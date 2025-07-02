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Новини Фінансова допомога Україні
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Кабмін вже веде перемовини з партнерами щодо фінансування на 2026 рік, - Шмигаль

Фінансування бюджету на 2026 рік. Кабмін веде перемовини

Кабінет Міністрів розуміє, як Україна закриє дефіцит бюджету у 2025 році. Проте зараз водночас йдуть перемовини щодо фінансування на 2026 рік.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Чітко розуміємо, як Україна закриє дефіцит бюджету цього року. Вже зараз готуємося та ведемо перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що вчора Україна отримала дев’ятий транш від МВФ за спільною програмою з Фондом 500 млн доларів.

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"Жодного разу в історії незалежності Україна не проходила 8 переглядів у межах однієї програми. Сьогодні український Уряд та українська держава є відповідальним партнером. Це довіра, яку ми побудували не лише з МВФ, а також зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією, G7 та іншими нашими союзниками по всьому світу.

Саме завдяки цьому Україна залучила від партнерів вже понад 135 млрд доларів бюджетної підтримки від початку повномасштабного вторгнення", - додав він.

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Автор: 

держбюджет (2427) Шмигаль Денис (4683)


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Україна буквально живе в борг, продовжуючи набирати нові кредити і спалювати їх війною і корупцією і переходячи у повну залежність від кредиторів - а безпосередньо відповідальний за це прем'єр-міністр називає такий стан речей досягненням і пишається цим.
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02.07.2025 14:45 Відповісти
Можна чернишова поставити розпорядником іноземних коштів...
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02.07.2025 14:51 Відповісти
Доконаний факт
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02.07.2025 15:16 Відповісти
у ахмтовського холуя шмигаля і зельоних гнид скоро криптогаманці луснуть
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02.07.2025 14:53 Відповісти
А профінансуйте бюджет хоч на місяць з власних кишень - шо скажеш, плішивий?
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02.07.2025 14:55 Відповісти
Мы страна, которая никогда не знает, как она будет жить следующий год. Тупо живём мгновением, одним днём. Дадут денег - выживем, не дадут - всё развалится как карточный домик. Даже полгода не продержимся без чужих вливаний. Если эти долги нам спишут - хорошо. А если отдавать надо - кто отдавать будет и сколько времени? Депопуляция сумасшедшая каждый год. Банально, кто вообще сможет вернуть эти долги
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02.07.2025 14:55 Відповісти
це чувирло ахмєтовське думає що вони будуть править вічно
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02.07.2025 15:09 Відповісти
 
 