УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5271 відвідувач онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
578 6

Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо захисту та повернення українських дітей, які постраждали внаслідок агресії РФ

Україна та Австрія взаємодіятимуть в питаннях захисту українських дітей

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Австрії Беате Майнль-Райзінгер підписали спільне комюніке щодо захисту та повернення українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Комюніке фіксує наміри України та Австрії посилити взаємодію у питаннях захисту українських дітей, що постраждали внаслідок російської агресії проти України. 

Також в документі засуджуються примусова депортація дітей та їх примусове переміщення до Росії, що визнається грубим порушенням міжнародного права.

Читайте також: На переговорах у Стамбулі Росії передали список українських дітей, яких потрібно повернути, - ОП

"Сторони висловлюють готовність до пошуку додаткових можливостей в рамках Міжнародної коаліції з повернення українських дітей у контексті документування порушень, ідентифікації викрадених дітей та допомоги їхньому поверненню, реабілітації і реінтеграції", - розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

Окрім цього, документ засвідчує підтримку Австрією ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA", діяльності Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також Коаліції укриттів.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона пропонувала обміняти військових РФ на викрадених українських дітей.

Читайте також: Діти не повинні використовуватися як розмінна монета, - ООН про пропозицію РФ щодо обміну

Автор: 

Австрія (1007) діти (5316) МЗС (4281) повернення (295)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Комюніке підписали? Ото потужно.💪
показати весь коментар
16.06.2025 21:46 Відповісти
неzеламно чи пАтужно?
показати весь коментар
16.06.2025 21:49 Відповісти
Клюєві, азіров, льовочкині, фірташ, папієв, хєнєсрал хорошковський від СБУ, і сотні, їм подібних ригоАНАЛЬНИХ, та інших осіб, напряглися у своєму бажанні не тільки гроші з України виводити, а і ЗАХИЩАТИ Україну, від окупанта московського!!
Бо Трамп-бите вухо, то чужа особа, а вони з України, безпосередньо жерли, у три горла!!
показати весь коментар
17.06.2025 01:03 Відповісти
Хоть би зеленський, та не забув обговорити з Канцлером Австрії, повернення в Україну, отої шобли, з ригоАНАЛІВ та суддівських від портнова, що поховалися по Австрії, з 2014 року, а особливо, з 2022 року!!!
показати весь коментар
16.06.2025 21:53 Відповісти
СУПЕР КЛАСС!!!ПИПЕЦ Я НЕВЕРИЛ ЧТО ТАКО МОЖЕТ БЫТЬ!!!АЛИЛУЯ!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 00:21 Відповісти
Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
показати весь коментар
17.06.2025 07:39 Відповісти
 
 