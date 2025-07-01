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Новости Токтомушев на должности в ОП
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Экс-менеджер бизнесмена Гранца Токтомушев работает в ОП советником по вопросам ветеранов, ВПЛ и прав ребенка, - BIHUS.Info

Токтомушев работает в оп

В начале 2025 года Рысбек Токтомушев стал советником Директората по вопросам ветеранской политики, ВПЛ, здравоохранения и прав ребенка Офиса президента Украины. Тактомушев - многолетний менеджер и экс-партнер бизнесмена Артура Гранца, которого связывают с масштабными схемами контрабанды сигарет и продвижением онлайн-казино с российским следом на украинский рынок.

Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о бизнесмене Артуре Гранце?

Бизнесмен Артур Гранц - владелец известных магазинов Duty Free. Он также является мажоритарным владельцем компании "УЯВи!", которая издает украинский Forbes.

В расследовании журналисты также рассказали о связи Гранца с букмекерской конторой VBET. Основатели VBET, как и Гранц из Армении - это братья Бадаляны. Сам Гранц в одном из недавних интервью рассказывал, что дружит с Вигеном Бадаляном уже четверть века.

Отмечается, что в 2019 году, когда Владимир Зеленский перед выборами заявил, что выведет игорный бизнес из тени, братья Бадаляны решили выйти на украинский рынок. После легализации Бадаляны приобрели все необходимые лицензии. Сразу инвестировали $25 млн.

Тогда Бадаляны договорились: как только бизнес заработает стабильно, Гранц приобретет 25-30% акций. Поэтому, бизнесмен помогал со знакомствами и связями.

Первым директором украинской компании стал друг Гранца - Георгий Гивишвили.

Журналисты BIHUS.Info напомнили, что в 2024 году VBET стала фигурантом громкого скандала - компанию заподозрили в связях с Россией, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.

По версии правоохранителей, компания VBET функционирует на территории РФ. В самой компании говорят, что связей со страной-агрессором якобы не имеют, а бизнесмен Гранц не был связан с компанией и не является их владельцем.

Сейчас директором VBET является Александр Блохин. По словам расследователей Блохин, вероятно, получил эту должность тоже с помощью Гранца. В 2021-2022 годах Блохин был руководителем другой компании Артура Гранца "УЯВи", которая издает Forbes в Украине.

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Связи Гранца с Токтомушевым

Как рассказали журналисты, Рысбек Токтомушев является многолетним менеджером и партнером по бизнесу Гранца. Ключевым в этой истории является покупка агрохолдинг "Креатив Групп" в 2015 году, который ранее был одним из крупнейших холдингов-производителей масла. Агрохолдинг генерировал несколько миллиардных доходов.

В 2015 году Гранц становится главным инвестором упомянутого предприятия, а Токтомушев - управляющим менеджером.

Журналисты отмечаются, что "Креатив Групп" Гранц и Токтомушев выкупили у "регионала" Станислава Березкина.

Впоследствии "Креатив Групп" продали. Причиной стали долги.

В 2016 году Гранц рассказывал, что познакомился с Токтомушевым еще когда тот возглавлял наблюдательный совет казахского БТА-банка в Украине. Бизнесмен рассказывал, что привлек Токтомушева к работе в "Креатив Групп" как кризисного менеджера. То есть, как отмечают журналисты, Гранц и Токтомушев знакомы достаточно давно.

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Что известно о Токтомушеве?

Рысбек Токтомушев - юрист и кризисный менеджер. В 2007-2012 годах был советником на общественных началах у соратника Виктора Януковича Андрея Портнова.

Он также возглавлял наблюдательный совет украинского филиала казахского БТА-BANK.

Кроме этого, Токтомушев был советником заместителя руководителя ОП Ирины Верещук, которая в 2020 году была основным кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа". Отмечается, что Токтомушева несколько раз видели в избирательном штабе Верещук.

Теперь, как отмечают журналисты, Токтомушев работает в Офисе президента, где имеет должность и Верещук.

Сама Верещук прокомментировала журналистам, не смущает ли ее биография и связи ее советника.

"Он юрист, имеет свободный английский, является эффективным кризисным менеджером. С начала войны помогает мне в вопросах гуманитарного реагирования по ВПЛ и прифронтовых территориях. В частности, в отношениях с международными гуманитарными организациями... Я спросила его об Артуре Гранце. Он сообщил мне, что сотрудничал с ним только по сельхоз проекту много лет назад. Он сказал мне, что о других бизнесах Гранца ему ничего неизвестно и никакого отношения к ним он не имеет. Говорит, давно с ним не общался. Если медиа связывают Гранца с чем-то плохим, это не делает автоматически Рисбека плохим", - ответила заместитель главы ОП.

