Более 300 иностранцев и лиц без гражданства считаются пропавшими без вести в Украине, - Добросердов

В Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах по состоянию на 1 июля 2025 года зафиксировано более 300 иностранцев и лиц без гражданства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Артур Добросердов во время презентации Единой информационной платформы по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Информация о пропавших без вести и лиц без гражданства также размещается в Едином реестре. По состоянию на сегодня более 300 иностранцев и лиц без гражданства считаются пропавшими", - отметил он.

По словам уполномоченного, речь идет как о военных, так и гражданских лицах.

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Ранее сообщалось, что в Украине создана Единая информационная платформа по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах