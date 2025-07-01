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Новости Обстрелы Сумщины
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Сутки в Сумской области: двое раненых, россияне обстреляли 28 населенных пунктов, больше всего досталось Сумскому и Шосткинскому районам

Атака на Сумскую область

За прошедшие сутки, 30 июня 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Сумской области. Есть раненые гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в Середино-Будской громаде из-за обстрела из РСЗО получил ранения 1 человек. В Миропольской громаде в результате артиллерийского обстрела ранен 1 человек.

В течение суток, с утра 30 июня до утра 1 июля 2025 года, российские войска совершили более 70 обстрелов по 28 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

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Чем оккупанты били по Сумщине?

По данным ОВА, враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО. Так, за сутки зафиксировано:

  • более 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
  • до 30 ударов КАБов;
  • почти 10 ударов РСЗО.

Также враг совершил удары FPV-дронами и БПЛА по территории Сумщины.

"Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома, 1 многоквартирный дом, помещение учебного заведения, автомобиль", - говорится в сообщении.

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За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуированы 56 человек.

Автор: 

обстрел (28254) Сумская область (3415) Шосткинский район (43) Середина-Буда (7)


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Ворог невтомно продовжує воювати з мирним населенням ,рашиський терор не припиняєтся ні на день ,це здичавіла злочинна орда.
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01.07.2025 08:48 Ответить
 
 