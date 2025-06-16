Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо захисту та повернення українських дітей, які постраждали внаслідок агресії РФ

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Австрії Беате Майнль-Райзінгер підписали спільне комюніке щодо захисту та повернення українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Комюніке фіксує наміри України та Австрії посилити взаємодію у питаннях захисту українських дітей, що постраждали внаслідок російської агресії проти України.

Також в документі засуджуються примусова депортація дітей та їх примусове переміщення до Росії, що визнається грубим порушенням міжнародного права.

"Сторони висловлюють готовність до пошуку додаткових можливостей в рамках Міжнародної коаліції з повернення українських дітей у контексті документування порушень, ідентифікації викрадених дітей та допомоги їхньому поверненню, реабілітації і реінтеграції", - розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

Окрім цього, документ засвідчує підтримку Австрією ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA", діяльності Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також Коаліції укриттів.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона пропонувала обміняти військових РФ на викрадених українських дітей.

