Сутки в Сумской области: двое раненых, россияне обстреляли 28 населенных пунктов, больше всего досталось Сумскому и Шосткинскому районам

За прошедшие сутки, 30 июня 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Сумской области. Есть раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в Середино-Будской громаде из-за обстрела из РСЗО получил ранения 1 человек. В Миропольской громаде в результате артиллерийского обстрела ранен 1 человек.

В течение суток, с утра 30 июня до утра 1 июля 2025 года, российские войска совершили более 70 обстрелов по 28 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

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Чем оккупанты били по Сумщине?

По данным ОВА, враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО. Так, за сутки зафиксировано:

более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;

до 30 ударов КАБов;

почти 10 ударов РСЗО.

Также враг совершил удары FPV-дронами и БПЛА по территории Сумщины.

"Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома, 1 многоквартирный дом, помещение учебного заведения, автомобиль", - говорится в сообщении.

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За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуированы 56 человек.