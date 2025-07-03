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Новости Дела Коломойского
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Коломойскому продлили содержание под стражей до 27 августа по делу о заказном убийстве

Суд продлил Коломойскому меру пресечения 3 июля

В четверг, 3 июля, Печерский районный суд Киева продлил до 27 августа меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

В целом Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.

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Дела против Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

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Автор: 

Коломойский Игорь (1793) суд (25158) мера пресечения (485) Печерский суд Киева (24)


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Топ комментарии
+8
з його підопічним клоуном зеленським.
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03.07.2025 18:05 Ответить
+7
Одна із наймерзотніших істот в новітній історії України.
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03.07.2025 18:04 Ответить
+2
клоунада пля(
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03.07.2025 18:04 Ответить
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- Пашлі кофє піть )
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03.07.2025 17:58 Ответить
з зеленським?
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03.07.2025 17:59 Ответить
Папа Карло...
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03.07.2025 17:59 Ответить
Одна із наймерзотніших істот в новітній історії України.
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03.07.2025 18:04 Ответить
з його підопічним клоуном зеленським.
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03.07.2025 18:05 Ответить
Чому під час президенства Офшоренка жоден олігарх не постраждав ?
Тому що своїх не чіпали !
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03.07.2025 18:40 Ответить
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03.07.2025 18:42 Ответить
а ти мені скажи,при кому мертветчук став народним депутатом?
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03.07.2025 18:44 Ответить
хто цей офшоренко? зелена гнида?
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03.07.2025 19:04 Ответить
Артисти макіяжу класну фотку зробили шахраю пархатому, щоб співчували
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03.07.2025 18:40 Ответить
клоунада пля(
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03.07.2025 18:04 Ответить
до чего же КПЗ прихорашивает вашего брата...
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03.07.2025 18:07 Ответить
буде чекати амністії, приуроченої до закінчення бойових дій.
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03.07.2025 18:11 Ответить
А коли починалась війна, він платив за кожного вбитого кацапа...
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03.07.2025 18:17 Ответить
а хтось отримав гроши ?
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03.07.2025 18:19 Ответить
Не в курсі. Але реклама була скрізь.
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03.07.2025 18:21 Ответить
 
 