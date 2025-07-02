Количество школьников в Украине достигло самого низкого уровня за 30 лет, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

В начале 2024-2025 учебного года в системе образования Украины насчитывалось 3,74 миллиона школьников всех форм обучения, что является самым низким показателем за последние 30 лет.

Об этом говорится в материале NGL, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, большинство стран, которые принимают украинцев, обязывают их отдавать детей в местные школы. Но не все планируют остаться там навсегда, поэтому часто продолжают обучение в украинской школе.

Согласно информации Минобразования, сейчас за рубежом учатся 9,3% школьников - это около 345 тыс. детей.

Читайте также: В Украине планируют восстановить обязательную военную подготовку для студентов-медиков

"Минобразования учитывает только тех школьников, которые до сих пор остаются в украинской системе образования. Иными словами, эти 345 тыс. учеников - это минимальная оценка, ведь многие дети после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинской школе", - пишет издание.

Исследование ЮНЕСКО свидетельствует, что по состоянию на 2024 год за рубежом учились почти 665 тыс. украинских школьников, однако речь идет только о странах ЕС, да и не все, куда мигрировали украинцы. Лишь 29% из этих школьников совмещают обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лисовой об обучении студентов старше 25 лет: Право на образование - не индульгенция от мобилизации

"Если экстраполировать эту тенденцию на неучтенные ЮНЕСКО страны, то можно предположить, что в целом за рубежом находятся около 720 тыс. украинских школьников. Зато по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, примерно 1,4 млн вынужденно перемещенных украинцев по всему миру - это дети 3-17 лет", - отмечают авторы материала.

Количество украинских школьников, которые официально учатся в европейских школах по состоянию на 2024 год

Министерство образования и науки Украины предоставило журналистам статистику о количестве учеников 8-12 классов в 2021-2025 годах. Анализ показал, что ежегодно 2-4% учеников не переходят в следующий класс и покидают школу. Вероятно, часть из них выезжает из Украины.

Читайте также: Кабмин выделил еще 270 миллионов на строительство школьных укрытий, - Шмыгаль

Страну покидают как мальчики, так и девочки. В старших классах ежегодно наблюдается небольшой перевес девушек (примерно 1-2%), хотя среди выпускников эта разница может достигать 10%.

В 2024 году в учреждения высшего образования Украины поступило 197 тыс. студентов - это самый низкий показатель за последние девять лет. Реагируя на такую тенденцию, некоторые университеты пытаются стимулировать возвращение абитуриентов из заграницы, отмечают журналисты.

Данные госстата свидетельствуют, что в начале 2024-2025 учебного года в системе образования Украины насчитывалось всего 3,74 млн школьников всех форм обучения. Это самая низкая цифра за последние 30 лет.

"Уменьшение количества студентов в Украине, если такая тенденция будет продолжаться, создает новые вызовы не только для системы высшего образования, но и на рынке труда. Дефицит квалифицированных кадров, особенно технических профессий, ощущался еще до полномасштабной войны, а сейчас, с оттоком как студентов, так и преподавателей за границу, может существенно усилиться.

Чтобы заинтересовать выпускников поступать в украинские университеты, государство должно системно над этим работать. Семьи, которые возвращаются в Украину, должны видеть перспективы получения качественного образования для своих детей. И хоть Минобразования упрощает школьное обучение для тех, кто живет за рубежом, это пока не слишком помогает", - добавили авторы материала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тенденция выезда за границу учеников после 11-го класса есть, но она не массовая, - Лисовой