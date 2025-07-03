РФ нанесла удар баллистикой по припортовой инфраструктуре Одессы. Двое погибших и раненые. ФОТО
Российские войска нанесли удар по припортовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"По припортовой инфраструктуре был нанесен удар кассетной баллистической ракетой. К сожалению, два человека погибли, есть три человека, получившие ранения. Сейчас на месте им оказывается вся медицинская необходимая помощь. Это - водитель грузовика, и устанавливается, кто там находился на месте", - сказал он.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Кулеба сообщил, что ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта.
На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.
"Погибли два человека. Один из них - докер-механизатор, другой - водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших. Еще шестеро получили ранения. Среди них - работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое - граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям предоставляется вся необходимая помощь. Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады", - добавил он.
3 июля 2025 года около 13 часов в Одессе прогремел взрыв. Город находился под атакой баллистики.
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https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#
https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#
https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#