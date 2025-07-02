На фронті зафіксовано 76 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 2 липня кількість бойових зіткнень на фронті становить 76.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із рф районів, зокрема населених пунктів Діброва, Грем’яч Чернігівської області; Мар’їне, Петрушівка, Проходи, Олександрівка, Порозок, Прогрес, Угроїди, Покровка, Біла Береза, Бобилівка, Студенок Сумської області; Відродженівське Харківської області; окрім цього ворог бив з реактивних систем залпового вогню по Порозку Сумської області.

Вісім ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться ще один бій. Також противник завдав сім авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ, здійснив 196 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в напрямку Митрофанівки, наші воїни дають гідну відсіч, шість боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у бік Петропавліки.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Рідкодуб, Торське, Григорівка та в напрямках Чернещини й Нового Миру, два боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог проводить одну атакувальну дію у бік Федорівки, триває бій.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції Сил оборони в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру. Наші захисники вже зупинили дві наступальні дії противника.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Торецьк, Петрівка, Русин Яр та в напрямку Плещіївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Разіного, Молодецького. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів КАБами ворог завдав по районах населених пунктів Полтавка та Маяк.

На Новопавлівському напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне та Шевченко - два боєзіткнення тривають.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони стримують атаку окупантів в районі Кам’янського на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаційного удару по Козацькому.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.