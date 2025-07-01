Экс-менеджер бизнесмена Гранца Токтомушев работает в ОП советником по вопросам ветеранов, ВПЛ и прав ребенка, - BIHUS.Info

В начале 2025 года Рысбек Токтомушев стал советником Директората по вопросам ветеранской политики, ВПЛ, здравоохранения и прав ребенка Офиса президента Украины. Тактомушев - многолетний менеджер и экс-партнер бизнесмена Артура Гранца, которого связывают с масштабными схемами контрабанды сигарет и продвижением онлайн-казино с российским следом на украинский рынок.

Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о бизнесмене Артуре Гранце?

Бизнесмен Артур Гранц - владелец известных магазинов Duty Free. Он также является мажоритарным владельцем компании "УЯВи!", которая издает украинский Forbes.

В расследовании журналисты также рассказали о связи Гранца с букмекерской конторой VBET. Основатели VBET, как и Гранц из Армении - это братья Бадаляны. Сам Гранц в одном из недавних интервью рассказывал, что дружит с Вигеном Бадаляном уже четверть века.

Отмечается, что в 2019 году, когда Владимир Зеленский перед выборами заявил, что выведет игорный бизнес из тени, братья Бадаляны решили выйти на украинский рынок. После легализации Бадаляны приобрели все необходимые лицензии. Сразу инвестировали $25 млн.

Тогда Бадаляны договорились: как только бизнес заработает стабильно, Гранц приобретет 25-30% акций. Поэтому, бизнесмен помогал со знакомствами и связями.

Первым директором украинской компании стал друг Гранца - Георгий Гивишвили.

Журналисты BIHUS.Info напомнили, что в 2024 году VBET стала фигурантом громкого скандала - компанию заподозрили в связях с Россией, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.

По версии правоохранителей, компания VBET функционирует на территории РФ. В самой компании говорят, что связей со страной-агрессором якобы не имеют, а бизнесмен Гранц не был связан с компанией и не является их владельцем.

Сейчас директором VBET является Александр Блохин. По словам расследователей Блохин, вероятно, получил эту должность тоже с помощью Гранца. В 2021-2022 годах Блохин был руководителем другой компании Артура Гранца "УЯВи", которая издает Forbes в Украине.

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Связи Гранца с Токтомушевым

Как рассказали журналисты, Рысбек Токтомушев является многолетним менеджером и партнером по бизнесу Гранца. Ключевым в этой истории является покупка агрохолдинг "Креатив Групп" в 2015 году, который ранее был одним из крупнейших холдингов-производителей масла. Агрохолдинг генерировал несколько миллиардных доходов.

В 2015 году Гранц становится главным инвестором упомянутого предприятия, а Токтомушев - управляющим менеджером.

Журналисты отмечаются, что "Креатив Групп" Гранц и Токтомушев выкупили у "регионала" Станислава Березкина.

Впоследствии "Креатив Групп" продали. Причиной стали долги.

В 2016 году Гранц рассказывал, что познакомился с Токтомушевым еще когда тот возглавлял наблюдательный совет казахского БТА-банка в Украине. Бизнесмен рассказывал, что привлек Токтомушева к работе в "Креатив Групп" как кризисного менеджера. То есть, как отмечают журналисты, Гранц и Токтомушев знакомы достаточно давно.

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Что известно о Токтомушеве?

Рысбек Токтомушев - юрист и кризисный менеджер. В 2007-2012 годах был советником на общественных началах у соратника Виктора Януковича Андрея Портнова.

Он также возглавлял наблюдательный совет украинского филиала казахского БТА-BANK.

Кроме этого, Токтомушев был советником заместителя руководителя ОП Ирины Верещук, которая в 2020 году была основным кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа". Отмечается, что Токтомушева несколько раз видели в избирательном штабе Верещук.

Теперь, как отмечают журналисты, Токтомушев работает в Офисе президента, где имеет должность и Верещук.

Сама Верещук прокомментировала журналистам, не смущает ли ее биография и связи ее советника.

"Он юрист, имеет свободный английский, является эффективным кризисным менеджером. С начала войны помогает мне в вопросах гуманитарного реагирования по ВПЛ и прифронтовых территориях. В частности, в отношениях с международными гуманитарными организациями... Я спросила его об Артуре Гранце. Он сообщил мне, что сотрудничал с ним только по сельхоз проекту много лет назад. Он сказал мне, что о других бизнесах Гранца ему ничего неизвестно и никакого отношения к ним он не имеет. Говорит, давно с ним не общался. Если медиа связывают Гранца с чем-то плохим, это не делает автоматически Рисбека плохим", - ответила заместитель главы ОП.

Напоследок журналисты отмечают, что Рысбек Токтомушев - менеджер крупного бизнеса идет "на зарплату в ОП заниматься делами детей, внутренне перемещенных лиц и ветеранов".

"Параллельно имя крупного бизнеса, о котором годами не вспоминали в украинском инфопространстве сейчас на страницах известных изданий... Бизнесмен Гранц до сих пор в игре. Он остается владельцем украинского Forbes. Бывший менеджер его компании, владеющей Forbes, сейчас возглавляет игорную компанию VBET, а магазины Duty Free на пунктах пропуска, которые тоже принадлежат Гранцу продолжают работу: приносят прибыль и, по некоторым оценкам, усиливают нелегальный оборот сигарет. Если бизнес живет, развивается и работает, ему нужны люди - "свои". Так эти сюжетные линии - бизнесмен и его бывший менеджер - параллельны или когда-то пересекутся? Это не просто отдельная история об одном игроке. Это о тенденции. О том, что места, которые освободили олигархи, долго пустыми не останутся. "Новые лица" уже на подходе со старыми методами и тем же целями: влияние, интересы, ресурсы", - резюмируют расследователи.

Полную версию расследования смотрите здесь:

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