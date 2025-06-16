Украина и Австрия подписали совместное коммюнике о защите и возвращении украинских детей, пострадавших вследствие агрессии РФ
Главы МИД Украины Андрей Сибига и Австрии Беате Майнль-Райзингер подписали совместное коммюнике по защите и возвращению украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Коммюнике фиксирует намерения Украины и Австрии усилить взаимодействие в вопросах защиты украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии против Украины.
Также в документе осуждаются принудительная депортация детей и их принудительное перемещение в Россию, что признается грубым нарушением международного права.
"Стороны выражают готовность к поиску дополнительных возможностей в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей в контексте документирования нарушений, идентификации похищенных детей и помощи их возвращению, реабилитации и реинтеграции", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме этого, документ подтверждает поддержку Австрией инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA", деятельности Международной коалиции по возвращению украинских детей, а также Коалиции укрытий.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона предлагала обменять военных РФ на похищенных украинских детей.
