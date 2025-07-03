Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82, серед них - четверо дітей
Кількість постраждалих внаслідок вибуху в селі Березина на трасі М-06 зросла до 82 людей, серед них 4 дітей та іноземець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.
"У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них - четверо дітей. На щастя, стан госпіталізованих - середньої тяжкості або легкий. Серед постраждалих - один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування", - йдеться в повідомленні.
Бунечко зазначив, що внаслідок вибуху дві людини загинули. Другого загиблого рятувальники деблокували вночі.
"Пожежу ліквідовано. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії. Рух трасою М-06 вже повністю відновлено - всі обмеження знято", - повідомив начальник ОВА.
Нагадаємо, вдень 2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.
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