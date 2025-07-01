Сутки в Сумской области: двое раненых, россияне обстреляли 28 населенных пунктов, больше всего досталось Сумскому и Шосткинскому районам
За прошедшие сутки, 30 июня 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Сумской области. Есть раненые гражданские жители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, в Середино-Будской громаде из-за обстрела из РСЗО получил ранения 1 человек. В Миропольской громаде в результате артиллерийского обстрела ранен 1 человек.
В течение суток, с утра 30 июня до утра 1 июля 2025 года, российские войска совершили более 70 обстрелов по 28 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Чем оккупанты били по Сумщине?
По данным ОВА, враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО. Так, за сутки зафиксировано:
- более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
- до 30 ударов КАБов;
- почти 10 ударов РСЗО.
Также враг совершил удары FPV-дронами и БПЛА по территории Сумщины.
"Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома, 1 многоквартирный дом, помещение учебного заведения, автомобиль", - говорится в сообщении.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуированы 56 человек.
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