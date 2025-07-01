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Новини Зниклі безвісти під час війни
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Понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими безвісти в Україні, - Добросердов

Зниклі безвісти іноземці

У Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на 1 липня 2025 року зафіксовано понад 300 іноземців та осіб без громадянства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Артур Добросердов під час презентації Єдиної інформаційної платформи з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Інформація про зниклих безвісти та осіб без громадянства також розміщується в Єдиному реєстрі. Станом на сьогодні понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими", - зазначив він.

За словами уповноваженого, йдеться як про військових, так і цивільних осіб.

Читайте: Для кращого пошуку зниклих по всьому світі розгорнули систему здачі ДНК для родичів українських захисників, - МВС

Раніше повідомлялося, що в Україні створено Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Автор: 

іноземець (396) зниклий безвісти (216)


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так і недочекалась москальня грязноголова шампуня.
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01.07.2025 19:48 Відповісти
 
 