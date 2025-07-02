Келлог опроверг, что обещал Лукашенко ограничить удары ВСУ по РФ: Это вырвано из контекста
Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что не обещал белорусскому диктатору Лукашенко ограничить удары Сил обороны Украины по территории РФ.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсудили полное и безусловное прекращение огня. Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня", - подчеркнул Келлог.
Напомним, накануне Лукашенко заявил, что Келлог пообещал"поработать" над прекращением ударов Украины по РФ.
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як це зайомо, де жа вю просто якесь.
не було б "контексту" не було б шо і виривати...
Я навіть не знаю як це коментувати ,, маю на увазі те що люди серйозно кинулися обговорювати заяви бульбофюрера ..
а така ж тепла зустріч була:
- кітяра, скільки Лен скільки Зин?
- саньок, брателла, скучив, скучив...
Трампон до сих сдерживается и не начинает бомбить Украину.
Познайомився би, заради цікавості...