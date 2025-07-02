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Кабмин уже ведет переговоры с партнерами о финансировании на 2026 год, - Шмыгаль

Финансирование бюджета на 2026 год. Кабмин ведет переговоры

Кабинет Министров понимает, как Украина закроет дефицит бюджета в 2025 году. Однако сейчас одновременно идут переговоры по финансированию на 2026 год.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Четко понимаем, как Украина закроет дефицит бюджета в этом году. Уже сейчас готовимся и ведем переговоры по финансированию на 2026 год, который несет много неопределенности", - сказал он.

Премьер напомнил, что вчера Украина получила девятый транш от МВФ по совместной программе с Фондом 500 млн долларов.

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"Ни разу в истории независимости Украина не проходила 8 просмотров в рамках одной программы. Сегодня украинское правительство и украинское государство является ответственным партнером. Это доверие, которое мы построили не только с МВФ, а также со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейской комиссией, G7 и другими нашими союзниками по всему миру.

Именно благодаря этому Украина привлекла от партнеров уже более 135 млрд долларов бюджетной поддержки с начала полномасштабного вторжения", - добавил он.

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Автор: 

госбюджет (1187) Шмыгаль Денис (2746)


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Україна буквально живе в борг, продовжуючи набирати нові кредити і спалювати їх війною і корупцією і переходячи у повну залежність від кредиторів - а безпосередньо відповідальний за це прем'єр-міністр називає такий стан речей досягненням і пишається цим.
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02.07.2025 14:45 Ответить
Можна чернишова поставити розпорядником іноземних коштів...
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02.07.2025 14:51 Ответить
Доконаний факт
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02.07.2025 15:16 Ответить
у ахмтовського холуя шмигаля і зельоних гнид скоро криптогаманці луснуть
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02.07.2025 14:53 Ответить
А профінансуйте бюджет хоч на місяць з власних кишень - шо скажеш, плішивий?
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02.07.2025 14:55 Ответить
Мы страна, которая никогда не знает, как она будет жить следующий год. Тупо живём мгновением, одним днём. Дадут денег - выживем, не дадут - всё развалится как карточный домик. Даже полгода не продержимся без чужих вливаний. Если эти долги нам спишут - хорошо. А если отдавать надо - кто отдавать будет и сколько времени? Депопуляция сумасшедшая каждый год. Банально, кто вообще сможет вернуть эти долги
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02.07.2025 14:55 Ответить
це чувирло ахмєтовське думає що вони будуть править вічно
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02.07.2025 15:09 Ответить
 
 