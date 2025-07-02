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Новости Атака беспилотников на Одесщину
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Россияне атаковали "шахедами" Измаилский район Одесской области, есть повреждения, - РГА

шахеди

В ночь на 2 июля россияне атаковали Вилковскую громаду Измаильского района "шахедами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Измаильская районная государственная администрация.

"Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. Пострадавших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 1 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: "Шахеды" атаковали Вилково в Одесской области: разрушено предприятие (обновлено)

Автор: 

Одесская область (3701) Шахед (1245) Измаильский район (12) война в Украине (5018)


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02.07.2025 02:33 Ответить
 
 