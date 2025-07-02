Ночной обстрел Краматорска: поврежден 41 дом, разрушена школа искусств
В результате российского обстрела Краматорска Донецкой области поврежден 41 многоквартирный дом и разрушена школа искусств.
Об этом в телеграм сообщил Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ночь на 2 июля российские захватчики атаковали территорию Краматорской городской территориальной общины пятью дронами-камикадзе типа "Герань-2".
В результате вражеской атаки прямые попадания зафиксированы в здание школы искусств, которое подверглось критическим разрушениям. Пострадавших нет.
Также из-за взрывной волны и обломков повреждено остекление окон и кровли 41 многоквартирного жилого дома. Кроме этого, поражения получили здания двух коммунальных образовательных учреждений и нескольких объектов нежилой инфраструктуры.
В течение дня коммунальщики работали над ликвидацией последствий российского удара.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Краматорск ударными беспилотниками.
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