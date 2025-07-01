Понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими безвісти в Україні, - Добросердов

У Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на 1 липня 2025 року зафіксовано понад 300 іноземців та осіб без громадянства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Артур Добросердов під час презентації Єдиної інформаційної платформи з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Інформація про зниклих безвісти та осіб без громадянства також розміщується в Єдиному реєстрі. Станом на сьогодні понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими", - зазначив він.

За словами уповноваженого, йдеться як про військових, так і цивільних осіб.

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Раніше повідомлялося, що в Україні створено Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин