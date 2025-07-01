Ексменеджер бізнесмена Гранца Токтомушев працює в ОП радником з питань ветеранів, ВПО та прав дитини,- BIHUS.Info

На початку 2025 року Рисбек Токтомушев став радником Директорату з питань ветеранської політики, ВПО, охорони здоров’я та прав дитини Офісу президента України. Тактомушев - багаторічний менеджер і експартнер бізнесмена Артура Гранца, якого пов’язують із масштабними схемами контрабанди цигарок і просуванням онлайн-казино з російським слідом на український ринок.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів BIHUS.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо про бізнесмена Артура Гранца?

Бізнесмен Артур Гранц - власник відомих магазинів Duty Free. Він також є мажоритарним власником компанії "УЯВи!", яка видає український Forbes.

У розслідуванні журналісти також розповіли про зв'язок Гранца із букмекерською конторою VBET. Засновки VBET, як і Гранц із Вірменії - це брати Бадаляни. Сам Гранц в одному із нещодавніх інтерв'ю розповідав, що дружить із Вігеном Бадаляном вже чверть століття.

Зазначається, що у 2019 році, коли Володимир Зеленський перед виборами заявив, що виведе гральний бізнес із тіні, брати Бадаляни вирішили вийти на український ринок. Після легалізації Бадаляни придбали всі необхідні ліцензії. Одразу інвестували $25 млн.

Тоді Бадаляни домовилися: щойно бізнес запрацює стабільно, Гранц придбає 25–30% акцій. Тож, бізнесмен допомагав із знайомствами та зв’язками.

Першим директором української компанії став друг Гранца - Георгій Гівішвілі.

Журналісти BIHUS.Info нагадали, що у 2024 році VBET стала фігурантом гучного скандалу - компанію запідозрили у зв'язках із Росією, а також у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

За версією правоохоронців, компанія VBET функціонує на території РФ. У самій компанії кажуть, що зв'язків з країною-агресоркою нібито не мають, а бізнесмен Гранц не був пов'язаний з компанією та не є їхнім власником.

Нині директором VBET є Олександр Блохін. За словами розслідувачів Блохін, ймовірно, отримав цю посаду теж за допомогою Гранца. У 2021-2022 роках Блохін був керівником іншої компанії Артура Гранца "УЯВи", яка видає Forbes в Україні.

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Зв'язки Гранца із Токтомушевим

Як розповіли журналісти, Рисбек Токтомушев є багаторічним менеджером та партнером по бізнесу Гранца. Ключовим в цій історіє є купівля агрохолдинг "Креатив Групп" у 2015 році, який раніше був одним із найбільших холдингів-виробників олії. Агрохолдинг генерував декількамільярдні доходи.

У 2015 році Гранц стає головним інвестором згаданого підприємства, а Токтомушев - керуючим менеджером.

Журналісти зазначаються, що "Креатив Групп" Гранц та Токтомушев викупили у "регіонала" Станіслава Березкіна.

Згодом "Креатив Груп" продали. Причиною стали борги.

У 2016 році Гранц розповідав, що познайомився з Токтомушевим ще коли той очолював наглядову раду казахського БТА-банку в Україні. Бізнесмен розповідав, що залучив Токтомушева до роботи в "Креатив Групп" як кризового менеджера. Тобто, як зауважують журналісти, Гранц та Токтомушев знайомі досить давно.

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Що відомо про Токтомушева?

Рисбек Токтомушев - юрист та кризовий менеджер. У 2007-2012 роках був радником на громадських засадах у соратника Віктора Януковича Андрія Портнова.

Він також очолював наглядову раду української філії казахського БТА-BANK.

Окрім цього, Токтомушев був радником заступниці керівника ОП Ірини Верещук, яка у 2020 році була основною кандидаткою в мери Києва від партії "Слуга народу". Зазначається, що Токтомушева кілька разів бачили у виборчому штабі Верещук.

Тепер, як зауважують журналісти, Токтомушев працює в Офісі президента, де має посаду і Верещук.

Сама Верещук прокоментувала журналістам, чи не бентежить її біографія та зв'язки її радника.

"Він юрист, має вільну англійську, є ефективним кризовим менеджером. З початку війни допомогає мені у питаннях гуманітарного реагування по ВПО та прифронтових територіях. Зокрема, у відносинах з міжнародними гуманітарними організаціями... Я спитала його про Артура Гранца. Він повідомив мене, що співпрацював з ним лише по сільгосп проєкту багато років тому. Він сказав мені, що про інші бізнеси Гранца йому нічого невідомо і жодного стосунку до них він не має. Каже, давно з ним не спілкувався. Якщо медіа пов'язують Гранца із чимось поганим, це не робить автоматично Рисбека поганим", - відповіла заступниця глави ОП.

Наостанок журналісти зауважують, що Рисбек Токтомушев - менеджер великого бізнесу іде "на зарплату в ОП займатися справами дітей, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів".

"Паралельно ім'я великого бізнесу, про якого роками не згадували в українському інфопросторі нині на шпальтах відомих видань... Бізнесмен Гранц досі у грі. Він залишається власником українського Forbes. Колишній менеджер його компанії, що володіє Forbes, зараз очолює гральну компанію VBET, а магазини Duty Free на пунктах пропуску, які теж належать Гранцу, продовжують роботу: приносять прибуток і, за деякими оцінками, посилюють нелегальний обіг цигарок. Якщо бізнес живе, розвивається і працює, йому потрібні люди - "свої". Тож, ці сюжетні лінії - бізнесмен та його колишній менеджер - паралельні чи колись перетнуться? Це не просто окрема історія про одного гравця. Це про тенденцію. Про те, що місця, які звільнили олігархи, довго порожніми не залишаться. "Нові обличчя" вже на підході зі старами методами і тим ж цілями: вплив, інтереси, ресурси", - резюмують розслідувачі.

Повну версію розслідування дивіться тут:

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