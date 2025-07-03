РФ вдарила балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси. Двоє загиблих та поранені. ФОТО

Російські війська завдали удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок обстріл є загиблі та поранені.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"По припортовій інфраструктурі було завдано удару касетною балістичною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, є троє людей, які дістали поранення. Зараз надається на місці їм вся медична необхідна допомога. Це водій вантажівки та встановлюють, хто там перебував на місці", - сказав він.

Віце-прем’єр - міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Кулеба повідомив, що ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту.

На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

"Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих. Ще шестеро отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади", - додав він.

3 липня 2025 року близько 13 години в Одесі пролунав вибух. Місто перебувало під атакою балістики.

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