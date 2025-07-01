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Новости Подрыв гранаты
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Граната взорвалась в отеле на Хмельнитчине: ранен военный и его жена

В Хмельницкой области в отеле взорвалась граната

В городе Деражня, что на Хмельнитчине, 30 июня в номере отеля произошел взрыв. Вероятно, сдетонировала граната. В результате взрыва пострадали военнослужащий и его жена.

Об этом сообщила пресс-секретарь Теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, супругов с телесными повреждениями госпитализировали в местную больницу.

Как выяснилось впоследствии, мужчина - действующий военный, который проходит службу на Запорожском направлении. В Деражне он находился в отпуске. В день инцидента его задержали.

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В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Директор Деражнянской многопрофильной городской больницы Александр Королюк уточнил, что мужчина получил помощь и сейчас в медучреждении не находится. Его жена остается в хирургическом отделении с осколочными ранениями.

"Состояние женщины - средней тяжести, стабильное. За ней наблюдают травматологи", - добавил медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина угрожал взорвать гранату в торговом центре Харькова: его задержала полиция. ФОТО

Автор: 

взрыв (6828) граната (1017) военнослужащие (6207) Хмельницкая область (969) Хмельницкий район (19) Деражня (1)


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Топ комментарии
+2
Рольові ігри з гранатою? от бешкетники.....
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01.07.2025 16:40 Ответить
+2
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01.07.2025 16:47 Ответить
+1
Розмова не склалася, ще й в готелі). А себе підривати - ідіот.... Тепер ще й посадять...
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01.07.2025 16:40 Ответить
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Рольові ігри з гранатою? от бешкетники.....
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01.07.2025 16:40 Ответить
Граната забеспечила неймовірниих,незабутніх відчуттів
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01.07.2025 16:42 Ответить
Граната забеспечила неймовірнИ, незабутнІ відчуттЯ. - знахідний відмінок, а не родовий.
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01.07.2025 18:11 Ответить
Розмова не склалася, ще й в готелі). А себе підривати - ідіот.... Тепер ще й посадять...
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01.07.2025 16:40 Ответить
Не так такі питання вирішують). І не гранатою. Гранату притяг ,міг би і ствол з глушаком притягнути. Аматор....
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01.07.2025 16:42 Ответить
Да просто звернути шию,навіщо взагалі зброя.
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01.07.2025 16:43 Ответить
Людський фактор, ….а можливо, по тіхому, в лєс…
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01.07.2025 16:42 Ответить
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01.07.2025 16:47 Ответить
Тягнуть з передка якусь "цяцьку" - а потім під час застілля сварки бійки - йдуть в хід ці "аргументи"
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01.07.2025 16:47 Ответить
з дружиною в готелі?
подружжя таки креативне...
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01.07.2025 17:05 Ответить
Гуляла...
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01.07.2025 17:08 Ответить
Ось через таких гандонів будуть страждати невинні люди, в кафе, на вулиці, де завгодно... Накочується жорстокість трофеїв, в дибілячих руках...
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01.07.2025 17:16 Ответить
Діди традиційно ігнорують подібні теми
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01.07.2025 17:45 Ответить
 
 