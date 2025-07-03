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Новини Обстріл Одеси
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Сибіга про удар РФ по Одеському порту: Москва лише посилює терор, тому варто посилити тиск на неї

РФ вдарила по Одеському порту. Реакція Сибіги

Глава МЗС Андрій Сибіга після удару РФ по Одеському порту закликав посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Росія жорстоко атакувала Одеський порт, навмисно завдавши удару по цивільній інфраструктурі та іноземному вантажному судну. Щонайменше двоє людей загинули і шестеро отримали поранення, в тому числі двоє громадян Сирії. Це варварський військовий злочин. Росія відкидає всі спроби досягти припинення вогню і просування миру. Москва лише посилює терор, і на неї має бути посилений тиск - без зволікань", - йдеться в повідомленні.

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Сибіга нагадав, що нещодавно відвідував порт разом із главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем.

"Стали свідками значної шкоди від таких системних ударів. Це не поодинокий випадок, а частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України, а також глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства.

Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції на цей варварський удар, включаючи рішуче засудження та дії, спрямовані на посилення тиску на агресора та зміцнення України. Москва має зрозуміти, що такі дії не будуть толеруватися", - підсумував він.

Нагадаємо, 3 липня 2025 року російські окупанти вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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Автор: 

обстріл (29620) Одеса (5551) Одеська область (3367) Сибіга Андрій (549) Одеський район (231)


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Бий себігу поки не позеленіє, бий зелених служок поки не почервоніють
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03.07.2025 15:56 Відповісти
виводьте Магур в море, і їбаште все що йде в/з рф.
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03.07.2025 16:01 Відповісти
московські фаши卐ти ******** місто, ...
де стоїть пам'ятник москворотому пушкіну..
варвари галімиє..
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03.07.2025 16:03 Відповісти
А чим можна посилити тиск? Може мільоном дронів, чи тисячами паляниць? Чи може балістікою грім-2 ? А виходить тільки резнікова яйцями можео тиснути....
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03.07.2025 16:07 Відповісти
Варто посилити на неї закликання, і чим більше тим краще!
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03.07.2025 16:08 Відповісти
Надо усилить глубокую обеспокоенность до глубочайшей
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03.07.2025 16:13 Відповісти
 
 