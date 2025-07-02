На фронте за сутки более 170 боестолкновений, Силы обороны отразили 49 вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 1 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 171 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применил две ракеты и 119 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5681 обстрел, из них 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2674 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Варачино, Кровное, Кондратьевка Сумской области; Ольховатка, Зыбино Харьковской области; Филиал Днепропетровской области; Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Удары по врагу

Как отмечается, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 73 БпЛА, 90 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, совершил 323 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосинового.

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Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Орехово и Алексеевка", - отмечают в Генштабе.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополье.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.