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Новини Вибух на заправці в Житомирі
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Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82, серед них - четверо дітей

житомир

Кількість постраждалих внаслідок вибуху в селі Березина на трасі М-06 зросла до 82 людей, серед них 4 дітей та іноземець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

"У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них - четверо дітей. На щастя, стан госпіталізованих - середньої тяжкості або легкий. Серед постраждалих - один іноземець, якому також надано необхідну допомогу, забезпечено прихисток і лікування", - йдеться в повідомленні.

Бунечко зазначив, що внаслідок вибуху дві людини загинули. Другого загиблого рятувальники деблокували вночі. 

"Пожежу ліквідовано. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії. Рух трасою М-06 вже повністю відновлено - всі обмеження знято", - повідомив начальник ОВА.

Нагадаємо, вдень  2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

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Автор: 

вибух (4546) Житомир (585) Житомирська область (1289) Житомирський район (23)


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Топ коментарі
+6
схоже на аміачну селітру
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03.07.2025 12:25 Відповісти
+4
Чекаю на повідомлення:
"Підривач, у пошуках легкого заробітку в Телеграм, був завербований..."
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03.07.2025 12:09 Відповісти
+4
вибух селітри у порту бейрута
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03.07.2025 12:23 Відповісти
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Склад якись рванув - мабуть добре запакований
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03.07.2025 12:05 Відповісти
Ні , не склад ,а заправка.
Це підтверджує і що серед постраждалих багато дітей (були мабудь в автівках) і що дим був чорний, і що детонації не було

Ось як буває коли вибухає склад
В окупованому Харцизьку лунають вибухи. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3561238
Місцеві жителі повідомляють про звуки детонації.
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03.07.2025 12:08 Відповісти
Віримо. От тільки наявність дітей в автівках взагалі не означає, що нібито вибухнула заправка. І хто взагалі сказав, що діти були в автівках? Вони могли перебувати у своїх будинках, знищених вибухом на виробництві.
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03.07.2025 13:07 Відповісти
..АЗС не постраждала дуже..рвонув склад підприємства...причому-двічи..
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03.07.2025 13:17 Відповісти
Чекаю на повідомлення:
"Підривач, у пошуках легкого заробітку в Телеграм, був завербований..."
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03.07.2025 12:09 Відповісти
Треба з таким контентом закопуватись у землю. І подалі від населених пунктів
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03.07.2025 12:11 Відповісти
Що вибухнуло-тайна покрита мороком.
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03.07.2025 12:17 Відповісти
вибух селітри у порту бейрута
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03.07.2025 12:23 Відповісти
вибух у с.Березина біля Житомира
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03.07.2025 12:24 Відповісти
схоже на аміачну селітру
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03.07.2025 12:25 Відповісти
Думаю так же могут выбухнуть пары бензина из полупустой ёмкости на заправке. Может там и газовая заправка была?
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03.07.2025 13:02 Відповісти
Вже є куча відео, де чітко зрозуміло, що то не заправка
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03.07.2025 13:12 Відповісти
 
 