Сибига об ударе РФ по Одесскому порту: Москва только усиливает террор, поэтому стоит усилить давление на нее

Глава МИД Андрей Сибига после удара РФ по Одесскому порту призвал усилить давление на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Россия жестоко атаковала Одесский порт, намеренно нанеся удар по гражданской инфраструктуре и иностранному грузовому судну. По меньшей мере два человека погибли и шестеро получили ранения, в том числе двое граждан Сирии. Это варварское военное преступление. Россия отвергает все попытки достичь прекращения огня и продвижения мира. Москва лишь усиливает террор, и на нее должно быть усилено давление - без промедлений", - говорится в сообщении.

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Сибига напомнил, что недавно посещал порт вместе с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем.

"Стали свидетелями значительного ущерба от таких системных ударов. Это не единичный случай, а часть целенаправленной кампании России против экономики и сельского хозяйства Украины, а также глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства.

Мы призываем к решительной международной реакции на этот варварский удар, включая решительное осуждение и действия, направленные на усиление давления на агрессора и укрепление Украины. Москва должна понять, что такие действия не будут толерироваться", - подытожил он.

Напомним, 3 июля 2025 года российские оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего есть погибшие и раненые.

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