Келлог опроверг, что обещал Лукашенко ограничить удары ВСУ по РФ: Это вырвано из контекста

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что не обещал белорусскому диктатору Лукашенко ограничить удары Сил обороны Украины по территории РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсудили полное и безусловное прекращение огня. Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня", - подчеркнул Келлог.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что Келлог пообещал"поработать" над прекращением ударов Украины по РФ.

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