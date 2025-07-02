Від початку повномасштабної війни Україна повернула з РФ 5757 дорослих та 1378 дітей, - Лубінець

Від початк повномасштабного російського вторгнення між Україною та РФ відбулося 65 обмінів, під час яких було повернуто 5757 українців, з яких 294 - цивільні заручники РФ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини на брифінгу в Києві з нагоди його триріччя на посаді у середу, 2 липня, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

За даними омбудсмена, в Україну повернули 1378 дітей, примусово вивезених на територію, підконтрольну РФ.

Як розповів Лубінець, до процесу повернення дітей залучені 42 країни-члени міжнародної коаліції, а основний посередник - Катар.

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За словами уповноваженого, масштаби депортації - "величезні". За оцінками України, близько 1,5 мільйона українських дітей могли потенційно бути примусово вивезеними на територію РФ.

"Скільки з них насправді депортовано - не знає ніхто. Бо офіційно ми не можемо отримати жодних даних з території РФ чи ТОТ. Ми намагалися через міжнародні організації, посередників, але Росія максимально закриває інформацію, пов'язану з українськими дітьми", - сказав Лубінець.

Він додав, що РФ вивозить, русифікує та асимілює дітей з метою використання їх як наступного покоління російських солдатів.

Окрім цього, омбудсмен зазначив, що найважче повертати з РФ цивільних заручників, оскільки немає юридичної процедури проведення обмінів, не налагоджений прямий канал з жодним міжнародним партнером у цьому питанні. Також в цьому питанні бракує тиску на державу-агресора.

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Лубінець висловив сподівання, що між Києвом та Москвою з'явиться країна-посередник, яка зможе додатково порушувати питання повернення цивільних в Україну та відвідувати їх у місцях утримання. За його словами, такими країнами можуть стати Туреччина, Катар, ОАЕ, Саудівська Аравія.

Омбудсмен розповів, що в Україні є спеціальна база даних цивільних, які утримуються Росією у заручниках. За даними Києва, там близько 16 тисяч людей, з яких вдалося верифікувати близько 1,8 тисячі, решта - невідомо де.

"У нас є підтверджені дані, що роками утримують громадян України і навіть не висувають їм підозру у вчиненні кримінального злочину. Просто привезли і закрили, не допускають адвокатів, не дають інформації", - розповів Лубінець.

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