Россияне атаковали "шахедами" Измаилский район Одесской области, есть повреждения, - РГА
В ночь на 2 июля россияне атаковали Вилковскую громаду Измаильского района "шахедами".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Измаильская районная государственная администрация.
"Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. Пострадавших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.
Напомним вечером 1 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий02.07.2025 02:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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