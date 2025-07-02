32% украинских выпускников в 2022 году даже не регистрировались на НМТ, - СМИ

Почти треть выпускников украинских школ не регистрировались на НМТ, который является обязательным для поступления в украинские вузы.

Об этом пишет NGL Media, передает Цензор.НЕТ.

Исследовательская программа RAI for Ukraine проанализировала разницу в месте регистрации участников НМТ и тем местом, где они физически сдавали тест.

"Удалось обнаружить, что в 2022 году 23,5 тыс. выпускников школ (10% от всех) сдавали этот тест за рубежом. А 32% выпускников вообще не регистрировались на сдачу НМТ, который обязателен для поступления в украинские университеты", - отмечает издание.

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"Мы же понимаем, что те выпускники, которые находятся за рубежом, могут сдать этот тест на всякий случай. И это не значит, что они все думают над поступлением в украинский университет. Поэтому к тем 32%, которые вообще не сдавали НМТ, можно смело добавить еще часть тех, кто его сдал, но не поступал в Украине", - пояснила одна из авторов исследования Татьяна Захарченко из Украинского католического университета.

Основной причиной выезда за границу среди старшеклассников остается вопрос безопасности - сюда входит как волнение родителей о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, так и общая тревога за жизнь детей в воюющей стране, отметили журналисты.

"Из похожих соображений немало выпускников украинских школ, даже сдавая НМТ, все же выбирают высшие учебные заведения в Польше, Германии, Чехии и других странах", - добавили авторы материала.

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