Граната взорвалась в отеле на Хмельнитчине: ранен военный и его жена

В городе Деражня, что на Хмельнитчине, 30 июня в номере отеля произошел взрыв. Вероятно, сдетонировала граната. В результате взрыва пострадали военнослужащий и его жена.

Об этом сообщила пресс-секретарь Теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, супругов с телесными повреждениями госпитализировали в местную больницу.

Как выяснилось впоследствии, мужчина - действующий военный, который проходит службу на Запорожском направлении. В Деражне он находился в отпуске. В день инцидента его задержали.

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В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Директор Деражнянской многопрофильной городской больницы Александр Королюк уточнил, что мужчина получил помощь и сейчас в медучреждении не находится. Его жена остается в хирургическом отделении с осколочными ранениями.

"Состояние женщины - средней тяжести, стабильное. За ней наблюдают травматологи", - добавил медик.

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