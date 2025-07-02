Келлог заперечив, що обіцяв Лукашенку обмежити удари ЗСУ по РФ: Це вировано з контексту

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що не обіцяв білоруському диктатору Лукашенку обмежити удари Сил оборони України по території РФ.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорили повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлено взаємними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов’язаних із продовженням Україною війни поза повним припиненням вогню", - наголосив Келлог.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв "попрацювати" над припиненням ударів України по РФ.

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