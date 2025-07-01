Доба на Сумщині: двоє поранених, росіяни обстріляли 28 населених пунктів, найбільше дісталося Сумському та Шосткинському районам
Минулої доби, 30 червня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Сумської області. Є поранені цивільні мешканці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, у Середино-Будській громаді через обстріл з РСЗВ отримала поранення 1 людина. У Миропільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу поранено 1 людину.
Упродовж доби, з ранку 30 червня до ранку 1 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 28 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Чим окупанти били по Сумщині?
За даними ОВА, ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ. Так, за добу зафіксовано:
- понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- до 30 ударів КАБів;
- майже 10 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
" Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, 1 багатоквартирний будинок, приміщення навчального закладу, автомобіль", - йдеться у повідомленні.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 56 людей.
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