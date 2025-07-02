32% украинских выпускников в 2022 году даже не регистрировались на НМТ, - СМИ
Почти треть выпускников украинских школ не регистрировались на НМТ, который является обязательным для поступления в украинские вузы.
Об этом пишет NGL Media, передает Цензор.НЕТ.
Исследовательская программа RAI for Ukraine проанализировала разницу в месте регистрации участников НМТ и тем местом, где они физически сдавали тест.
"Удалось обнаружить, что в 2022 году 23,5 тыс. выпускников школ (10% от всех) сдавали этот тест за рубежом. А 32% выпускников вообще не регистрировались на сдачу НМТ, который обязателен для поступления в украинские университеты", - отмечает издание.
"Мы же понимаем, что те выпускники, которые находятся за рубежом, могут сдать этот тест на всякий случай. И это не значит, что они все думают над поступлением в украинский университет. Поэтому к тем 32%, которые вообще не сдавали НМТ, можно смело добавить еще часть тех, кто его сдал, но не поступал в Украине", - пояснила одна из авторов исследования Татьяна Захарченко из Украинского католического университета.
Основной причиной выезда за границу среди старшеклассников остается вопрос безопасности - сюда входит как волнение родителей о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, так и общая тревога за жизнь детей в воюющей стране, отметили журналисты.
"Из похожих соображений немало выпускников украинских школ, даже сдавая НМТ, все же выбирают высшие учебные заведения в Польше, Германии, Чехии и других странах", - добавили авторы материала.
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Бо не дурні!
Але помітьте - зелені полтіруки завжди приводять в приклад бандармію Московії . Але ніколи від них не почуєте - а давайте візьмемо за приклад армію Ізраїлю . Мабуть тому що близька по духу їм Совковщина
Якщо, умовного батька школяра 17 років (це десь 40-45 років мужик)
кинули в бусрекрутували до армії, син поїхав вступати в Польшу то подумайте що в майбутньому буде з цією країною і хто тут залишиться
А не "відновлення" будівель по яким вдесяте буде прильот !!
Лідоракраїни мрій