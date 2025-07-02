РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13086 посетителей онлайн
Новости Школьники выезжают за границу
3 841 19

32% украинских выпускников в 2022 году даже не регистрировались на НМТ, - СМИ

Школьники уезжают за границу. Сколько из них учатся там

Почти треть выпускников украинских школ не регистрировались на НМТ, который является обязательным для поступления в украинские вузы.

Об этом пишет NGL Media, передает Цензор.НЕТ.

Исследовательская программа RAI for Ukraine проанализировала разницу в месте регистрации участников НМТ и тем местом, где они физически сдавали тест.

"Удалось обнаружить, что в 2022 году 23,5 тыс. выпускников школ (10% от всех) сдавали этот тест за рубежом. А 32% выпускников вообще не регистрировались на сдачу НМТ, который обязателен для поступления в украинские университеты", - отмечает издание.

Читайте: Предмет "Защита Украины" теперь имеет обязательные два часа в неделю, - МОН

"Мы же понимаем, что те выпускники, которые находятся за рубежом, могут сдать этот тест на всякий случай. И это не значит, что они все думают над поступлением в украинский университет. Поэтому к тем 32%, которые вообще не сдавали НМТ, можно смело добавить еще часть тех, кто его сдал, но не поступал в Украине", - пояснила одна из авторов исследования Татьяна Захарченко из Украинского католического университета.

Основной причиной выезда за границу среди старшеклассников остается вопрос безопасности - сюда входит как волнение родителей о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, так и общая тревога за жизнь детей в воюющей стране, отметили журналисты.

"Из похожих соображений немало выпускников украинских школ, даже сдавая НМТ, все же выбирают высшие учебные заведения в Польше, Германии, Чехии и других странах", - добавили авторы материала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество школьников в Украине достигло самого низкого уровня за 30 лет, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

образование (2273) школа (3024) война в Украине (5018)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
А яке майбутнє пропонують Буданови молоді? - Мовчіть холопи і робіть ,що вам кажуть ,а то російське ТЦК прийде ....

Але помітьте - зелені полтіруки завжди приводять в приклад бандармію Московії . Але ніколи від них не почуєте - а давайте візьмемо за приклад армію Ізраїлю . Мабуть тому що близька по духу їм Совковщина
показать весь комментарий
02.07.2025 16:04 Ответить
+6
І в чому не праві діти та їхні батьки? Патріотизм, гідність і свідомість це круто, але людям пожить хочеться. В цьому контексті хай нафронтники і прихильники кордонів -91 року, особливо з категорії похилого віку, прикинуть 2+2 і подумають про те, хто буде їм їхні нищенські пенсії платити в майбутньому.
Якщо, умовного батька школяра 17 років (це десь 40-45 років мужик) кинули в бус рекрутували до армії, син поїхав вступати в Польшу то подумайте що в майбутньому буде з цією країною і хто тут залишиться
показать весь комментарий
02.07.2025 16:07 Ответить
+5
шкода, що більшість населення України не мають уявлення про якість наших випускників. Рівень цього мерзенного нмт - рівень бабуїна з дефектами мозку.... Те, що ми випускаємо - непотріб у сенсі знань і науки. Відповідаю за слова. Одна наша гАВНАзія в Сумах (№ 1) випустила ледь не 30 золотих медалістів. І моя школа теж виступила... суттєво менше, але якість така ж - ніяка. Коли закінчив школі у 1979-му - на Суми біло ДВА медалісти, від них йшло сяйво. Зараз учень, який в змозі розв'язати квадратне рівніння - геній. Є кадри, які власне прізвище не пишуть без помилок... а ле їх залюбки приймають до вишів (НИШІВ) пед... с/г.... гадаю - всі в курсі. Вітання наступним поколінням одноклітинних
показать весь комментарий
02.07.2025 16:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим ЗНО було погане?
показать весь комментарий
02.07.2025 15:58 Ответить
Ну нічого, Україна ще рочків з 10 повоює, а школярів і їх батьків згодом замінять дешеві мігранти з Африки і Азії. А українська молодь тим часом буде інтегруватись в Європу, їх суспільство, культуру і економіку.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:03 Ответить
Якщо усі випускники шкіл вступають у виші, то залишається надія на мігрантів - робочий клас.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:18 Ответить
32% українських випускників у 2022 році навіть не реєструвались на НМТ

Бо не дурні!
показать весь комментарий
02.07.2025 16:03 Ответить
ну не можна так про всіх. Без НМТ. наприклад не можна стати заброньованим прокурором-інвалідом. А так як державне управління має кланову структуру, то ризикуємо втрати непотрібніших. Не реєструються ті хто має невеликі шанси отримати відстрочки після 25років та має шанс влашувати своє життя за кордоном
показать весь комментарий
02.07.2025 16:07 Ответить
А яке майбутнє пропонують Буданови молоді? - Мовчіть холопи і робіть ,що вам кажуть ,а то російське ТЦК прийде ....

