Кабмин уже ведет переговоры с партнерами о финансировании на 2026 год, - Шмыгаль

Кабинет Министров понимает, как Украина закроет дефицит бюджета в 2025 году. Однако сейчас одновременно идут переговоры по финансированию на 2026 год.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Четко понимаем, как Украина закроет дефицит бюджета в этом году. Уже сейчас готовимся и ведем переговоры по финансированию на 2026 год, который несет много неопределенности", - сказал он.

Премьер напомнил, что вчера Украина получила девятый транш от МВФ по совместной программе с Фондом 500 млн долларов.

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"Ни разу в истории независимости Украина не проходила 8 просмотров в рамках одной программы. Сегодня украинское правительство и украинское государство является ответственным партнером. Это доверие, которое мы построили не только с МВФ, а также со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейской комиссией, G7 и другими нашими союзниками по всему миру.

Именно благодаря этому Украина привлекла от партнеров уже более 135 млрд долларов бюджетной поддержки с начала полномасштабного вторжения", - добавил он.

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