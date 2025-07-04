2 з 11 ракет і 476 з 539 БпЛА знешкодила ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 липня РФ атакувала Україну 550 цілями, зокрема ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворог вдарив:

- 539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 330 із них – "шахеди");

- 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;

- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. - рф;

- 4 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. – рф.

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Основним напрямком удару був Київ.

"За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені:



- 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 2 крилаті ракети Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

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