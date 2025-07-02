Келлог заперечив, що обіцяв Лукашенку обмежити удари ЗСУ по РФ: Це вировано з контексту
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що не обіцяв білоруському диктатору Лукашенку обмежити удари Сил оборони України по території РФ.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорили повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлено взаємними діями Москви. Я жодного разу не робив коментарів, пов’язаних із продовженням Україною війни поза повним припиненням вогню", - наголосив Келлог.
Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв "попрацювати" над припиненням ударів України по РФ.
Топ коментарі
+24 Володимир Вовкодав
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+12 три - пятнадцать
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+10 Vad Vad
показати весь коментар02.07.2025 09:45 Відповісти Посилання
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як це зайомо, де жа вю просто якесь.
не було б "контексту" не було б шо і виривати...
Я навіть не знаю як це коментувати ,, маю на увазі те що люди серйозно кинулися обговорювати заяви бульбофюрера ..
а така ж тепла зустріч була:
- кітяра, скільки Лен скільки Зин?
- саньок, брателла, скучив, скучив...
Трампон до сих сдерживается и не начинает бомбить Украину.
Познайомився би, заради цікавості...