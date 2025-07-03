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Новости Взрыв на заправке в Житомире
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Взрыв возле Житомира: число пострадавших возросло до 82, среди них - четверо детей

житомир

Количество пострадавших в результате взрыва в селе Березина на трассе М-06 возросло до 82 человек, среди них 4 детей и иностранец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Бунечко.

"В больницах находятся 38 граждан, среди них - четверо детей. К счастью, состояние госпитализированных - средней тяжести или легкое. Среди пострадавших - один иностранец, которому также оказана необходимая помощь, обеспечено убежище и лечение", - говорится в сообщении.

Бунечко отметил, что в результате взрыва два человека погибли. Второго погибшего спасатели деблокировали ночью.

"Пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии. Движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено - все ограничения сняты", - сообщил начальник ОГА.

Напомним, днем 2 июля, вблизи Житомира произошел взрыв. Глыбочицкий сельский голова Сергей Сокальский сообщил, что взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

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взрыв (6829) Житомир (689) Житомирская область (1418) Житомирский район (21)


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Склад якись рванув - мабуть добре запакований
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03.07.2025 12:05 Ответить
Ні , не склад ,а заправка.
Це підтверджує і що серед постраждалих багато дітей (були мабудь в автівках) і що дим був чорний, і що детонації не було

Ось як буває коли вибухає склад
В окупованому Харцизьку лунають вибухи. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3561238
Місцеві жителі повідомляють про звуки детонації.
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03.07.2025 12:08 Ответить
Чекаю на повідомлення:
"Підривач, у пошуках легкого заробітку в Телеграм, був завербований..."
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03.07.2025 12:09 Ответить
Треба з таким контентом закопуватись у землю. І подалі від населених пунктів
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03.07.2025 12:11 Ответить
Що вибухнуло-тайна покрита мороком.
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03.07.2025 12:17 Ответить
вибух селітри у порту бейрута
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03.07.2025 12:23 Ответить
вибух у с.Березина біля Житомира
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03.07.2025 12:24 Ответить
схоже на аміачну селітру
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03.07.2025 12:25 Ответить
Думаю так же могут выбухнуть пары бензина из полупустой ёмкости на заправке. Может там и газовая заправка была?
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03.07.2025 13:02 Ответить
 
 