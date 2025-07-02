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Новости Келлог приехал к Лукашенко
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Келлог опроверг, что обещал Лукашенко ограничить удары ВСУ по РФ: Это вырвано из контекста

Келлог отрицал, что обещал ограничить удары ВСУ по РФ

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что не обещал белорусскому диктатору Лукашенко ограничить удары Сил обороны Украины по территории РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта цитата вырвана из контекста. В моем разговоре с Лукашенко мы обсудили полное и безусловное прекращение огня. Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня", - подчеркнул Келлог.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что Келлог пообещал"поработать" над прекращением ударов Украины по РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кэллог о визите к Лукашенко: Обсудил войну между Россией и Украиной

Келлог отрицал, что обещал ограничить удары ВСУ по РФ

Автор: 

Лукашенко Александр (3626) Кит Келлог (171)


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Топ комментарии
+23
США прекратили повністю допомогу з ПВО і снарядами 155мм і багато чого іншого. Ось тобі і обмеження по ударах і захисту. А ти Келлог говориш що не обговорював з лукашенком.???
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02.07.2025 09:40 Ответить
+12
"вировано з контексту"
як це зайомо, де жа вю просто якесь.
не було б "контексту" не було б шо і виривати...
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02.07.2025 09:39 Ответить
+9
наші американські "союзники" по вуха в гівні, але намагаються показати всім, що мають "чисті руки"!
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02.07.2025 09:45 Ответить
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Келлогу потрібно вивчити українську мову!
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02.07.2025 09:38 Ответить
Навіщо, щоби ще українською мовою хе...ню нести
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02.07.2025 09:59 Ответить
Язик рижого незадоволений, що таємне стало відоме всьому світу. Звіздюк підвів рижого п.дора.
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02.07.2025 10:00 Ответить
"вировано з контексту"
як це зайомо, де жа вю просто якесь.
не було б "контексту" не було б шо і виривати...
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02.07.2025 09:39 Ответить
Знаємо, чули неодноразово. "Ви нєпанімаєтє, ета другоє"...
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02.07.2025 09:43 Ответить
США прекратили повністю допомогу з ПВО і снарядами 155мм і багато чого іншого. Ось тобі і обмеження по ударах і захисту. А ти Келлог говориш що не обговорював з лукашенком.???
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02.07.2025 09:40 Ответить
так у бульбохуйла є відєо! він може показать повний контекст, як і ***** може показать кой-шо трампаксу! ))
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02.07.2025 09:44 Ответить
Це вже не США, це трампостан якийсь. Ніколи не думав що таку країну може погубити один кучка блазнів
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02.07.2025 10:02 Ответить
та да. туркмени з туркменбашами та корейці з пончіками будуть скоро відпочивати.
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02.07.2025 10:52 Ответить
Ви дуже спростили. Це не кучка, а як мінімум - більшість американських виборців, яку власне і привели ту кучку до влади.
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02.07.2025 11:50 Ответить
Рим захопили варвари, а Вашингтон - гнида Трампон, який і невістку у сенатори готує, і батька Кушнера-зятя в посли пристроїв, не те що Калігулла з якимсь там конем в Сенаті! Цей 'живчик' і з Келлога дурачка зробить, головне Владіміру догодити і Україну придушити.
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02.07.2025 11:53 Ответить
наші американські "союзники" по вуха в гівні, але намагаються показати всім, що мають "чисті руки"!
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02.07.2025 09:45 Ответить
Нагадаємо, напередодні 👉 .Лукашенко заявив , що Келлог пообіцяв "попрацювати" над припиненням ударів України по РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3561062
Я навіть не знаю як це коментувати ,, маю на увазі те що люди серйозно кинулися обговорювати заяви бульбофюрера ..
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02.07.2025 09:50 Ответить
Лука передбачуваний на 100%. Дивись: " Лукашенко заявив що Келлог пообіцяв "попрацювати"... 01.07.2026 22.45.
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02.07.2025 09:53 Ответить
Вибачаюсь, 2025.
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02.07.2025 09:58 Ответить
З Келлога блазня роблять а він і радий. Трампони-довбой@би.
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02.07.2025 09:54 Ответить
Як з тією обезяной.... "....ой пиз...ит... "
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02.07.2025 09:56 Ответить
Ось що буває, коли їдеш до диктаторів попістєть ні про що.
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02.07.2025 09:57 Ответить
та ты гнида как думал ? что они не будут врать и перекручитвать
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02.07.2025 09:59 Ответить
Чим з тебе виривали - кліщами?
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02.07.2025 10:02 Ответить
пане генерале, що ви взалі на кацапії на білій робили?
а така ж тепла зустріч була:
- кітяра, скільки Лен скільки Зин?
- саньок, брателла, скучив, скучив...
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02.07.2025 10:05 Ответить
От бульба брехлива. Келиха опрокинув.
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02.07.2025 10:08 Ответить
ти, ******* вусате, тобі яка різниця куди стріляє Україна? Ну і географічні сусіди ж нам дісталися.. Одне чмо лізе до нас щоб задовольнити свої хворобливі амбіції, інше чмо намагається і рибку с'єсть і на х..й сєсть, підлизує та сциться і заходу і сходу, але при цьому не боїться через свою територію ворожі війська до сусідів запускати. Блін, виродки погані. Про сша навіть згадувати вже не хочеться, "партнери" срані.. трамп взагалі ідіот. Світ до гори дригом перевертається.
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02.07.2025 10:16 Ответить
Та обіцяв-обіцяв. Досить вже відбріхуватися. Все у вас з констексту вирване. Брехуни, лицеміри та боягузи...
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02.07.2025 10:53 Ответить
Как говорит шарлатан в ********* пальто - Стив Витькофф: "Есть прогресс!"
Трампон до сих сдерживается и не начинает бомбить Украину.
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02.07.2025 10:56 Ответить
Тампон обіцяв з 30 числа ввести жорстокі санкції. Ну тепер ми бачимо проти кого він санкції ввів. Тут не треба слів, виправдань і обіцянок
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02.07.2025 11:07 Ответить
З ким поведешся, пане Келлог...
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02.07.2025 11:14 Ответить
Шо ви панімаєтє, політика тонка справа, там пообіцяв,тут заперечив і всьо, день попрацював.
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02.07.2025 11:33 Ответить
цікаво, чи десь є розцінки, прайси на брехню, висери касапів, ***** і Луки?
Познайомився би, заради цікавості...
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02.07.2025 11:39 Ответить
 
 