Граната вибухнула у готелі на Хмельниччині: поранений військовий та його дружина

У місті Деражня, що на Хмельниччині, 30 червня у номері готелю стався вибух. Ймовірно, здетонувала граната. Унаслідок вибуху постраждали військовослужбовець та його дружина.

Про це повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, подружжя із тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.

Як з'ясувалося згодом, чоловік — діючий військовий, який проходить службу на Запорізькому напрямку. У Деражні він перебував у відпустці. У день інциденту його затримали.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Директор Деражнянської багатопрофільної міської лікарні Олександр Королюк уточнив, що чоловік отримав допомогу й наразі в медзакладі не перебуває. Його дружина залишається у хірургічному відділенні з осколковими пораненнями.

"Стан жінки — середньої важкості, стабільний. За нею спостерігають травматологи", - додав медик.

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