Діти не повинні використовуватися як розмінна монета, - ООН про пропозицію РФ щодо обміну

Діти та інші цивільні особи не повинні використовуватися як об’єкт торгу.

Про це заявив у понеділок заступник речника Генсека ООН Фархан Гак, коментуючи пропозицію Москви обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета", - наголосив він.

Та додав, що це стосується будь-яких конфліктів у світі.

В ООН неодноразово наголошували, що депортація дітей під час конфлікту є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Раніше повідомлялось, що російська сторона пропонувала обміняти військових РФ на викрадених українських дітей.

