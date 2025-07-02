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Новини Обстріл Краматорська
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Нічний обстріл Краматорська: пошкоджено 41 будинок, зруйновано школу мистецтв

Обстріл Краматорська 2 липня 2025 року

Внаслідок російського обстрілу Краматорська Донецької області пошкоджено 41 багатоквартирний будинок та зруйнувано школу мистецтв.

Про це в телеграм повідомила Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у ніч на 2 липня російські загарбники атакували територію Краматорської міської територіальної громади п’ятьма дронами-камікадзе типу "Герань-2".

Унаслідок ворожої атаки прямі влучання зафіксовані в будівлю школи мистецтв, яка зазнала критичних руйнувань. Постраждалих немає.

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Також через вибухову хвилю та уламки пошкоджено скління вікон і покрівлі 41 багатоквартирного житлового будинку. Окрім цього, уражень зазнали будівлі двох комунальних освітніх установ та кількох об’єктів нежитлової інфраструктури.

Упродовж дня комунальники працювали над ліквідацієї наслідків російського удару.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 2 липня російські окупанти атакували Краматорськ ударними безпілотниками.

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Автор: 

Краматорськ (712) обстріл (29612) Донецька область (8974) Краматорський район (437)


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