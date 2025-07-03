Взрыв возле Житомира: число пострадавших возросло до 82, среди них - четверо детей
Количество пострадавших в результате взрыва в селе Березина на трассе М-06 возросло до 82 человек, среди них 4 детей и иностранец.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Бунечко.
"В больницах находятся 38 граждан, среди них - четверо детей. К счастью, состояние госпитализированных - средней тяжести или легкое. Среди пострадавших - один иностранец, которому также оказана необходимая помощь, обеспечено убежище и лечение", - говорится в сообщении.
Бунечко отметил, что в результате взрыва два человека погибли. Второго погибшего спасатели деблокировали ночью.
"Пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии. Движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено - все ограничения сняты", - сообщил начальник ОГА.
Напомним, днем 2 июля, вблизи Житомира произошел взрыв. Глыбочицкий сельский голова Сергей Сокальский сообщил, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.
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