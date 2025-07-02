РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13086 посетителей онлайн
Новости Школьники выезжают за границу
2 022 30

Количество школьников в Украине достигло самого низкого уровня за 30 лет, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Школьники уезжают за границу. Рекордное сокращение количества учеников

В начале 2024-2025 учебного года в системе образования Украины насчитывалось 3,74 миллиона школьников всех форм обучения, что является самым низким показателем за последние 30 лет.

Об этом говорится в материале NGL, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, большинство стран, которые принимают украинцев, обязывают их отдавать детей в местные школы. Но не все планируют остаться там навсегда, поэтому часто продолжают обучение в украинской школе.

Согласно информации Минобразования, сейчас за рубежом учатся 9,3% школьников - это около 345 тыс. детей.

Читайте также: В Украине планируют восстановить обязательную военную подготовку для студентов-медиков

"Минобразования учитывает только тех школьников, которые до сих пор остаются в украинской системе образования. Иными словами, эти 345 тыс. учеников - это минимальная оценка, ведь многие дети после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинской школе", - пишет издание.

Исследование ЮНЕСКО свидетельствует, что по состоянию на 2024 год за рубежом учились почти 665 тыс. украинских школьников, однако речь идет только о странах ЕС, да и не все, куда мигрировали украинцы. Лишь 29% из этих школьников совмещают обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лисовой об обучении студентов старше 25 лет: Право на образование - не индульгенция от мобилизации

"Если экстраполировать эту тенденцию на неучтенные ЮНЕСКО страны, то можно предположить, что в целом за рубежом находятся около 720 тыс. украинских школьников. Зато по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, примерно 1,4 млн вынужденно перемещенных украинцев по всему миру - это дети 3-17 лет", - отмечают авторы материала.

Количество украинских школьников, официально обучающихся в европейских школах по состоянию на 2024 год
Количество украинских школьников, которые официально учатся в европейских школах по состоянию на 2024 год

Министерство образования и науки Украины предоставило журналистам статистику о количестве учеников 8-12 классов в 2021-2025 годах. Анализ показал, что ежегодно 2-4% учеников не переходят в следующий класс и покидают школу. Вероятно, часть из них выезжает из Украины.

Читайте также: Кабмин выделил еще 270 миллионов на строительство школьных укрытий, - Шмыгаль

Страну покидают как мальчики, так и девочки. В старших классах ежегодно наблюдается небольшой перевес девушек (примерно 1-2%), хотя среди выпускников эта разница может достигать 10%.

Школьники уезжают за границу

В 2024 году в учреждения высшего образования Украины поступило 197 тыс. студентов - это самый низкий показатель за последние девять лет. Реагируя на такую тенденцию, некоторые университеты пытаются стимулировать возвращение абитуриентов из заграницы, отмечают журналисты.

Данные госстата свидетельствуют, что в начале 2024-2025 учебного года в системе образования Украины насчитывалось всего 3,74 млн школьников всех форм обучения. Это самая низкая цифра за последние 30 лет.

"Уменьшение количества студентов в Украине, если такая тенденция будет продолжаться, создает новые вызовы не только для системы высшего образования, но и на рынке труда. Дефицит квалифицированных кадров, особенно технических профессий, ощущался еще до полномасштабной войны, а сейчас, с оттоком как студентов, так и преподавателей за границу, может существенно усилиться.

Чтобы заинтересовать выпускников поступать в украинские университеты, государство должно системно над этим работать. Семьи, которые возвращаются в Украину, должны видеть перспективы получения качественного образования для своих детей. И хоть Минобразования упрощает школьное обучение для тех, кто живет за рубежом, это пока не слишком помогает", - добавили авторы материала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тенденция выезда за границу учеников после 11-го класса есть, но она не массовая, - Лисовой

Автор: 

