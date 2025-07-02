32% українських випускників у 2022 році навіть не реєструвались на НМТ, - ЗМІ

Майже третина випускників українських шкіл не реєструвались на НМТ, який є обов'язковим для вступу в українські виші.

Про це пише NGL Media, передає Цензор.НЕТ.

Дослідницька програма RAI for Ukraine проаналізувала різницю у місці реєстрації учасників НМТ і та місцем, де вони фізично складали тест.

"Вдалося виявити, що у 2022 році 23,5 тис. випускників шкіл (10% від усіх) складали цей тест за кордоном. А 32% випускників взагалі не реєструвались на складання НМТ, який обов’язковий для вступу в українські університети", - зазначає видання.

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"Ми ж розуміємо, що ті випускники, які перебувають за кордоном, можуть скласти цей тест про всяк випадок. І це не означає, що вони всі думають над вступом в український університет. Тому до тих 32%, які взагалі не складали НМТ, можна сміливо додати ще частину тих, хто його склав, але не вступав в Україні", - пояснила одна з авторок дослідження Тетяна Захарченко з Українського католицького університету.

Основною причиною виїзду за кордон серед старшокласників залишається безпекове питання – сюди входить як хвилювання батьків про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років, так і загальна тривога за життя дітей у воюючій країні, зазначили журналісти.

"Зі схожих міркувань чимало випускників українських шкіл, навіть складаючи НМТ, все ж обирають заклади вищої освіти у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах", - додали автори матеріалу.

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