Напоследок журналисты отмечают, что Рысбек Токтомушев - менеджер крупного бизнеса идет "на зарплату в ОП заниматься делами детей, внутренне перемещенных лиц и ветеранов".

"Параллельно имя крупного бизнеса, о котором годами не вспоминали в украинском инфопространстве сейчас на страницах известных изданий... Бизнесмен Гранц до сих пор в игре. Он остается владельцем украинского Forbes. Бывший менеджер его компании, владеющей Forbes, сейчас возглавляет игорную компанию VBET, а магазины Duty Free на пунктах пропуска, которые тоже принадлежат Гранцу продолжают работу: приносят прибыль и, по некоторым оценкам, усиливают нелегальный оборот сигарет. Если бизнес живет, развивается и работает, ему нужны люди - "свои". Так эти сюжетные линии - бизнесмен и его бывший менеджер - параллельны или когда-то пересекутся? Это не просто отдельная история об одном игроке. Это о тенденции. О том, что места, которые освободили олигархи, долго пустыми не останутся. "Новые лица" уже на подходе со старыми методами и тем же целями: влияние, интересы, ресурсы", - резюмируют расследователи.

Полную версию расследования смотрите здесь:

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Автор: 

казино (137) контрабанда (2410) расследование (3052) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+46
Які потужні щирі українці. І тут мерзотниця верещучка замазана.
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01.07.2025 02:16 Ответить
+30
Де він воював? Що й звідки він знає про потреби ветеранів?
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01.07.2025 02:50 Ответить
+20
''хуже нє будєт'' - сказав Зеленський.
''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' український народ...
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01.07.2025 02:26 Ответить
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Опа - це наша ндрангета. Але це не точно. Може каморра.
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01.07.2025 01:58 Ответить
Які потужні щирі українці. І тут мерзотниця верещучка замазана.
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01.07.2025 02:16 Ответить
А де ви бачили хоча б одного чесного "зеленого"? Тотально кримінальна влада кремлівських маріонеток. сівковичів/деркачів змінюють інші сівковичі/деркачі.
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01.07.2025 07:36 Ответить
НЕукраїнці і зрадники, вимога кремлівських кураторів.
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01.07.2025 10:47 Ответить
''хуже нє будєт'' - сказав Зеленський.
''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' український народ...
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01.07.2025 02:26 Ответить
Де він воював? Що й звідки він знає про потреби ветеранів?
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01.07.2025 02:50 Ответить
ЯК що... багато військових лудомани.. то він шарить шо їм тра...
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01.07.2025 04:42 Ответить
!!!!!!!!!!!!! Відправити на передок.
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01.07.2025 09:37 Ответить
ну і нехай собі краде,
а хто з слуг не краде?
там вся зелена мазута чесна - хоч не бий...
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01.07.2025 02:56 Ответить
Якийсь 'спрут', так переможемо? Quo vadis, Україно, з такими можновладцями?
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01.07.2025 03:36 Ответить
мамуня - ти я українці,
син вже mmmmm - онуки вже ні - ні з якого боку..
так і зникають украйнці... так і стають американцями...
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01.07.2025 04:52 Ответить
в них мамка амеріканка - тобто в хаті англійцька і тухне мова і тухне потихеньку...
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01.07.2025 08:20 Ответить
Він поляк?
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01.07.2025 05:32 Ответить
Як говорил Зеленський -Україна це багатонаціональна країна (зовсім не моноетнічна). Тут багато євреїв, армен, татар, та їншіх. Це країна богатоконфесіанальна ( зовсім не православна) тут багато їудеїв, мусульман, православних Московського патріархату, протестантів та інших. Тут багато мов иврит, идиш, російська,молдавська, татарська, англійська та інші.
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01.07.2025 08:18 Ответить
Ні, не поляк;можливо молдаван. Треба спитати уфологів.
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01.07.2025 08:22 Ответить
Афуєть унікальні "параметри" -
"...він йуризд, має вільну англіцку, іфіктівний менижир..."
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01.07.2025 06:28 Ответить
Шкода, шо таких унікальних людей нема серед украінців....
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01.07.2025 06:30 Ответить
Якщо ОП = ТОВ, цих чеснот, мабуть, цілком достатньо.
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01.07.2025 10:00 Ответить
Верещук мала бути підвішана на бантині ще коли розміновувала Чонгар і верещала всім про «туристичний хаб». Не дивно, що знову в колі іноземців-бандюків. В цій країні ніколи не кінчаються історії про великі гроші і чесних президентів.…
