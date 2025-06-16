РУС
Украина и Австрия подписали совместное коммюнике о защите и возвращении украинских детей, пострадавших вследствие агрессии РФ

Украина и Австрия будут взаимодействовать в вопросах защиты украинских детей

Главы МИД Украины Андрей Сибига и Австрии Беате Майнль-Райзингер подписали совместное коммюнике по защите и возвращению украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Коммюнике фиксирует намерения Украины и Австрии усилить взаимодействие в вопросах защиты украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии против Украины.

Также в документе осуждаются принудительная депортация детей и их принудительное перемещение в Россию, что признается грубым нарушением международного права.

Читайте также: На переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть, - ОП

"Стороны выражают готовность к поиску дополнительных возможностей в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей в контексте документирования нарушений, идентификации похищенных детей и помощи их возвращению, реабилитации и реинтеграции", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме этого, документ подтверждает поддержку Австрией инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA", деятельности Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также Коалиции укрытий.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона предлагала обменять военных РФ на похищенных украинских детей.

Читайте также: Дети не должны использоваться как разменная монета, - ООН о предложении РФ по обмену

Комюніке підписали? Ото потужно.💪
показать весь комментарий
16.06.2025 21:46 Ответить
неzеламно чи пАтужно?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:49 Ответить
Клюєві, азіров, льовочкині, фірташ, папієв, хєнєсрал хорошковський від СБУ, і сотні, їм подібних ригоАНАЛЬНИХ, та інших осіб, напряглися у своєму бажанні не тільки гроші з України виводити, а і ЗАХИЩАТИ Україну, від окупанта московського!!
Бо Трамп-бите вухо, то чужа особа, а вони з України, безпосередньо жерли, у три горла!!
показать весь комментарий
17.06.2025 01:03 Ответить
Хоть би зеленський, та не забув обговорити з Канцлером Австрії, повернення в Україну, отої шобли, з ригоАНАЛІВ та суддівських від портнова, що поховалися по Австрії, з 2014 року, а особливо, з 2022 року!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 21:53 Ответить
СУПЕР КЛАСС!!!ПИПЕЦ Я НЕВЕРИЛ ЧТО ТАКО МОЖЕТ БЫТЬ!!!АЛИЛУЯ!!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 00:21 Ответить
Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
показать весь комментарий
17.06.2025 07:39 Ответить
 
 