школа (3024) обучение (541) студенты (676)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Країна мрії одного зеленого оманського Лідора
показать весь комментарий
02.07.2025 15:30 Ответить
+8
Знищення майбутнього українського народу продовжується високими темпами по оманському договорняку пуйла та зеленої гниди.
Щоб ви обидва здохли завтра.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:20 Ответить
+7
Зате заробітна платня вчителів, сягнула найбільшого рівня у світі.
4000$.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивуєтесь?
показать весь комментарий
02.07.2025 15:20 Ответить
охреніваємо, стабільно з 2019
показать весь комментарий
02.07.2025 15:28 Ответить
Знищення майбутнього українського народу продовжується високими темпами по оманському договорняку пуйла та зеленої гниди.
Щоб ви обидва здохли завтра.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:20 Ответить
Правильно, зекоманда не просто так відкрила кордони - щоб з України виїхало її майбутнє, чому дивуєтесь?
показать весь комментарий
02.07.2025 15:22 Ответить
То проблема не в першопричинах, через які школярі виїзжають, а в тому що їм поки що це дозволено робити?
показать весь комментарий
02.07.2025 15:24 Ответить
Проблема і у відкритих кордонах, і у першопричинах. Люди завжди шукають, де жити краще - але без молоді не буде кому змінювати країну на краще -> створюється positive feedback, який просто позбавляє країну молоді й цементує низький рівень розвитку країни.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:30 Ответить
Тому й пишите з за кордону .
показать весь комментарий
02.07.2025 15:33 Ответить
Це VPN
показать весь комментарий
02.07.2025 15:37 Ответить
Поки в країні йде активна війна, а перед молоддю маячить серйозна перспектива вже через пару років змінювати країну на краще десь в півметровому окопі під командуванням м'ясника - жодна сила не допоможе її втримати в Україні.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:46 Ответить
Не пару років, а мінімум 7 років - за цей час може й буде кінець війни.

>жодна сила не допоможе її втримати в Україні.

гарний кордон значно зменшить потік тих, хто буде залишати країну, цього достатньо.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:53 Ответить
І збільшить потік ждунів, навідників і паліїв військових авто. Бо на росії кордони відкриті.

Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:59 Ответить
>І збільшить потік ждунів, навідників і паліїв військових авто.

У вас є дослідження, які підтверджують кореляцію між відкритими кордонами та кількістю зрадників?

>Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.

Звичайно, але якщо корів випустити з ферми - молока буде ще менше.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:04 Ответить
Коли відкрили кордони?
показать весь комментарий
02.07.2025 15:27 Ответить
Мова про те, що зараз, під час страшної війни, майбутнє нації може просто виїхати.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:31 Ответить
То коли кордони-то відкрили? Вже можуть всі їхати, і чоловіки призовного віку та кондиції теж?
показать весь комментарий
02.07.2025 15:50 Ответить
Звісно виїдуть і мають повне право,оскільки майбутнього зі зрадником і крадієм ніякого нема тут.
показать весь комментарий
02.07.2025 17:16 Ответить
Майбутнє потрібно захищати і створювати комфортні умови,в оманського завдання повне знищення України
показать весь комментарий
02.07.2025 15:27 Ответить
Зате заробітна платня вчителів, сягнула найбільшого рівня у світі.
4000$.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:23 Ответить
Патужна, так Ссанич?
показать весь комментарий
02.07.2025 15:24 Ответить
Країна мрії одного зеленого оманського Лідора
показать весь комментарий
02.07.2025 15:30 Ответить
жити в Україні стало аж занадто небезпечно, то чому дивуватися? Які батьки хочуть, щоб над головами їх дітей літали шахеди, ракети і т.д., все, що тільки може вибухати, руйнувати і вбивати. Якщо так буде і надалі плачевно з безпекою, то тікатиме звідси ще більше і ніяке закриття кордонів не допоможе, може бути тільки бунт в такому разі
показать весь комментарий
02.07.2025 15:31 Ответить
Країна мрії.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:31 Ответить
Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про відсторонення від посади віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова та відмовив в його ухваленні.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:38 Ответить
Кім чен зе старається
показать весь комментарий
02.07.2025 15:49 Ответить
"досягнення "zzдента" в Україні...
показать весь комментарий
02.07.2025 16:15 Ответить
але ж воно попереджало на увесь стадіон, на усю Україну: "я - ваш вирок"..
- і вумний наріт майбутньої "країни мрії імені Зе" - "приколовся", а, згодом, жахнувся, звісно, хто не в структурах земафії та ще здатен складати не тільки 1+1, 2+2 на голубом очкЄ але й більш складні комбінації..
показать весь комментарий
02.07.2025 16:23 Ответить
Детей мамы продолжают вывозить. И рождаемость падает, закономерно. Похоже скоро у нас детей почти не останется. Ну как скоро, лет 10 есть ещё запас сил у народа.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:29 Ответить
Вперше! Вигнав Боневтік до 10 мільйонів за кордон, через рік ще більше виїде і все завдяки наріду 73% і Боневтіка.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:42 Ответить
Для детей класс изучение новой культуры языка!никого не видала чтобы жаловались!хоть и ОБЕЗЬЯН КУЧА!!!
показать весь комментарий
02.07.2025 17:57 Ответить
 
 