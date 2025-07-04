2 из 11 ракет и 476 из 539 БпЛА обезвредила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 4 июля РФ атаковала Украину 550 целями, в частности ракетами и беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, враг ударил:

- 539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф (более 330 из них - "Шахеды");

- 1 аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;

- 6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской обл;

- 4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской, Воронежской обл.

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Основным направлением удара был Киев.

"По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбито огневыми средствами, 208 - локально потеряны:



- 268 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 208 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

- 2 крылатые ракеты Искандер-К", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БПЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.

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