Німеччина посилює заходи проти тіньового флоту РФ, - МЗС ФРН
Влада Німеччини з 1 липня розпочала перевірку нафтових танкерів, що проходять через Балтійське море на схід від острова Фемарн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС ФРН.
Зазначається, що страхове покриття цих суден часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страхових компаній та європейських портів.
"Ми повинні бути пильнішими щодо тіньового флоту в Балтійському морі. Перевірка страхового статусу суден у наших транспортних центрах - це ще один фрагмент у загальній картині. Чим повнішою буде ця картина, тим швидше ми зможемо разом із нашими партнерами в Балтійському регіоні вжити заходів, зокрема включити до санкційних списків", - зазначив федеральний міністр транспорту Патрік Шнідер.
У МЗС заявили, що захід є частиною європейських зусиль, спрямованих на боротьбі з російським тіньовим флотом.
До цієї ініціативи також долучилася Швеція.
"Нові перевірки сприятимуть ще більшій координації з нашими друзями та партнерами в регіоні. Наша мета чітка: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо життєвий простір Балтійського моря", - наголосив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.
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Більшість із 343 судів тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями. У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
Тому "посилення" зводиться до поліпшення якості фотознімків.
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
Важко тоді просувати наративи про "бездіяльність заходу"
Ой горе то й горе
А тим часом
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
Ти ж розумієш , що подібні вкиди лише роблять критику Зе-шапіто меньш бажанішою
Бо будуть показувати , ось цей - теж критикує , але він бреше.
Тому давай все ж таки трохи ближче до реальності і трохи меньше побрехеньок
Транзит російської нафти Україною за 2024 рік впав до десятирічного мінімуму
Чекаю від обізнаного в цій справі % відкату особисто зє і ~ суми хабарів керівництву України з цього потоку €!