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Новини Атака безпілотників на Одещину
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Росіяни атакували "шахедами" Ізмаїлський район Одещини, є пошкодження, - РДА

шахеди

В ніч на 2 липня росіяни атакували Вилківську громаду Ізмаїльського району "шахедами".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Ізмаїльська районна державна адміністрація.

"Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо ввечері 1 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: "Шахеди" атакували Вилкове на Одещині: зруйновано підприємство (оновлено)

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Одеська область (3357) Шахед (1248) Ізмаїльський район (11) війна в Україні (5036)


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