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01.07.2025 07:00 Ответить
Хлопці з фронту прийдуть - порядок наведуть!
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01.07.2025 07:24 Ответить
Всю мразоту на смереку.
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01.07.2025 07:30 Ответить
вірмен, екс-радник портнова, що збирав ліквідаційні списки ветеранів АТО - радник з питань ветеранів в оп це надзвичайно красиво.... ще симонян можна прилаштувати... та теж може багато чого порадити з питань ветеранів
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01.07.2025 07:31 Ответить
Король елєктрічєства та наш хрещений папа Рінат теж починав со всякого азартного, починаючі зі шпілевого катали. Може це ознака нашої еліти?
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01.07.2025 07:32 Ответить
Він рекітер та зрадник.
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01.07.2025 08:08 Ответить
є версія, "форточником" починав "трудову діяльність2, але какая разніца..
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01.07.2025 08:16 Ответить
чому українці тіки в окопах,а Україною керують нацмени яким Україна до сраки ? хто так вирішив ? на ніж просяться виродки.
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01.07.2025 07:56 Ответить
Покидьки та зрадники оккупували ОП.
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01.07.2025 08:07 Ответить
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01.07.2025 08:21 Ответить
Одні чебуреки. Своїх покидьків мало?
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01.07.2025 08:41 Ответить
"Встречаю раз Серёжку Фомина, а он Герой Советского Союза...."
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01.07.2025 08:45 Ответить
шаурму мабуть в опі смачну робить,ну не одну ж мівіні жрати
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01.07.2025 08:53 Ответить
шаурма давай дамой, дасвіданіє
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01.07.2025 08:54 Ответить
цінний кадр
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01.07.2025 09:18 Ответить
...на питання "що робити?" Є лише одна відповідь: знищення бюрократії і негайне скорочення армії чиновників.
Адже, економика ринкова, а штати міністерств і відомств зростають в геометричній прогрессіі... не треба нічого вигадувати: достатньо використати досвід зах.країн по організації управління державой. Але, використати не означає копіювати. Була б політ.воля, то і прогрес був би.
...а так...нове мін-во єдності...
Функції держ.органів мають бути чітко окреслені і не дублюватися купою міністерств... не бумаготворчість, а результат має бути критерієм права і доцільності існування бюрократів.
До речи про депутатів усіх рівнів: має бути норма про те, що депутат АВТОМАТИЧНО втрачає мандат, якщо пропустив більш, ніж 50% засідань і більш, ніж 25% будучи зареєстрованим, в загалі не голосував. При цьому не має значення де був в цей час депутат: в реанімації, чи космосі... якщо в нього є інші більш важливіши справи, то й добре, нехай ними займається, а НЕ буде одночасно депутатом за сумістництвом!
Саме така практика запроваджена в Канаді і ін.
Якщо Україна обрала незворотній шлях в ЄС, то і організацію політ.системи, як демократичного механізму управління державою і суспільством, треба без зволікань змінити і вдосконалити.
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01.07.2025 09:28 Ответить
Коломойське шобло таким чином показує свою ненависть до українців, розставляючи всіляких «джамшутів» на важливі посади. Українці нехай тим часом гинуть в окопах та розбігаються з України. План ху@ла по знищенню нації і тут працює.
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01.07.2025 09:51 Ответить
Хм... "...де має посаду і верещук'.
От свєзло так свєзло, два бонуси пощастило отхватіть😁
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01.07.2025 10:04 Ответить
шось "український" през Зеленське Підєрмачне не довіряє українцям, хоча найважчу і найнебезпечнішу роботу виконують в Україні та поза її межами , у більшості, українці...
якась стрьомна, антидержавна політика у дермово-ОПівських умільців жидь..
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01.07.2025 10:09 Ответить
видно українці цій владі потрібні тільки як мясо
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01.07.2025 10:16 Ответить
Вже мало Зельцману євреїв у владі, пішли Мамедови і Токтомушеви, які щиро переживають за українців і допомогають їм тратити гроші... Сволочі зелені!
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01.07.2025 10:43 Ответить
(дивлячись на фото):
Колишній радник колись нормально харчувався, а зара недоїдає!
Чи то глисти?
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01.07.2025 10:44 Ответить
курва, у нашій країні українці вже скінчилися??!!
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01.07.2025 10:45 Ответить
Кого у зе-владі не знайдеш, але тільки не українців.
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01.07.2025 10:46 Ответить
 
 