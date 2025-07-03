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Новини Справи Коломойського
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Коломойському продовжили тримання під вартою до 27 серпня у справі про замовне вбивство

Суд продовжив Коломойському запобіжний захід 3 липня

У четвер, 3 липня, Печерський районний суд Києва продовжив до 27 серпня запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Загалом Коломойський перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна з вересня 2023 року.

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Справи проти Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

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Автор: 

Коломойський Ігор (3127) суд (11766) запобіжний захід (517) Печерський суд Києва (39)


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03.07.2025 17:58 Відповісти
з зеленським?
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03.07.2025 17:59 Відповісти
Папа Карло...
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03.07.2025 17:59 Відповісти
Одна із наймерзотніших істот в новітній історії України.
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03.07.2025 18:04 Відповісти
з його підопічним клоуном зеленським.
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03.07.2025 18:05 Відповісти
клоунада пля(
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03.07.2025 18:04 Відповісти
до чего же КПЗ прихорашивает вашего брата...
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03.07.2025 18:07 Відповісти
буде чекати амністії, приуроченої до закінчення бойових дій.
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03.07.2025 18:11 Відповісти
 
 