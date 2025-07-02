С начала полномасштабной войны Украина вернула из РФ 5757 взрослых и 1378 детей, - Лубинец

С начала полномасштабного российского вторжения между Украиной и РФ состоялось 65 обменов, во время которых было возвращено 5757 украинцев, из которых 294 - гражданские заложники РФ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека на брифинге в Киеве по случаю его трехлетия в должности в среду, 2 июля, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

По данным омбудсмена, в Украину вернули 1378 детей, принудительно вывезенных на территорию, подконтрольную РФ.

Как рассказал Лубинец, к процессу возвращения детей привлечены 42 страны-члены международной коалиции, а основной посредник - Катар.

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По словам уполномоченного, масштабы депортации - "огромные". По оценкам Украины, около 1,5 миллиона украинских детей могли потенциально быть принудительно вывезенными на подконтрольные РФ территории.

"Сколько из них на самом деле депортировано - не знает никто. Потому что официально мы не можем получить никаких данных с территории РФ или ВОТ. Мы пытались через международные организации, посредников, но Россия максимально закрывает информацию, связанную с украинскими детьми", - сказал Лубинец.

Он добавил, что РФ вывозит, русифицирует и ассимилирует детей с целью использования их как следующего поколения российских солдат.

Кроме этого, омбудсмен отметил, что труднее всего возвращать из РФ гражданских заложников, поскольку нет юридической процедуры проведения обменов, не налажен прямой канал ни с одним международным партнером в этом вопросе. Также в этом вопросе не хватает давления на государство-агрессора.

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Лубинец выразил надежду, что между Киевом и Москвой появится страна-посредник, которая сможет дополнительно поднимать вопрос возвращения гражданских в Украину и посещать их в местах содержания. По его словам, такими странами могут стать Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия.

Омбудсмен рассказал, что в Украине есть специальная база данных гражданских, которые удерживаются Россией в заложниках. По данным Киева, там около 16 тысяч человек, из которых удалось верифицировать около 1,8 тысячи, остальные - неизвестно где.

"У нас есть подтвержденные данные, что там годами удерживают граждан Украины и даже не предъявляют им подозрение в совершении уголовного преступления. Просто привезли и закрыли, не допускают адвокатов, не дают информации", - рассказал Лубинец.

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