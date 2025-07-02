Количество школьников в Украине достигло самого низкого уровня за 30 лет, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
В начале 2024-2025 учебного года в системе образования Украины насчитывалось 3,74 миллиона школьников всех форм обучения, что является самым низким показателем за последние 30 лет.
Об этом говорится в материале NGL, передает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, большинство стран, которые принимают украинцев, обязывают их отдавать детей в местные школы. Но не все планируют остаться там навсегда, поэтому часто продолжают обучение в украинской школе.
Согласно информации Минобразования, сейчас за рубежом учатся 9,3% школьников - это около 345 тыс. детей.
"Минобразования учитывает только тех школьников, которые до сих пор остаются в украинской системе образования. Иными словами, эти 345 тыс. учеников - это минимальная оценка, ведь многие дети после выезда за границу вообще прекращают обучение в украинской школе", - пишет издание.
Исследование ЮНЕСКО свидетельствует, что по состоянию на 2024 год за рубежом учились почти 665 тыс. украинских школьников, однако речь идет только о странах ЕС, да и не все, куда мигрировали украинцы. Лишь 29% из этих школьников совмещают обучение в обеих странах, а еще 16% полагаются исключительно на украинское онлайн-образование.
"Если экстраполировать эту тенденцию на неучтенные ЮНЕСКО страны, то можно предположить, что в целом за рубежом находятся около 720 тыс. украинских школьников. Зато по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, примерно 1,4 млн вынужденно перемещенных украинцев по всему миру - это дети 3-17 лет", - отмечают авторы материала.
Министерство образования и науки Украины предоставило журналистам статистику о количестве учеников 8-12 классов в 2021-2025 годах. Анализ показал, что ежегодно 2-4% учеников не переходят в следующий класс и покидают школу. Вероятно, часть из них выезжает из Украины.
Страну покидают как мальчики, так и девочки. В старших классах ежегодно наблюдается небольшой перевес девушек (примерно 1-2%), хотя среди выпускников эта разница может достигать 10%.
В 2024 году в учреждения высшего образования Украины поступило 197 тыс. студентов - это самый низкий показатель за последние девять лет. Реагируя на такую тенденцию, некоторые университеты пытаются стимулировать возвращение абитуриентов из заграницы, отмечают журналисты.
Данные госстата свидетельствуют, что в начале 2024-2025 учебного года в системе образования Украины насчитывалось всего 3,74 млн школьников всех форм обучения. Это самая низкая цифра за последние 30 лет.
"Уменьшение количества студентов в Украине, если такая тенденция будет продолжаться, создает новые вызовы не только для системы высшего образования, но и на рынке труда. Дефицит квалифицированных кадров, особенно технических профессий, ощущался еще до полномасштабной войны, а сейчас, с оттоком как студентов, так и преподавателей за границу, может существенно усилиться.
Чтобы заинтересовать выпускников поступать в украинские университеты, государство должно системно над этим работать. Семьи, которые возвращаются в Украину, должны видеть перспективы получения качественного образования для своих детей. И хоть Минобразования упрощает школьное обучение для тех, кто живет за рубежом, это пока не слишком помогает", - добавили авторы материала.
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Щоб ви обидва здохли завтра.
>жодна сила не допоможе її втримати в Україні.
гарний кордон значно зменшить потік тих, хто буде залишати країну, цього достатньо.
Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.
У вас є дослідження, які підтверджують кореляцію між відкритими кордонами та кількістю зрадників?
>Корова не дасть більше молока, якщо її менше кормити і більше доїти. Тоді вона скоріше здохне. Так і про державу.
Звичайно, але якщо корів випустити з ферми - молока буде ще менше.
4000$.
- і вумний наріт майбутньої "країни мрії імені Зе" - "приколовся", а, згодом, жахнувся, звісно, хто не в структурах земафії та ще здатен складати не тільки 1+1, 2+2 на голубом очкЄ але й більш складні комбінації..