Украина и Австрия подписали совместное коммюнике о защите и возвращении украинских детей, пострадавших вследствие агрессии РФ

Главы МИД Украины Андрей Сибига и Австрии Беате Майнль-Райзингер подписали совместное коммюнике по защите и возвращению украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Коммюнике фиксирует намерения Украины и Австрии усилить взаимодействие в вопросах защиты украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии против Украины.

Также в документе осуждаются принудительная депортация детей и их принудительное перемещение в Россию, что признается грубым нарушением международного права.

Читайте также: На переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть, - ОП

"Стороны выражают готовность к поиску дополнительных возможностей в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей в контексте документирования нарушений, идентификации похищенных детей и помощи их возвращению, реабилитации и реинтеграции", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме этого, документ подтверждает поддержку Австрией инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA", деятельности Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также Коалиции укрытий.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона предлагала обменять военных РФ на похищенных украинских детей.

Читайте также: Дети не должны использоваться как разменная монета, - ООН о предложении РФ по обмену