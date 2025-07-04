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Новости Результат работы ПВО
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2 из 11 ракет и 476 из 539 БпЛА обезвредила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

РФ выпустила полтысячи целей по Украине 4 июля 2025 года

В ночь на 4 июля РФ атаковала Украину 550 целями, в частности ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг ударил:

- 539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф (более 330 из них - "Шахеды");
- 1 аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;
- 6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской обл;
- 4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской, Воронежской обл.

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Основным направлением удара был Киев.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбито огневыми средствами, 208 - локально потеряны:

- 268 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 208 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БПЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.

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Обстрел 4 июля 2025 года. Как отработала ПВО

Автор: 

обстрел (28318) ПВО (2908) Воздушные силы (2489)


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Топ комментарии
+10
Самий дешевий варіант - клована за кордон не випускати..
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04.07.2025 08:25 Ответить
+9
"заспокоює" те, що потужний у безпеці...
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04.07.2025 08:17 Ответить
+9
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04.07.2025 08:26 Ответить
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Оце парашинці звіздують. Спасибі Трампу. Пообщався з путлєром. Розвеселив плішивого.
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04.07.2025 08:15 Ответить
Дяка ППО! Було гучно й стрьомно..
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04.07.2025 08:16 Ответить
"заспокоює" те, що потужний у безпеці...
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04.07.2025 08:17 Ответить
Німці обіцяли закупити в США 2 Петріоти навіть з ракетами -- не було б запізно
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04.07.2025 08:20 Ответить
Самий дешевий варіант - клована за кордон не випускати..
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04.07.2025 08:25 Ответить
Це тут до чого? Кацапи обстрілюють Україну не дивлячись на те де хріпатий знаходиться, їм до нього діла нема.
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04.07.2025 09:01 Ответить
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04.07.2025 08:26 Ответить
Россия начинала с 20 дронов, а теперь 500.
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04.07.2025 08:29 Ответить
При чем эти 20 дронов были куплены в Иране, а не свои.
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04.07.2025 08:30 Ответить
росія при ізоляції і санкціях може виробляти снаряди,шахеди,ракети,і.т.д а Україна при допомозі багатьох країн не може.В тіні,як мінімум,один бюджет держави,крадуть чиновники всіх мастей,напевне пів бюджета,ось і результат.
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04.07.2025 08:41 Ответить
Злодії окрім як красти більше нінащо не здатні. Тому в нас нікуя немає
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04.07.2025 08:44 Ответить
Зато в нас єсть Єрмак
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04.07.2025 09:30 Ответить
Про що ти? У росії в союзниках одна з найпотужніших економік світу, яка болт клала на всі санкції та ескалації. Побачив би я, що б рашка навиробляла б без Китаю...
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04.07.2025 08:49 Ответить
Росія до санкцій мала величезну промислову базу і величезну фінансову подушку. Чомусь всі це забувають. А мудрий нарід продавав і закривав заводи за безцінь.
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04.07.2025 09:15 Ответить
Збили 2 з 11 ракет??
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04.07.2025 08:49 Ответить
Припливли...18% ракет збито...
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04.07.2025 08:55 Ответить
кацапи вже давно перевели своє воєнне(і, напевно, не тільки воєнне) виробництво на військові рейки, а в Україні реконструюють вулиці і трамвайні лінії "під нові типи трамваїв", як, наприклад, у Дніпрі. а де "три тисячі українських ракет" чи мільйон дронів? риторичне питання.
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04.07.2025 08:57 Ответить
Друже, а розкажи , як перевести на військові рейки коли уся територія України прострілюється
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04.07.2025 09:08 Ответить
 
 