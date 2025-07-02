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Новини Школярі виїжджають за кордон
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32% українських випускників у 2022 році навіть не реєструвались на НМТ, - ЗМІ

Школярі їдуть за кордон. Скільки з них навчаються там

Майже третина випускників українських шкіл не реєструвались на НМТ, який є обов'язковим для вступу в українські виші.

Про це пише NGL Media, передає Цензор.НЕТ.

Дослідницька програма RAI for Ukraine проаналізувала різницю у місці реєстрації учасників НМТ і та місцем, де вони фізично складали тест.

"Вдалося виявити, що у 2022 році 23,5 тис. випускників шкіл (10% від усіх) складали цей тест за кордоном. А 32% випускників взагалі не реєструвались на складання НМТ, який обов’язковий для вступу в українські університети", - зазначає видання.

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"Ми ж розуміємо, що ті випускники, які перебувають за кордоном, можуть скласти цей тест про всяк випадок. І це не означає, що вони всі думають над вступом в український університет. Тому до тих 32%, які взагалі не складали НМТ, можна сміливо додати ще частину тих, хто його склав, але не вступав в Україні", - пояснила одна з авторок дослідження Тетяна Захарченко з Українського католицького університету.

Основною причиною виїзду за кордон серед старшокласників залишається безпекове питання – сюди входить як хвилювання батьків про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років, так і загальна тривога за життя дітей у воюючій країні, зазначили журналісти.

"Зі схожих міркувань чимало випускників українських шкіл, навіть складаючи НМТ, все ж обирають заклади вищої освіти у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах", - додали автори матеріалу.

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Автор: 

освіта (1322) школа (2229) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+12
А яке майбутнє пропонують Буданови молоді? - Мовчіть холопи і робіть ,що вам кажуть ,а то російське ТЦК прийде ....

Але помітьте - зелені полтіруки завжди приводять в приклад бандармію Московії . Але ніколи від них не почуєте - а давайте візьмемо за приклад армію Ізраїлю . Мабуть тому що близька по духу їм Совковщина
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02.07.2025 16:04 Відповісти
+6
І в чому не праві діти та їхні батьки? Патріотизм, гідність і свідомість це круто, але людям пожить хочеться. В цьому контексті хай нафронтники і прихильники кордонів -91 року, особливо з категорії похилого віку, прикинуть 2+2 і подумають про те, хто буде їм їхні нищенські пенсії платити в майбутньому.
Якщо, умовного батька школяра 17 років (це десь 40-45 років мужик) кинули в бус рекрутували до армії, син поїхав вступати в Польшу то подумайте що в майбутньому буде з цією країною і хто тут залишиться
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02.07.2025 16:07 Відповісти
+5
шкода, що більшість населення України не мають уявлення про якість наших випускників. Рівень цього мерзенного нмт - рівень бабуїна з дефектами мозку.... Те, що ми випускаємо - непотріб у сенсі знань і науки. Відповідаю за слова. Одна наша гАВНАзія в Сумах (№ 1) випустила ледь не 30 золотих медалістів. І моя школа теж виступила... суттєво менше, але якість така ж - ніяка. Коли закінчив школі у 1979-му - на Суми біло ДВА медалісти, від них йшло сяйво. Зараз учень, який в змозі розв'язати квадратне рівніння - геній. Є кадри, які власне прізвище не пишуть без помилок... а ле їх залюбки приймають до вишів (НИШІВ) пед... с/г.... гадаю - всі в курсі. Вітання наступним поколінням одноклітинних
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02.07.2025 16:25 Відповісти
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Чим ЗНО було погане?
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02.07.2025 15:58 Відповісти
Ну нічого, Україна ще рочків з 10 повоює, а школярів і їх батьків згодом замінять дешеві мігранти з Африки і Азії. А українська молодь тим часом буде інтегруватись в Європу, їх суспільство, культуру і економіку.
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02.07.2025 16:03 Відповісти
Якщо усі випускники шкіл вступають у виші, то залишається надія на мігрантів - робочий клас.
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02.07.2025 16:18 Відповісти
32% українських випускників у 2022 році навіть не реєструвались на НМТ

Бо не дурні!
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02.07.2025 16:03 Відповісти
ну не можна так про всіх. Без НМТ. наприклад не можна стати заброньованим прокурором-інвалідом. А так як державне управління має кланову структуру, то ризикуємо втрати непотрібніших. Не реєструються ті хто має невеликі шанси отримати відстрочки після 25років та має шанс влашувати своє життя за кордоном
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02.07.2025 16:07 Відповісти
А яке майбутнє пропонують Буданови молоді? - Мовчіть холопи і робіть ,що вам кажуть ,а то російське ТЦК прийде ....

