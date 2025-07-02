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Новини Школярі виїжджають за кордон
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Кількість школярів в Україні сягнула найнижчого рівня за 30 років, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Школярі виїжджають за кордон. Рекордне скорочення кількості учнів

На початку 2024-2025 навчального року в системі освіти України налічувалося 3,74 мільйона школярів усіх форм навчання, що є найнижчим показником за останні 30 років.

Про це йдеться в матеріалі NGL, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, більшість країн, які приймають українців, зобов’язують їх віддавати дітей у місцеві школи. Але не усі планують залишитися там назавжди, тому часто продовжують навчання в українській школі.

Згідно з інформацією Міносвіти, наразі за кордоном навчаються 9,3% школярів -  це близько 345 тис. дітей.

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"Міносвіти враховує лише тих школярів, які досі залишаються в українській системі освіти. Іншими словами, ці 345 тис. учнів – це мінімальна оцінка, адже багато дітей після виїзду за кордон взагалі припиняють навчання в українській школі", - пише видання.

Дослідження ЮНЕСКО свідчить, що станом на 2024 рік рік за кордоном навчалися майже 665 тис. українських школярів, проте йдеться лише про країни ЄС, та й не всі, куди мігрували українці. Лише 29% з цих школярів суміщають навчання в обох країнах, а ще 16% покладаються виключно на українську онлайн-освіту.

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"Якщо екстраполювати цю тенденцію на невраховані ЮНЕСКО країни, то можна припустити, що загалом за кордоном перебувають близько 720 тис. українських школярів. Натомість за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, приблизно 1,4 млн вимушено переміщених українців по усьому світу – це діти 3-17 років", - зазначають автори матеріалу.

Кількість українських школярів, які офіційно навчаються у європейських школах станом на 2024 рік
Кількість українських школярів, які офіційно навчаються у європейських школах станом на 2024 рік

Міністерство освіти і науки України надало журналістам статистику про кількість учнів 8–12 класів у 2021–2025 роках. Аналіз показав, що щороку 2–4% учнів не переходять у наступний клас і залишають школу. Ймовірно, частина з них виїжджає з України.

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Країну залишають як хлопці, так і дівчата. У старших класах щороку спостерігається невелика перевага дівчат (приблизно 1–2%), хоча серед випускників ця різниця може сягати 10%.

Школярі виїжджають за кордон

У 2024 році до закладів вищої освіти України вступило 197 тис. студентів – це найнижчий показник за останні дев’ять років. Реагуючи на таку тенденцію, деякі університети намагаються стимулювати повернення абітурієнтів із закордону, зазначають журналісти.

Дані держстату свідчать, що на початку 2024-2025 навчального року в системі освіти України налічувалось загалом 3,74 млн школярів усіх форм навчання. Це найнижчий цифра за останні 30 років.

"Зменшення кількості студентів в Україні, якщо така тенденція триватиме, створює нові виклики не лише для системи вищої освіти, але й на ринку праці. Дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо технічних професій, відчувався ще до повномасштабної війни, а зараз, з відтоком як студентів, так і викладачів за кордон, може суттєво посилитись.

Щоб зацікавити випускників вступати в українські університети, держава має системно над цим працювати. Сім’ї, які повертаються в Україну, повинні бачити перспективи отримання якісної освіти для своїх дітей. І хоч Міносвіти спрощує шкільне навчання для тих, хто живе за кордоном і , це поки що не надто допомагає", - додали автори матеріалу.

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Автор: 

школа (2229) навчання (600) студенти (448)


