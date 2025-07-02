РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10896 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
768 10

Германия усиливает меры против теневого флота РФ, - МИД ФРГ

Теневой флот России. Германия усиливает проверки

Власти Германии с 1 июля начали проверку нефтяных танкеров, проходящих через Балтийское море к востоку от острова Фемарн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

Отмечается, что страховое покрытие этих судов часто неизвестно, поскольку они избегают авторитетных страховых компаний и европейских портов.

Читайте: Россия пытается возобновить экспорт сжиженного газа несмотря на санкции, - Bloomberg

"Мы должны быть более бдительными в отношении теневого флота в Балтийском море. Проверка страхового статуса судов в наших транспортных центрах - это еще один фрагмент в общей картине. Чем полнее будет эта картина, тем быстрее мы сможем вместе с нашими партнерами в Балтийском регионе принять меры, в частности включить в санкционные списки", - отметил федеральный министр транспорта Патрик Шнидер.

В МИД заявили, что мероприятие является частью европейских усилий, направленных на борьбу с российским теневым флотом.

К этой инициативе также присоединилась Швеция.

"Новые проверки будут способствовать еще большей координации с нашими друзьями и партнерами в регионе. Наша цель четкая: мы усиливаем давление на российский теневой флот и защищаем жизненное пространство Балтийского моря", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

Читайте: Мерц о передаче Taurus: Это есть и остается вариантом

Автор: 

Германия (7114) флот (819)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А тим часом нафтопровід "дружба" качає роснафту по території України с повним завантаженям без ніяких санкцій від зєленського!
показать весь комментарий
02.07.2025 09:48 Ответить
+2
Боротьба із "тіньовим флотом" рф - це як спортивна риболовля: піймав - зважив - сфотографував - відпустив.
Тому "посилення" зводиться до поліпшення якості фотознімків.
показать весь комментарий
02.07.2025 09:34 Ответить
+1
Схоже побачили, що це працює і вирішили посилити
Більшість із 343 судів тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями. У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
показать весь комментарий
02.07.2025 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже побачили, що це працює і вирішили посилити
Більшість із 343 судів тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями. У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
показать весь комментарий
02.07.2025 09:09 Ответить
Шановні журналісти, вказуйте в чому конкретно полягає "посилення", або ж не засмічуйте інформаційний простір такими "новинами"
показать весь комментарий
02.07.2025 09:18 Ответить
Боротьба із "тіньовим флотом" рф - це як спортивна риболовля: піймав - зважив - сфотографував - відпустив.
Тому "посилення" зводиться до поліпшення якості фотознімків.
показать весь комментарий
02.07.2025 09:34 Ответить
Сплутав слово "попустив" з "відпустив". Типово для пшека
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
показать весь комментарий
02.07.2025 09:36 Ответить
Ой, а що таке
Важко тоді просувати наративи про "бездіяльність заходу"
Ой горе то й горе
А тим часом
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
показать весь комментарий
02.07.2025 09:42 Ответить
А тим часом нафтопровід "дружба" качає роснафту по території України с повним завантаженям без ніяких санкцій від зєленського!
показать весь комментарий
02.07.2025 09:48 Ответить
Пруф буде , чи це чергові казки
Ти ж розумієш , що подібні вкиди лише роблять критику Зе-шапіто меньш бажанішою
Бо будуть показувати , ось цей - теж критикує , але він бреше.
Тому давай все ж таки трохи ближче до реальності і трохи меньше побрехеньок
Транзит російської нафти Україною за 2024 рік впав до десятирічного мінімуму
показать весь комментарий
02.07.2025 10:00 Ответить
Найкраще посилення сранкцій це приліт ракети невстановленого походження
показать весь комментарий
02.07.2025 09:36 Ответить
Заарештуйте хоча би один танкер...пістун!!!
показать весь комментарий
02.07.2025 10:13 Ответить
 
 