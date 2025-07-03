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Новости Обстрел Одессы
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Сибига об ударе РФ по Одесскому порту: Москва только усиливает террор, поэтому стоит усилить давление на нее

РФ нанесла удар по Одесскому порту. Реакция Сибиги

Глава МИД Андрей Сибига после удара РФ по Одесскому порту призвал усилить давление на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Россия жестоко атаковала Одесский порт, намеренно нанеся удар по гражданской инфраструктуре и иностранному грузовому судну. По меньшей мере два человека погибли и шестеро получили ранения, в том числе двое граждан Сирии. Это варварское военное преступление. Россия отвергает все попытки достичь прекращения огня и продвижения мира. Москва лишь усиливает террор, и на нее должно быть усилено давление - без промедлений", - говорится в сообщении.

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Сибига напомнил, что недавно посещал порт вместе с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем.

"Стали свидетелями значительного ущерба от таких системных ударов. Это не единичный случай, а часть целенаправленной кампании России против экономики и сельского хозяйства Украины, а также глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства.

Мы призываем к решительной международной реакции на этот варварский удар, включая решительное осуждение и действия, направленные на усиление давления на агрессора и укрепление Украины. Москва должна понять, что такие действия не будут толерироваться", - подытожил он.

Напомним, 3 июля 2025 года российские оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Автор: 

обстрел (28298) Одесса (7967) Одесская область (3704) Сибига Андрей (543) Одесский район (221)


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Бий себігу поки не позеленіє, бий зелених служок поки не почервоніють
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03.07.2025 15:56 Ответить
виводьте Магур в море, і їбаште все що йде в/з рф.
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03.07.2025 16:01 Ответить
московські фаши卐ти ******** місто, ...
де стоїть пам'ятник москворотому пушкіну..
варвари галімиє..
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03.07.2025 16:03 Ответить
А чим можна посилити тиск? Може мільоном дронів, чи тисячами паляниць? Чи може балістікою грім-2 ? А виходить тільки резнікова яйцями можео тиснути....
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03.07.2025 16:07 Ответить
Варто посилити на неї закликання, і чим більше тим краще!
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03.07.2025 16:08 Ответить
Надо усилить глубокую обеспокоенность до глубочайшей
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03.07.2025 16:13 Ответить
Як цей Сивоха Сибіга уже заїб@в .... Кожного дня, одне й те саме, одне й те саме....😡😡😡
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03.07.2025 16:17 Ответить
сибига, пришло время вместе с родичами брать лопаты и идти боронить державу
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03.07.2025 16:19 Ответить
Господи,та посилюйте тиск,хто ж проти...ми тільки за...
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03.07.2025 16:43 Ответить
 
 