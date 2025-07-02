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Новини Келлог приїхав до Лукашенка
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Келлог заперечив, що обіцяв Лукашенку обмежити удари ЗСУ по РФ: Це вировано з контексту

Келлог заперечив, що обіцяв обмежити удари ЗСУ по РФ

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що не обіцяв білоруському диктатору Лукашенку обмежити удари Сил оборони України по території РФ.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорили повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлено взаємними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов’язаних із продовженням Україною війни поза повним припиненням вогню", - наголосив Келлог.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв "попрацювати" над припиненням ударів України по РФ.

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Келлог заперечив, що обіцяв обмежити удари ЗСУ по РФ

Автор: 

Лукашенко Олександр (2669) Келлог Кіт (172)


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Топ коментарі
+24
США прекратили повністю допомогу з ПВО і снарядами 155мм і багато чого іншого. Ось тобі і обмеження по ударах і захисту. А ти Келлог говориш що не обговорював з лукашенком.???
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02.07.2025 09:40 Відповісти
+12
"вировано з контексту"
як це зайомо, де жа вю просто якесь.
не було б "контексту" не було б шо і виривати...
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02.07.2025 09:39 Відповісти
+10
наші американські "союзники" по вуха в гівні, але намагаються показати всім, що мають "чисті руки"!
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02.07.2025 09:45 Відповісти
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Келлогу потрібно вивчити українську мову!
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02.07.2025 09:38 Відповісти
Навіщо, щоби ще українською мовою хе...ню нести
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02.07.2025 09:59 Відповісти
Язик рижого незадоволений, що таємне стало відоме всьому світу. Звіздюк підвів рижого п.дора.
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02.07.2025 10:00 Відповісти
"вировано з контексту"
як це зайомо, де жа вю просто якесь.
не було б "контексту" не було б шо і виривати...
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02.07.2025 09:39 Відповісти
Знаємо, чули неодноразово. "Ви нєпанімаєтє, ета другоє"...
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02.07.2025 09:43 Відповісти
США прекратили повністю допомогу з ПВО і снарядами 155мм і багато чого іншого. Ось тобі і обмеження по ударах і захисту. А ти Келлог говориш що не обговорював з лукашенком.???
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02.07.2025 09:40 Відповісти
так у бульбохуйла є відєо! він може показать повний контекст, як і ***** може показать кой-шо трампаксу! ))
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02.07.2025 09:44 Відповісти
Це вже не США, це трампостан якийсь. Ніколи не думав що таку країну може погубити один кучка блазнів
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02.07.2025 10:02 Відповісти
та да. туркмени з туркменбашами та корейці з пончіками будуть скоро відпочивати.
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02.07.2025 10:52 Відповісти
Ви дуже спростили. Це не кучка, а як мінімум - більшість американських виборців, яку власне і привели ту кучку до влади.
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02.07.2025 11:50 Відповісти
Рим захопили варвари, а Вашингтон - гнида Трампон, який і невістку у сенатори готує, і батька Кушнера-зятя в посли пристроїв, не те що Калігулла з якимсь там конем в Сенаті! Цей 'живчик' і з Келлога дурачка зробить, головне Владіміру догодити і Україну придушити.
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02.07.2025 11:53 Відповісти
наші американські "союзники" по вуха в гівні, але намагаються показати всім, що мають "чисті руки"!
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02.07.2025 09:45 Відповісти
Нагадаємо, напередодні 👉 .Лукашенко заявив , що Келлог пообіцяв "попрацювати" над припиненням ударів України по РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3561062
Я навіть не знаю як це коментувати ,, маю на увазі те що люди серйозно кинулися обговорювати заяви бульбофюрера ..
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02.07.2025 09:50 Відповісти
Лука передбачуваний на 100%. Дивись: " Лукашенко заявив що Келлог пообіцяв "попрацювати"... 01.07.2026 22.45.
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02.07.2025 09:53 Відповісти
Вибачаюсь, 2025.
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02.07.2025 09:58 Відповісти
З Келлога блазня роблять а він і радий. Трампони-довбой@би.
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02.07.2025 09:54 Відповісти
Як з тією обезяной.... "....ой пиз...ит... "
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02.07.2025 09:56 Відповісти
Ось що буває, коли їдеш до диктаторів попістєть ні про що.
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02.07.2025 09:57 Відповісти
та ты гнида как думал ? что они не будут врать и перекручитвать
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02.07.2025 09:59 Відповісти
Чим з тебе виривали - кліщами?
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02.07.2025 10:02 Відповісти
пане генерале, що ви взалі на кацапії на білій робили?
а така ж тепла зустріч була:
- кітяра, скільки Лен скільки Зин?
- саньок, брателла, скучив, скучив...
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02.07.2025 10:05 Відповісти
От бульба брехлива. Келиха опрокинув.
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02.07.2025 10:08 Відповісти
ти, ******* вусате, тобі яка різниця куди стріляє Україна? Ну і географічні сусіди ж нам дісталися.. Одне чмо лізе до нас щоб задовольнити свої хворобливі амбіції, інше чмо намагається і рибку с'єсть і на х..й сєсть, підлизує та сциться і заходу і сходу, але при цьому не боїться через свою територію ворожі війська до сусідів запускати. Блін, виродки погані. Про сша навіть згадувати вже не хочеться, "партнери" срані.. трамп взагалі ідіот. Світ до гори дригом перевертається.
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02.07.2025 10:16 Відповісти
Та обіцяв-обіцяв. Досить вже відбріхуватися. Все у вас з констексту вирване. Брехуни, лицеміри та боягузи...
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02.07.2025 10:53 Відповісти
Как говорит шарлатан в ********* пальто - Стив Витькофф: "Есть прогресс!"
Трампон до сих сдерживается и не начинает бомбить Украину.
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02.07.2025 10:56 Відповісти
Тампон обіцяв з 30 числа ввести жорстокі санкції. Ну тепер ми бачимо проти кого він санкції ввів. Тут не треба слів, виправдань і обіцянок
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02.07.2025 11:07 Відповісти
З ким поведешся, пане Келлог...
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02.07.2025 11:14 Відповісти
Шо ви панімаєтє, політика тонка справа, там пообіцяв,тут заперечив і всьо, день попрацював.
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02.07.2025 11:33 Відповісти
цікаво, чи десь є розцінки, прайси на брехню, висери касапів, ***** і Луки?
Познайомився би, заради цікавості...
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02.07.2025 11:39 Відповісти
А що він (Келог) хотів, злазити в бочку з гімном і лишитись у всьому білому?
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02.07.2025 12:19 Відповісти
Не хочеш, щоб тебе "виривали з контексту" - не їдь до брехунів!
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02.07.2025 12:21 Відповісти
 
 