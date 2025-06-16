Дети не должны использоваться как разменная монета, - ООН о предложении РФ об обмене
Дети и другие гражданские лица не должны использоваться как объект торга.
Об этом заявил в понедельник заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак, комментируя предложение Москвы обменять похищенных украинских детей на российских военнопленных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очевидно, что все невинные гражданские лица, включая невинных детей, не должны использоваться как разменная монета", - подчеркнул он.
И добавил, что это касается любых конфликтов в мире.
В ООН неоднократно подчеркивали, что депортация детей во время конфликта является нарушением международного гуманитарного права.
Ранее сообщалось, что российская сторона предлагала обменять военных РФ на похищенных украинских детей.