Але помітьте - зелені полтіруки завжди приводять в приклад бандармію Московії . Але ніколи від них не почуєте - а давайте візьмемо за приклад армію Ізраїлю . Мабуть тому що близька по духу їм Совковщина
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02.07.2025 16:04 Відповісти
Бо у ТЦК немає НМТ!
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02.07.2025 16:05 Відповісти
І в чому не праві діти та їхні батьки? Патріотизм, гідність і свідомість це круто, але людям пожить хочеться. В цьому контексті хай нафронтники і прихильники кордонів -91 року, особливо з категорії похилого віку, прикинуть 2+2 і подумають про те, хто буде їм їхні нищенські пенсії платити в майбутньому.
Якщо, умовного батька школяра 17 років (це десь 40-45 років мужик) кинули в бус рекрутували до армії, син поїхав вступати в Польшу то подумайте що в майбутньому буде з цією країною і хто тут залишиться
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02.07.2025 16:07 Відповісти
якщо по совісті - то треба весь мирняк евакуювати до Европи!! Тоді відпаде необхідність фінансувати Легіон Розпилу - всі чиновники і мінти хай їбашать на ВПК або на фронт чи блокпости. Вони не мирняк! Тоді всі гроші ЄС підуть за призначенням, на захист і підтримку людей!!
А не "відновлення" будівель по яким вдесяте буде прильот !!
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02.07.2025 17:02 Відповісти
Очень странно, что эта не патриотичная новость всплыла. Хотя она освещает давно известные факты.
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02.07.2025 16:18 Відповісти
шкода, що більшість населення України не мають уявлення про якість наших випускників. Рівень цього мерзенного нмт - рівень бабуїна з дефектами мозку.... Те, що ми випускаємо - непотріб у сенсі знань і науки. Відповідаю за слова. Одна наша гАВНАзія в Сумах (№ 1) випустила ледь не 30 золотих медалістів. І моя школа теж виступила... суттєво менше, але якість така ж - ніяка. Коли закінчив школі у 1979-му - на Суми біло ДВА медалісти, від них йшло сяйво. Зараз учень, який в змозі розв'язати квадратне рівніння - геній. Є кадри, які власне прізвище не пишуть без помилок... а ле їх залюбки приймають до вишів (НИШІВ) пед... с/г.... гадаю - всі в курсі. Вітання наступним поколінням одноклітинних
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02.07.2025 16:25 Відповісти
Я закінчив школу в 1992. Батьки вчителькам, купували золоті сережки, щоб намалювали чадам оцінки на "золотих" медалістів. Від вчительок, шло сяйво! Це жне зараз почалося, щепри совку
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02.07.2025 16:41 Відповісти
Радий за розумну молодь що не буде гаяти час на безмістовну укроосвіту яка нічому не вчить і на роботу після якої нікуди не беруть.
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02.07.2025 16:36 Відповісти
з цим не посперичаєшся . але ж і не мовчіть про "передову західну освіту". склалося враження, що вона ще більш беззмістовна
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02.07.2025 16:47 Відповісти
Можна розбивку на хлопців і дівчат? Бо чогось думається, що ці 32% майже поголовно будуть з 50% хлопців, що дасть виїзд з України 2 з 3 хлопців. Нажаль цій країні за 10-15 років прийдуть остаточні гайки - головно повоювати для ОПи ще кілька років, а після них хоть потоп
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02.07.2025 16:42 Відповісти
Зробили себе і країну разом, в 19, тут вже нічого не вдієш.
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02.07.2025 17:05 Відповісти
Раби тікають з плантації. Непорядок.
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02.07.2025 17:02 Відповісти
неПотужність !¡! Зламали незламність недовірою до Лідора країни мрій
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02.07.2025 17:05 Відповісти
 
 