Коломойському продовжили тримання під вартою до 27 серпня у справі про замовне вбивство

У четвер, 3 липня, Печерський районний суд Києва продовжив до 27 серпня запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Загалом Коломойський перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна з вересня 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арештований порт Коломойського переданий в управління АРМА

Справи проти Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оточення Коломойського ініціювало банкрутство трейдера "Юнайтед Енерджі" з боргом перед "Укренерго" на 2,6 мільярда (оновлено)