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Новости Обстрел Одессы
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РФ нанесла удар баллистикой по припортовой инфраструктуре Одессы. Двое погибших и раненые. ФОТО

Российские войска нанесли удар по припортовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"По припортовой инфраструктуре был нанесен удар кассетной баллистической ракетой. К сожалению, два человека погибли, есть три человека, получившие ранения. Сейчас на месте им оказывается вся медицинская необходимая помощь. Это - водитель грузовика, и устанавливается, кто там находился на месте", - сказал он.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Кулеба сообщил, что ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта.

На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

"Погибли два человека. Один из них - докер-механизатор, другой - водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших. Еще шестеро получили ранения. Среди них - работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое - граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям предоставляется вся необходимая помощь. Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады", - добавил он.

РФ вдарила балістикою по Одесі 3 липня 2025 року

3 июля 2025 года около 13 часов в Одессе прогремел взрыв. Город находился под атакой баллистики.

Читайте также: МИД после атаки дронов на Одессу: РФ не остановится. Срочно нужна решительная поддержка

Автор: 

обстрел (28298) Одесса (7967) Одесская область (3704) Одесский район (221)


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Поки не прилітає балістика у відповідь по новоросійсіку, кацапи так і будуть безкарно обстрілювати Одесу.
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03.07.2025 14:50 Ответить
Новоросійський порт майже рік досі стоїть цільохинький, де базується чмф який обстрілює Україну та заробляє мільярди $ на військову криваву агресію проти України, що його оберігаємо більше ніж Одесу 😡... !?
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03.07.2025 14:56 Ответить
«Кропоткинская» - это самая крупная станция сети КТК, предназначенной для экспорта нефти Казахстана. Объемы оцениваются в 60 млн тонн в год. Среди акционеров КТК, помимо «Транснефти», значатся Chevron, «Лукойл» и казахстанская компания «КазМунайГаз». Через «Кропоткинскую» неподсанкционная казахстанская нефть попадает на танкеры в Новороссийске и идет на экспорт в Европу. Заменить этот путь на данный момент нечем.
https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/

Кому війна, а кому гроши. Мабуть тому і працюе Новоросійский порт.

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

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03.07.2025 15:23 Ответить
Еще бы днище фуры показали и все всё поняли бы.
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03.07.2025 14:58 Ответить
На фото контейнерный терминал, похоже возе выхода катакомб наружу. Не понятно, грохнулась сбитая ракета, чи прилет. Если прилет, то какой в том резон, бетонку трощить, если не то шо пароход грохнули, у фуры тока колесо пробило.ЗЫ... погибшим царствие небесное, пострадавшим - скорейшего выздоровления. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ, извечным врагам-нелюдям !!!
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03.07.2025 15:06 Ответить
 
 