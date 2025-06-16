РУС
Дети не должны использоваться как разменная монета, - ООН о предложении РФ об обмене

В ООН прокомментировали предложение РФ обменять детей

Дети и другие гражданские лица не должны использоваться как объект торга.

Об этом заявил в понедельник заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак, комментируя предложение Москвы обменять похищенных украинских детей на российских военнопленных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что все невинные гражданские лица, включая невинных детей, не должны использоваться как разменная монета", - подчеркнул он.

И добавил, что это касается любых конфликтов в мире.

Читайте: Рашисты преследовали за проукраинскую позицию: 15-летнего парня вернули из российской оккупации

В ООН неоднократно подчеркивали, что депортация детей во время конфликта является нарушением международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что российская сторона предлагала обменять военных РФ на похищенных украинских детей.

Также читайте: Некоторые были в "лагерях перевоспитания": еще 11 детей вернули с оккупированных Россией территорий

дети (6732) ООН (4247) россия (97292) война в Украине (6206)
ААААаааааааааа! Чур мене, чур! ООН прокинулась!

Ой, нє... Здалося....
16.06.2025 20:52 Ответить
Дети дороже чем питухи и пох их всёравно на мясо отправя в очередной раз
16.06.2025 21:08 Ответить
Які чесні, що аж страшно. Золоті червонці затримались ?
16.06.2025 20:59 Ответить
Від гуснявої смєкалочки навіть супер толерантна ООН приху'їла...
16.06.2025 21:04 Ответить
ООН - це, як кружок етики і естетики на зоні !
16.06.2025 21:06 Ответить
Ту беззубу ООН перестали "фінансувати", тому її безгрошові функціонери почали правду казати. Але кому це цікаво?
16.06.2025 21:07 Ответить
русня аморальні ублюдки.
16.06.2025 21:15 Ответить
Московський дрючбан, банкрота Трампа, торгує ДІТЬМИ з ТОТ УКРАЇНИ, як лантухом макухи на очах усього Світу, а потім, щей пропонує, бути посередником між убивцями з Ірану і жертвами з Ізраїлю! А ото утворення міжнародне: ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЧХ та ще, з десяток їм подібних, лише безпорадно, немічні, сидять по кімнатах, на посадах і окладах$!!
16.06.2025 21:25 Ответить
 
 