РФ нанесла удар баллистикой по припортовой инфраструктуре Одессы. Двое погибших и раненые. ФОТО

Российские войска нанесли удар по припортовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"По припортовой инфраструктуре был нанесен удар кассетной баллистической ракетой. К сожалению, два человека погибли, есть три человека, получившие ранения. Сейчас на месте им оказывается вся медицинская необходимая помощь. Это - водитель грузовика, и устанавливается, кто там находился на месте", - сказал он.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Кулеба сообщил, что ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта.

На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

"Погибли два человека. Один из них - докер-механизатор, другой - водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших. Еще шестеро получили ранения. Среди них - работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое - граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям предоставляется вся необходимая помощь. Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады", - добавил он.

3 июля 2025 года около 13 часов в Одессе прогремел взрыв. Город находился под атакой баллистики.

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