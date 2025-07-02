Кількість школярів в Україні сягнула найнижчого рівня за 30 років, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
На початку 2024-2025 навчального року в системі освіти України налічувалося 3,74 мільйона школярів усіх форм навчання, що є найнижчим показником за останні 30 років.
Про це йдеться в матеріалі NGL, передає Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, більшість країн, які приймають українців, зобов’язують їх віддавати дітей у місцеві школи. Але не усі планують залишитися там назавжди, тому часто продовжують навчання в українській школі.
Згідно з інформацією Міносвіти, наразі за кордоном навчаються 9,3% школярів - це близько 345 тис. дітей.
"Міносвіти враховує лише тих школярів, які досі залишаються в українській системі освіти. Іншими словами, ці 345 тис. учнів – це мінімальна оцінка, адже багато дітей після виїзду за кордон взагалі припиняють навчання в українській школі", - пише видання.
Дослідження ЮНЕСКО свідчить, що станом на 2024 рік рік за кордоном навчалися майже 665 тис. українських школярів, проте йдеться лише про країни ЄС, та й не всі, куди мігрували українці. Лише 29% з цих школярів суміщають навчання в обох країнах, а ще 16% покладаються виключно на українську онлайн-освіту.
"Якщо екстраполювати цю тенденцію на невраховані ЮНЕСКО країни, то можна припустити, що загалом за кордоном перебувають близько 720 тис. українських школярів. Натомість за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, приблизно 1,4 млн вимушено переміщених українців по усьому світу – це діти 3-17 років", - зазначають автори матеріалу.
Міністерство освіти і науки України надало журналістам статистику про кількість учнів 8–12 класів у 2021–2025 роках. Аналіз показав, що щороку 2–4% учнів не переходять у наступний клас і залишають школу. Ймовірно, частина з них виїжджає з України.
Країну залишають як хлопці, так і дівчата. У старших класах щороку спостерігається невелика перевага дівчат (приблизно 1–2%), хоча серед випускників ця різниця може сягати 10%.
У 2024 році до закладів вищої освіти України вступило 197 тис. студентів – це найнижчий показник за останні дев’ять років. Реагуючи на таку тенденцію, деякі університети намагаються стимулювати повернення абітурієнтів із закордону, зазначають журналісти.
Дані держстату свідчать, що на початку 2024-2025 навчального року в системі освіти України налічувалось загалом 3,74 млн школярів усіх форм навчання. Це найнижчий цифра за останні 30 років.
"Зменшення кількості студентів в Україні, якщо така тенденція триватиме, створює нові виклики не лише для системи вищої освіти, але й на ринку праці. Дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо технічних професій, відчувався ще до повномасштабної війни, а зараз, з відтоком як студентів, так і викладачів за кордон, може суттєво посилитись.
Щоб зацікавити випускників вступати в українські університети, держава має системно над цим працювати. Сім’ї, які повертаються в Україну, повинні бачити перспективи отримання якісної освіти для своїх дітей. І хоч Міносвіти спрощує шкільне навчання для тих, хто живе за кордоном і , це поки що не надто допомагає", - додали автори матеріалу.
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Щоб ви обидва здохли завтра.
>жодна сила не допоможе її втримати в Україні.
гарний кордон значно зменшить потік тих, хто буде залишати країну, цього достатньо.
Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.
У вас є дослідження, які підтверджують кореляцію між відкритими кордонами та кількістю зрадників?
>Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.
Звичайно, але якщо корів випустити з ферми - молока буде ще менше.
4000$.
- і вумний наріт майбутньої "країни мрії імені Зе" - "приколовся", а, згодом, жахнувся, звісно, хто не в структурах земафії та ще здатен складати не тільки 1+1, 2+2 на голубом очкЄ але й більш складні комбінації..