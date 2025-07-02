Німеччина посилює заходи проти тіньового флоту РФ, - МЗС ФРН

Влада Німеччини з 1 липня розпочала перевірку нафтових танкерів, що проходять через Балтійське море на схід від острова Фемарн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС ФРН.

Зазначається, що страхове покриття цих суден часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страхових компаній та європейських портів.

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"Ми повинні бути пильнішими щодо тіньового флоту в Балтійському морі. Перевірка страхового статусу суден у наших транспортних центрах - це ще один фрагмент у загальній картині. Чим повнішою буде ця картина, тим швидше ми зможемо разом із нашими партнерами в Балтійському регіоні вжити заходів, зокрема включити до санкційних списків", - зазначив федеральний міністр транспорту Патрік Шнідер.

У МЗС заявили, що захід є частиною європейських зусиль, спрямованих на боротьбі з російським тіньовим флотом.

До цієї ініціативи також долучилася Швеція.

"Нові перевірки сприятимуть ще більшій координації з нашими друзями та партнерами в регіоні. Наша мета чітка: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо життєвий простір Балтійського моря", - наголосив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

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