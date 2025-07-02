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Новини Тіньовий флот Росії
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Німеччина посилює заходи проти тіньового флоту РФ, - МЗС ФРН

Тіньовий флот Росії. Німеччина посилює перевірки

Влада Німеччини з 1 липня розпочала перевірку нафтових танкерів, що проходять через Балтійське море на схід від острова Фемарн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС ФРН.

Зазначається, що страхове покриття цих суден часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страхових компаній та європейських портів.

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"Ми повинні бути пильнішими щодо тіньового флоту в Балтійському морі. Перевірка страхового статусу суден у наших транспортних центрах - це ще один фрагмент у загальній картині. Чим повнішою буде ця картина, тим швидше ми зможемо разом із нашими партнерами в Балтійському регіоні вжити заходів, зокрема включити до санкційних списків", - зазначив федеральний міністр транспорту Патрік Шнідер.

У МЗС заявили, що захід є частиною європейських зусиль, спрямованих на боротьбі з російським тіньовим флотом.

До цієї ініціативи також долучилася Швеція. 

"Нові перевірки сприятимуть ще більшій координації з нашими друзями та партнерами в регіоні. Наша мета чітка: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо життєвий простір Балтійського моря", - наголосив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

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Автор: 

Німеччина (7539) флот (349)


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Топ коментарі
+5
А тим часом нафтопровід "дружба" качає роснафту по території України с повним завантаженям без ніяких санкцій від зєленського!
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02.07.2025 09:48 Відповісти
+3
Боротьба із "тіньовим флотом" рф - це як спортивна риболовля: піймав - зважив - сфотографував - відпустив.
Тому "посилення" зводиться до поліпшення якості фотознімків.
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02.07.2025 09:34 Відповісти
+2
Схоже побачили, що це працює і вирішили посилити
Більшість із 343 судів тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями. У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
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02.07.2025 09:09 Відповісти
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Схоже побачили, що це працює і вирішили посилити
Більшість із 343 судів тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями. У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
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02.07.2025 09:09 Відповісти
Шановні журналісти, вказуйте в чому конкретно полягає "посилення", або ж не засмічуйте інформаційний простір такими "новинами"
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02.07.2025 09:18 Відповісти
Боротьба із "тіньовим флотом" рф - це як спортивна риболовля: піймав - зважив - сфотографував - відпустив.
Тому "посилення" зводиться до поліпшення якості фотознімків.
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02.07.2025 09:34 Відповісти
Сплутав слово "попустив" з "відпустив". Типово для пшека
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
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02.07.2025 09:36 Відповісти
Ой, а що таке
Важко тоді просувати наративи про "бездіяльність заходу"
Ой горе то й горе
А тим часом
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
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02.07.2025 09:42 Відповісти
А тим часом нафтопровід "дружба" качає роснафту по території України с повним завантаженям без ніяких санкцій від зєленського!
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02.07.2025 09:48 Відповісти
Пруф буде , чи це чергові казки
Ти ж розумієш , що подібні вкиди лише роблять критику Зе-шапіто меньш бажанішою
Бо будуть показувати , ось цей - теж критикує , але він бреше.
Тому давай все ж таки трохи ближче до реальності і трохи меньше побрехеньок
Транзит російської нафти Україною за 2024 рік впав до десятирічного мінімуму
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02.07.2025 10:00 Відповісти
Пруф спростуваня про повне завантаженя буде? Чи твій допис побрехенька?
Чекаю від обізнаного в цій справі % відкату особисто зє і ~ суми хабарів керівництву України з цього потоку €!
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02.07.2025 12:20 Відповісти
Найкраще посилення сранкцій це приліт ракети невстановленого походження
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02.07.2025 09:36 Відповісти
Заарештуйте хоча би один танкер...пістун!!!
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02.07.2025 10:13 Відповісти
 
 