Але помітьте - зелені полтіруки завжди приводять в приклад бандармію Московії . Але ніколи від них не почуєте - а давайте візьмемо за приклад армію Ізраїлю . Мабуть тому що близька по духу їм Совковщина
показать весь комментарий
02.07.2025 16:04 Ответить
Бо у ТЦК немає НМТ!
показать весь комментарий
02.07.2025 16:05 Ответить
І в чому не праві діти та їхні батьки? Патріотизм, гідність і свідомість це круто, але людям пожить хочеться. В цьому контексті хай нафронтники і прихильники кордонів -91 року, особливо з категорії похилого віку, прикинуть 2+2 і подумають про те, хто буде їм їхні нищенські пенсії платити в майбутньому.
Якщо, умовного батька школяра 17 років (це десь 40-45 років мужик) кинули в бус рекрутували до армії, син поїхав вступати в Польшу то подумайте що в майбутньому буде з цією країною і хто тут залишиться
показать весь комментарий
02.07.2025 16:07 Ответить
якщо по совісті - то треба весь мирняк евакуювати до Европи!! Тоді відпаде необхідність фінансувати Легіон Розпилу - всі чиновники і мінти хай їбашать на ВПК або на фронт чи блокпости. Вони не мирняк! Тоді всі гроші ЄС підуть за призначенням, на захист і підтримку людей!!
А не "відновлення" будівель по яким вдесяте буде прильот !!
показать весь комментарий
02.07.2025 17:02 Ответить
Очень странно, что эта не патриотичная новость всплыла. Хотя она освещает давно известные факты.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:18 Ответить
шкода, що більшість населення України не мають уявлення про якість наших випускників. Рівень цього мерзенного нмт - рівень бабуїна з дефектами мозку.... Те, що ми випускаємо - непотріб у сенсі знань і науки. Відповідаю за слова. Одна наша гАВНАзія в Сумах (№ 1) випустила ледь не 30 золотих медалістів. І моя школа теж виступила... суттєво менше, але якість така ж - ніяка. Коли закінчив школі у 1979-му - на Суми біло ДВА медалісти, від них йшло сяйво. Зараз учень, який в змозі розв'язати квадратне рівніння - геній. Є кадри, які власне прізвище не пишуть без помилок... а ле їх залюбки приймають до вишів (НИШІВ) пед... с/г.... гадаю - всі в курсі. Вітання наступним поколінням одноклітинних
показать весь комментарий
02.07.2025 16:25 Ответить
Я закінчив школу в 1992. Батьки вчителькам, купували золоті сережки, щоб намалювали чадам оцінки на "золотих" медалістів. Від вчительок, шло сяйво! Це жне зараз почалося, щепри совку
показать весь комментарий
02.07.2025 16:41 Ответить
Радий за розумну молодь що не буде гаяти час на безмістовну укроосвіту яка нічому не вчить і на роботу після якої нікуди не беруть.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:36 Ответить
з цим не посперичаєшся . але ж і не мовчіть про "передову західну освіту". склалося враження, що вона ще більш беззмістовна
показать весь комментарий
02.07.2025 16:47 Ответить
Можна розбивку на хлопців і дівчат? Бо чогось думається, що ці 32% майже поголовно будуть з 50% хлопців, що дасть виїзд з України 2 з 3 хлопців. Нажаль цій країні за 10-15 років прийдуть остаточні гайки - головно повоювати для ОПи ще кілька років, а після них хоть потоп
показать весь комментарий
02.07.2025 16:42 Ответить
Зробили себе і країну разом, в 19, тут вже нічого не вдієш.
показать весь комментарий
02.07.2025 17:05 Ответить
Раби тікають з плантації. Непорядок.
показать весь комментарий
02.07.2025 17:02 Ответить
неПотужність !¡! Зламали незламність недовірою до Лідора країни мрій
показать весь комментарий
02.07.2025 17:05 Ответить
 
 