32% українських випускників у 2022 році навіть не реєструвались на НМТ, - ЗМІ
Майже третина випускників українських шкіл не реєструвались на НМТ, який є обов'язковим для вступу в українські виші.
Про це пише NGL Media, передає Цензор.НЕТ.
Дослідницька програма RAI for Ukraine проаналізувала різницю у місці реєстрації учасників НМТ і та місцем, де вони фізично складали тест.
"Вдалося виявити, що у 2022 році 23,5 тис. випускників шкіл (10% від усіх) складали цей тест за кордоном. А 32% випускників взагалі не реєструвались на складання НМТ, який обов’язковий для вступу в українські університети", - зазначає видання.
"Ми ж розуміємо, що ті випускники, які перебувають за кордоном, можуть скласти цей тест про всяк випадок. І це не означає, що вони всі думають над вступом в український університет. Тому до тих 32%, які взагалі не складали НМТ, можна сміливо додати ще частину тих, хто його склав, але не вступав в Україні", - пояснила одна з авторок дослідження Тетяна Захарченко з Українського католицького університету.
Основною причиною виїзду за кордон серед старшокласників залишається безпекове питання – сюди входить як хвилювання батьків про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років, так і загальна тривога за життя дітей у воюючій країні, зазначили журналісти.
"Зі схожих міркувань чимало випускників українських шкіл, навіть складаючи НМТ, все ж обирають заклади вищої освіти у Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах", - додали автори матеріалу.
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Бо не дурні!
Але помітьте - зелені полтіруки завжди приводять в приклад бандармію Московії . Але ніколи від них не почуєте - а давайте візьмемо за приклад армію Ізраїлю . Мабуть тому що близька по духу їм Совковщина
Якщо, умовного батька школяра 17 років (це десь 40-45 років мужик)
кинули в бусрекрутували до армії, син поїхав вступати в Польшу то подумайте що в майбутньому буде з цією країною і хто тут залишиться
А не "відновлення" будівель по яким вдесяте буде прильот !!
Лідоракраїни мрій