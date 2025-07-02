На фронте зафиксировано 76 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 2 июля количество боевых столкновений на фронте составляет 76.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады приграничных с РФ районов, в частности - населенных пунктов Диброва, Гремяч Черниговской области; Марьино, Петрушевка, Проходы, Александровка, Порозок, Прогресс, Угроиды, Покровка, Белая Береза, Бобиловка, Студенок Сумской области; Возрожденовское Харьковской области; кроме этого враг бил из реактивных систем залпового огня по Порозку Сумской области.
Восемь вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет еще один бой. Также противник нанес семь авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ, совершил 196 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в направлении Митрофановки, наши воины дают достойный отпор, шесть боестолкновений продолжаются.
На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Петропавловки.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Редкодуб, Торское, Григорьевка и в направлениях Чернещины и Нового Мира, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Сиверском направлении враг проводит одно атакующее действие в сторону Федоровки, продолжается бой.
На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны в направлении Бондарного, Марково и в районе Часова Яра. Наши защитники уже остановили два наступательных действия противника.
На Торецком направлении с начала суток произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Торецк, Петровка, Русин Яр и в направлении Плещиевки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Разино, Молодецкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, два боестолкновения продолжаются. Авиационные удары КАБами враг нанес по районам населенных пунктов Полтавка и Маяк.
На Новопавловском направлении произошло восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное и Шевченко - два боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили, но нанесли авиационный удар по Казацкому.
На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.
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