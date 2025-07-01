Граната вибухнула у готелі на Хмельниччині: поранений військовий та його дружина
У місті Деражня, що на Хмельниччині, 30 червня у номері готелю стався вибух. Ймовірно, здетонувала граната. Унаслідок вибуху постраждали військовослужбовець та його дружина.
Про це повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За її словами, подружжя із тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.
Як з'ясувалося згодом, чоловік — діючий військовий, який проходить службу на Запорізькому напрямку. У Деражні він перебував у відпустці. У день інциденту його затримали.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Директор Деражнянської багатопрофільної міської лікарні Олександр Королюк уточнив, що чоловік отримав допомогу й наразі в медзакладі не перебуває. Його дружина залишається у хірургічному відділенні з осколковими пораненнями.
"Стан жінки — середньої важкості, стабільний. За нею спостерігають травматологи", - додав медик.
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