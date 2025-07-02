Кабмін вже веде перемовини з партнерами щодо фінансування на 2026 рік, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розуміє, як Україна закриє дефіцит бюджету у 2025 році. Проте зараз водночас йдуть перемовини щодо фінансування на 2026 рік.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Чітко розуміємо, як Україна закриє дефіцит бюджету цього року. Вже зараз готуємося та ведемо перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що вчора Україна отримала дев’ятий транш від МВФ за спільною програмою з Фондом 500 млн доларів.

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"Жодного разу в історії незалежності Україна не проходила 8 переглядів у межах однієї програми. Сьогодні український Уряд та українська держава є відповідальним партнером. Це довіра, яку ми побудували не лише з МВФ, а також зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією, G7 та іншими нашими союзниками по всьому світу.

Саме завдяки цьому Україна залучила від партнерів вже понад 135 млрд доларів бюджетної підтримки від початку повномасштабного вторгнення", - додав він.

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