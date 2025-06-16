УКР
Діти не повинні використовуватися як розмінна монета, - ООН про пропозицію РФ щодо обміну

В ООН прокоментували пропозицію РФ обміняти дітей

Діти та інші цивільні особи не повинні використовуватися як об’єкт торгу.

Про це заявив у понеділок заступник речника Генсека ООН Фархан Гак, коментуючи пропозицію Москви обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета", - наголосив він.

Та додав, що це стосується будь-яких конфліктів у світі.

Читайте: Рашисти переслідували за проукраїнську позицію: 15-річного хлопця повернули із російської окупації

В ООН неодноразово наголошували, що депортація дітей під час конфлікту є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Раніше повідомлялось, що російська сторона пропонувала обміняти військових РФ на викрадених українських дітей.

Також читайте: Дехто був у "таборах перевиховання": ще 11 дітей повернули з окупованих Росією територій

діти (5316) ООН (3440) росія (67880) війна в Україні (6255)
ААААаааааааааа! Чур мене, чур! ООН прокинулась!

Ой, нє... Здалося....
показати весь коментар
16.06.2025 20:52 Відповісти
Дети дороже чем питухи и пох их всёравно на мясо отправя в очередной раз
показати весь коментар
16.06.2025 21:08 Відповісти
Які чесні, що аж страшно. Золоті червонці затримались ?
показати весь коментар
16.06.2025 20:59 Відповісти
Від гуснявої смєкалочки навіть супер толерантна ООН приху'їла...
показати весь коментар
16.06.2025 21:04 Відповісти
ООН - це, як кружок етики і естетики на зоні !
показати весь коментар
16.06.2025 21:06 Відповісти
Ту беззубу ООН перестали "фінансувати", тому її безгрошові функціонери почали правду казати. Але кому це цікаво?
показати весь коментар
16.06.2025 21:07 Відповісти
русня аморальні ублюдки.
показати весь коментар
16.06.2025 21:15 Відповісти
Московський дрючбан, банкрота Трампа, торгує ДІТЬМИ з ТОТ УКРАЇНИ, як лантухом макухи на очах усього Світу, а потім, щей пропонує, бути посередником між убивцями з Ірану і жертвами з Ізраїлю! А ото утворення міжнародне: ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЧХ та ще, з десяток їм подібних, лише безпорадно, немічні, сидять по кімнатах, на посадах і окладах$!!
показати весь коментар
16.06.2025 21:25 Відповісти
 
 