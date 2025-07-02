Германия усиливает меры против теневого флота РФ, - МИД ФРГ
Власти Германии с 1 июля начали проверку нефтяных танкеров, проходящих через Балтийское море к востоку от острова Фемарн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.
Отмечается, что страховое покрытие этих судов часто неизвестно, поскольку они избегают авторитетных страховых компаний и европейских портов.
"Мы должны быть более бдительными в отношении теневого флота в Балтийском море. Проверка страхового статуса судов в наших транспортных центрах - это еще один фрагмент в общей картине. Чем полнее будет эта картина, тем быстрее мы сможем вместе с нашими партнерами в Балтийском регионе принять меры, в частности включить в санкционные списки", - отметил федеральный министр транспорта Патрик Шнидер.
В МИД заявили, что мероприятие является частью европейских усилий, направленных на борьбу с российским теневым флотом.
К этой инициативе также присоединилась Швеция.
"Новые проверки будут способствовать еще большей координации с нашими друзьями и партнерами в регионе. Наша цель четкая: мы усиливаем давление на российский теневой флот и защищаем жизненное пространство Балтийского моря", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.
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