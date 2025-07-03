Коломойскому продлили содержание под стражей до 27 августа по делу о заказном убийстве

В четверг, 3 июля, Печерский районный суд Киева продлил до 27 августа меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

В целом Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.

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Дела против Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

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