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Новини Підрив гранати
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Граната вибухнула у готелі на Хмельниччині: поранений військовий та його дружина

На Хмельниччині в готелі вибухнула граната

У місті Деражня, що на Хмельниччині, 30 червня у номері готелю стався вибух. Ймовірно, здетонувала граната. Унаслідок вибуху постраждали військовослужбовець та його дружина.

Про це повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, подружжя із тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.

Як з'ясувалося згодом, чоловік — діючий військовий, який проходить службу на Запорізькому напрямку. У Деражні він перебував у відпустці. У день інциденту його затримали.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Директор Деражнянської багатопрофільної міської лікарні Олександр Королюк уточнив, що чоловік отримав допомогу й наразі в медзакладі не перебуває. Його дружина залишається у хірургічному відділенні з осколковими пораненнями.

"Стан жінки — середньої важкості, стабільний. За нею спостерігають травматологи", - додав медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік погрожував підірвати гранату в торговельному центрі Харкова: його затримала поліція. ФОТО

Автор: 

вибух (4540) граната (808) військовослужбовці (4835) Хмельницька область (988) Хмельницький район (19) Деражня (1)


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Топ коментарі
+2
Рольові ігри з гранатою? от бешкетники.....
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01.07.2025 16:40 Відповісти
+2
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01.07.2025 16:47 Відповісти
+1
Розмова не склалася, ще й в готелі). А себе підривати - ідіот.... Тепер ще й посадять...
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01.07.2025 16:40 Відповісти
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Рольові ігри з гранатою? от бешкетники.....
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01.07.2025 16:40 Відповісти
Граната забеспечила неймовірниих,незабутніх відчуттів
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01.07.2025 16:42 Відповісти
Розмова не склалася, ще й в готелі). А себе підривати - ідіот.... Тепер ще й посадять...
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01.07.2025 16:40 Відповісти
Не так такі питання вирішують). І не гранатою. Гранату притяг ,міг би і ствол з глушаком притягнути. Аматор....
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01.07.2025 16:42 Відповісти
Да просто звернути шию,навіщо взагалі зброя.
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01.07.2025 16:43 Відповісти
Людський фактор, ….а можливо, по тіхому, в лєс…
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01.07.2025 16:42 Відповісти
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01.07.2025 16:47 Відповісти
Тягнуть з передка якусь "цяцьку" - а потім під час застілля сварки бійки - йдуть в хід ці "аргументи"
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01.07.2025 16:47 Відповісти
з дружиною в готелі?
подружжя таки креативне...
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01.07.2025 17:05 Відповісти
Гуляла...
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01.07.2025 17:08 Відповісти
Ось через таких гандонів будуть страждати невинні люди, в кафе, на вулиці, де завгодно... Накочується жорстокість трофеїв, в дибілячих руках...
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01.07.2025 17:16 Відповісти
Діди традиційно ігнорують подібні теми
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01.07.2025 17:45 Відповісти
 
 