Экс-менеджер бизнесмена Гранца Токтомушев работает в ОП советником по вопросам ветеранов, ВПЛ и прав ребенка, - BIHUS.Info
В начале 2025 года Рысбек Токтомушев стал советником Директората по вопросам ветеранской политики, ВПЛ, здравоохранения и прав ребенка Офиса президента Украины. Тактомушев - многолетний менеджер и экс-партнер бизнесмена Артура Гранца, которого связывают с масштабными схемами контрабанды сигарет и продвижением онлайн-казино с российским следом на украинский рынок.
Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о бизнесмене Артуре Гранце?
Бизнесмен Артур Гранц - владелец известных магазинов Duty Free. Он также является мажоритарным владельцем компании "УЯВи!", которая издает украинский Forbes.
В расследовании журналисты также рассказали о связи Гранца с букмекерской конторой VBET. Основатели VBET, как и Гранц из Армении - это братья Бадаляны. Сам Гранц в одном из недавних интервью рассказывал, что дружит с Вигеном Бадаляном уже четверть века.
Отмечается, что в 2019 году, когда Владимир Зеленский перед выборами заявил, что выведет игорный бизнес из тени, братья Бадаляны решили выйти на украинский рынок. После легализации Бадаляны приобрели все необходимые лицензии. Сразу инвестировали $25 млн.
Тогда Бадаляны договорились: как только бизнес заработает стабильно, Гранц приобретет 25-30% акций. Поэтому, бизнесмен помогал со знакомствами и связями.
Первым директором украинской компании стал друг Гранца - Георгий Гивишвили.
Журналисты BIHUS.Info напомнили, что в 2024 году VBET стала фигурантом громкого скандала - компанию заподозрили в связях с Россией, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.
По версии правоохранителей, компания VBET функционирует на территории РФ. В самой компании говорят, что связей со страной-агрессором якобы не имеют, а бизнесмен Гранц не был связан с компанией и не является их владельцем.
Сейчас директором VBET является Александр Блохин. По словам расследователей Блохин, вероятно, получил эту должность тоже с помощью Гранца. В 2021-2022 годах Блохин был руководителем другой компании Артура Гранца "УЯВи", которая издает Forbes в Украине.
Связи Гранца с Токтомушевым
Как рассказали журналисты, Рысбек Токтомушев является многолетним менеджером и партнером по бизнесу Гранца. Ключевым в этой истории является покупка агрохолдинг "Креатив Групп" в 2015 году, который ранее был одним из крупнейших холдингов-производителей масла. Агрохолдинг генерировал несколько миллиардных доходов.
В 2015 году Гранц становится главным инвестором упомянутого предприятия, а Токтомушев - управляющим менеджером.
Журналисты отмечаются, что "Креатив Групп" Гранц и Токтомушев выкупили у "регионала" Станислава Березкина.
Впоследствии "Креатив Групп" продали. Причиной стали долги.
В 2016 году Гранц рассказывал, что познакомился с Токтомушевым еще когда тот возглавлял наблюдательный совет казахского БТА-банка в Украине. Бизнесмен рассказывал, что привлек Токтомушева к работе в "Креатив Групп" как кризисного менеджера. То есть, как отмечают журналисты, Гранц и Токтомушев знакомы достаточно давно.
Что известно о Токтомушеве?
Рысбек Токтомушев - юрист и кризисный менеджер. В 2007-2012 годах был советником на общественных началах у соратника Виктора Януковича Андрея Портнова.
Он также возглавлял наблюдательный совет украинского филиала казахского БТА-BANK.
Кроме этого, Токтомушев был советником заместителя руководителя ОП Ирины Верещук, которая в 2020 году была основным кандидатом в мэры Киева от партии "Слуга народа". Отмечается, что Токтомушева несколько раз видели в избирательном штабе Верещук.
Теперь, как отмечают журналисты, Токтомушев работает в Офисе президента, где имеет должность и Верещук.
Сама Верещук прокомментировала журналистам, не смущает ли ее биография и связи ее советника.
"Он юрист, имеет свободный английский, является эффективным кризисным менеджером. С начала войны помогает мне в вопросах гуманитарного реагирования по ВПЛ и прифронтовых территориях. В частности, в отношениях с международными гуманитарными организациями... Я спросила его об Артуре Гранце. Он сообщил мне, что сотрудничал с ним только по сельхоз проекту много лет назад. Он сказал мне, что о других бизнесах Гранца ему ничего неизвестно и никакого отношения к ним он не имеет. Говорит, давно с ним не общался. Если медиа связывают Гранца с чем-то плохим, это не делает автоматически Рисбека плохим", - ответила заместитель главы ОП.
Напоследок журналисты отмечают, что Рысбек Токтомушев - менеджер крупного бизнеса идет "на зарплату в ОП заниматься делами детей, внутренне перемещенных лиц и ветеранов".
"Параллельно имя крупного бизнеса, о котором годами не вспоминали в украинском инфопространстве сейчас на страницах известных изданий... Бизнесмен Гранц до сих пор в игре. Он остается владельцем украинского Forbes. Бывший менеджер его компании, владеющей Forbes, сейчас возглавляет игорную компанию VBET, а магазины Duty Free на пунктах пропуска, которые тоже принадлежат Гранцу продолжают работу: приносят прибыль и, по некоторым оценкам, усиливают нелегальный оборот сигарет. Если бизнес живет, развивается и работает, ему нужны люди - "свои". Так эти сюжетные линии - бизнесмен и его бывший менеджер - параллельны или когда-то пересекутся? Это не просто отдельная история об одном игроке. Это о тенденции. О том, что места, которые освободили олигархи, долго пустыми не останутся. "Новые лица" уже на подходе со старыми методами и тем же целями: влияние, интересы, ресурсы", - резюмируют расследователи.
Полную версию расследования смотрите здесь:
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''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' український народ...
а хто з слуг не краде?
там вся зелена мазута чесна - хоч не бий...
син вже mmmmm - онуки вже ні - ні з якого боку..
так і зникають украйнці... так і стають американцями...
"...він йуризд, має вільну англіцку, іфіктівний менижир..."
Адже, економика ринкова, а штати міністерств і відомств зростають в геометричній прогрессіі... не треба нічого вигадувати: достатньо використати досвід зах.країн по організації управління державой. Але, використати не означає копіювати. Була б політ.воля, то і прогрес був би.
...а так...нове мін-во єдності...
Функції держ.органів мають бути чітко окреслені і не дублюватися купою міністерств... не бумаготворчість, а результат має бути критерієм права і доцільності існування бюрократів.
До речи про депутатів усіх рівнів: має бути норма про те, що депутат АВТОМАТИЧНО втрачає мандат, якщо пропустив більш, ніж 50% засідань і більш, ніж 25% будучи зареєстрованим, в загалі не голосував. При цьому не має значення де був в цей час депутат: в реанімації, чи космосі... якщо в нього є інші більш важливіши справи, то й добре, нехай ними займається, а НЕ буде одночасно депутатом за сумістництвом!
Саме така практика запроваджена в Канаді і ін.
Якщо Україна обрала незворотній шлях в ЄС, то і організацію політ.системи, як демократичного механізму управління державою і суспільством, треба без зволікань змінити і вдосконалити.
От свєзло так свєзло, два бонуси пощастило отхватіть😁
якась стрьомна, антидержавна політика у дермово-ОПівських умільців жидь..
Колишній радник колись нормально харчувався, а зара недоїдає!
Чи то глисти?