Діти не повинні використовуватися як розмінна монета, - ООН про пропозицію РФ щодо обміну
Діти та інші цивільні особи не повинні використовуватися як об’єкт торгу.
Про це заявив у понеділок заступник речника Генсека ООН Фархан Гак, коментуючи пропозицію Москви обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета", - наголосив він.
Та додав, що це стосується будь-яких конфліктів у світі.
В ООН неодноразово наголошували, що депортація дітей під час конфлікту є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Раніше повідомлялось, що російська сторона пропонувала обміняти військових РФ на викрадених українських дітей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ой, нє... Здалося....