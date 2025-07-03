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Новини Обстріл Одеси
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РФ вдарила балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси. Двоє загиблих та поранені. ФОТО

Російські війська завдали удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок обстріл є загиблі та поранені.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"По припортовій інфраструктурі було завдано удару касетною балістичною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, є троє людей, які дістали поранення. Зараз надається на місці їм вся медична необхідна допомога. Це водій вантажівки та встановлюють, хто там перебував на місці", - сказав він.

Віце-прем’єр - міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Кулеба повідомив, що ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту.

На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.  

"Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих. Ще шестеро отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади", - додав він.

РФ вдарила балістикою по Одесі 3 липня 2025 року

3 липня 2025 року близько 13 години в Одесі пролунав вибух. Місто перебувало під атакою балістики.

Читайте: Рашисти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Костянтинівку, поранено жінку. ФОТО

Автор: 

обстріл (29620) Одеса (5551) Одеська область (3367) Одеський район (231)


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Поки не прилітає балістика у відповідь по новоросійсіку, кацапи так і будуть безкарно обстрілювати Одесу.
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03.07.2025 14:50 Відповісти
Новоросійський порт майже рік досі стоїть цільохинький, де базується чмф який обстрілює Україну та заробляє мільярди $ на військову криваву агресію проти України, що його оберігаємо більше ніж Одесу 😡... !?
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03.07.2025 14:56 Відповісти
«Кропоткинская» - это самая крупная станция сети КТК, предназначенной для экспорта нефти Казахстана. Объемы оцениваются в 60 млн тонн в год. Среди акционеров КТК, помимо «Транснефти», значатся Chevron, «Лукойл» и казахстанская компания «КазМунайГаз». Через «Кропоткинскую» неподсанкционная казахстанская нефть попадает на танкеры в Новороссийске и идет на экспорт в Европу. Заменить этот путь на данный момент нечем.
https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/

Кому війна, а кому гроши. Мабуть тому і працюе Новоросійский порт.

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

https://istories.media/news/2025/02/18/posle-udara-ukraini-po-nefteperekachivayushchei-stantsii-na-kubani-prokachka-nefti-iz-kazakhstana-snizitsya-na-30/#

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03.07.2025 15:23 Відповісти
Вiд трампа - табу, бо тим шляхом його нафта йде у свiт. А там спробуй здогадайся, чи середньоазiйська, чи кацапська, що одне i те ж.
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03.07.2025 15:29 Відповісти
Еще бы днище фуры показали и все всё поняли бы.
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03.07.2025 14:58 Відповісти
На фото контейнерный терминал, похоже возе выхода катакомб наружу. Не понятно, грохнулась сбитая ракета, чи прилет. Если прилет, то какой в том резон, бетонку трощить, если не то шо пароход грохнули, у фуры тока колесо пробило.ЗЫ... погибшим царствие небесное, пострадавшим - скорейшего выздоровления. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ, извечным врагам-нелюдям !!!
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03.07.2025 15:06 Відповісти
 
 