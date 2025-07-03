С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 110 боевых столкновений.

Об этом пишут в фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 79 управляемых бомб, совершил 1120 ударов дронами-камикадзе и 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. Противник нанес 9 авиационных ударов, всего сбросил 16 управляемых авиационных бомб и совершил 178 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

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Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских штурмов в районах Волчанска и Амбарного. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка и Ольховатка.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, Надежды, Серебрянки и в направлении Дроновки и Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отразили три атаки противника вблизи Выемки и Федоровки.

Наши войска отразили одну атаку в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Катериновки.

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На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий.

Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка, Дачное и в направлении Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки. Бои не утихают до сих пор в трех локациях. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Филиал, Дачное.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 69 и ранили 48 оккупантов на этом направлении, уничтожили четыре автомобиля, две самоходные станции радиоэлектронной борьбы "Гроза", два спутниковых терминала, семь мотоциклов и три беспилотных орудие.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили девять атак на позиции украинских войск, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Вольное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

Украинские защитники отразили одну атаку захватчиков в сторону Новопавловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили три атаки противника.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны, 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и 117-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которые стойко сдерживают противника.