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Топ коментарі
+10
Країна мрії одного зеленого оманського Лідора
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02.07.2025 15:30 Відповісти
+8
Знищення майбутнього українського народу продовжується високими темпами по оманському договорняку пуйла та зеленої гниди.
Щоб ви обидва здохли завтра.
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02.07.2025 15:20 Відповісти
+7
охреніваємо, стабільно з 2019
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02.07.2025 15:28 Відповісти
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Дивуєтесь?
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02.07.2025 15:20 Відповісти
охреніваємо, стабільно з 2019
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02.07.2025 15:28 Відповісти
Знищення майбутнього українського народу продовжується високими темпами по оманському договорняку пуйла та зеленої гниди.
Щоб ви обидва здохли завтра.
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02.07.2025 15:20 Відповісти
Правильно, зекоманда не просто так відкрила кордони - щоб з України виїхало її майбутнє, чому дивуєтесь?
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02.07.2025 15:22 Відповісти
То проблема не в першопричинах, через які школярі виїзжають, а в тому що їм поки що це дозволено робити?
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02.07.2025 15:24 Відповісти
Проблема і у відкритих кордонах, і у першопричинах. Люди завжди шукають, де жити краще - але без молоді не буде кому змінювати країну на краще -> створюється positive feedback, який просто позбавляє країну молоді й цементує низький рівень розвитку країни.
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02.07.2025 15:30 Відповісти
Тому й пишите з за кордону .
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02.07.2025 15:33 Відповісти
Це VPN
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02.07.2025 15:37 Відповісти
Поки в країні йде активна війна, а перед молоддю маячить серйозна перспектива вже через пару років змінювати країну на краще десь в півметровому окопі під командуванням м'ясника - жодна сила не допоможе її втримати в Україні.
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02.07.2025 15:46 Відповісти
Не пару років, а мінімум 7 років - за цей час може й буде кінець війни.

>жодна сила не допоможе її втримати в Україні.

гарний кордон значно зменшить потік тих, хто буде залишати країну, цього достатньо.
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02.07.2025 15:53 Відповісти
І збільшить потік ждунів, навідників і паліїв військових авто. Бо на росії кордони відкриті.

Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.
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02.07.2025 15:59 Відповісти
>І збільшить потік ждунів, навідників і паліїв військових авто.

У вас є дослідження, які підтверджують кореляцію між відкритими кордонами та кількістю зрадників?

>Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.

Звичайно, але якщо корів випустити з ферми - молока буде ще менше.
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02.07.2025 16:04 Відповісти
Коли відкрили кордони?
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02.07.2025 15:27 Відповісти
Мова про те, що зараз, під час страшної війни, майбутнє нації може просто виїхати.
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02.07.2025 15:31 Відповісти
То коли кордони-то відкрили? Вже можуть всі їхати, і чоловіки призовного віку та кондиції теж?
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02.07.2025 15:50 Відповісти
Звісно виїдуть і мають повне право,оскільки майбутнього зі зрадником і крадієм ніякого нема тут.
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02.07.2025 17:16 Відповісти
Майбутнє потрібно захищати і створювати комфортні умови,в оманського завдання повне знищення України
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02.07.2025 15:27 Відповісти
Зате заробітна платня вчителів, сягнула найбільшого рівня у світі.
4000$.
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02.07.2025 15:23 Відповісти
Патужна, так Ссанич?
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02.07.2025 15:24 Відповісти
Країна мрії одного зеленого оманського Лідора
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02.07.2025 15:30 Відповісти
жити в Україні стало аж занадто небезпечно, то чому дивуватися? Які батьки хочуть, щоб над головами їх дітей літали шахеди, ракети і т.д., все, що тільки може вибухати, руйнувати і вбивати. Якщо так буде і надалі плачевно з безпекою, то тікатиме звідси ще більше і ніяке закриття кордонів не допоможе, може бути тільки бунт в такому разі
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02.07.2025 15:31 Відповісти
Країна мрії.
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02.07.2025 15:31 Відповісти
Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про відсторонення від посади віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова та відмовив в його ухваленні.
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02.07.2025 15:38 Відповісти
Кім чен зе старається
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02.07.2025 15:49 Відповісти
"досягнення "zzдента" в Україні...
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02.07.2025 16:15 Відповісти
але ж воно попереджало на увесь стадіон, на усю Україну: "я - ваш вирок"..
- і вумний наріт майбутньої "країни мрії імені Зе" - "приколовся", а, згодом, жахнувся, звісно, хто не в структурах земафії та ще здатен складати не тільки 1+1, 2+2 на голубом очкЄ але й більш складні комбінації..
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02.07.2025 16:23 Відповісти
Детей мамы продолжают вывозить. И рождаемость падает, закономерно. Похоже скоро у нас детей почти не останется. Ну как скоро, лет 10 есть ещё запас сил у народа.
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02.07.2025 16:29 Відповісти
Вперше! Вигнав Боневтік до 10 мільйонів за кордон, через рік ще більше виїде і все завдяки наріду 73% і Боневтіка.
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02.07.2025 16:42 Відповісти
Для детей класс изучение новой культуры языка!никого не видала чтобы жаловались!хоть и ОБЕЗЬЯН КУЧА!!!
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02.07.2025 17:57 Відповісти
 
 