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2 з 11 ракет і 476 з 539 БпЛА знешкодила ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

РФ випустила пів тисячі цілей по Україні 4 липня 2025 року

У ніч на 4 липня РФ атакувала Україну 550 цілями, зокрема ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, ворог вдарив:

- 539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 330 із них – "шахеди");
- 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;
- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. - рф;
- 4 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. – рф.

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Основним напрямком удару був Київ.

"За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені:

- 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

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Обстріл 4 липня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (29640) ППО (3350) Повітряні сили (2831)


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Топ коментарі
+12
Самий дешевий варіант - клована за кордон не випускати..
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04.07.2025 08:25 Відповісти
+11
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04.07.2025 08:26 Відповісти
+10
"заспокоює" те, що потужний у безпеці...
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04.07.2025 08:17 Відповісти
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Оце парашинці звіздують. Спасибі Трампу. Пообщався з путлєром. Розвеселив плішивого.
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04.07.2025 08:15 Відповісти
Дяка ППО! Було гучно й стрьомно..
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04.07.2025 08:16 Відповісти
"заспокоює" те, що потужний у безпеці...
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04.07.2025 08:17 Відповісти
Німці обіцяли закупити в США 2 Петріоти навіть з ракетами -- не було б запізно
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04.07.2025 08:20 Відповісти
Самий дешевий варіант - клована за кордон не випускати..
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04.07.2025 08:25 Відповісти
Це тут до чого? Кацапи обстрілюють Україну не дивлячись на те де хріпатий знаходиться, їм до нього діла нема.
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04.07.2025 09:01 Відповісти
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04.07.2025 08:26 Відповісти
Россия начинала с 20 дронов, а теперь 500.
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04.07.2025 08:29 Відповісти
При чем эти 20 дронов были куплены в Иране, а не свои.
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04.07.2025 08:30 Відповісти
росія при ізоляції і санкціях може виробляти снаряди,шахеди,ракети,і.т.д а Україна при допомозі багатьох країн не може.В тіні,як мінімум,один бюджет держави,крадуть чиновники всіх мастей,напевне пів бюджета,ось і результат.
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04.07.2025 08:41 Відповісти
Зато в нас єсть Єрмак
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04.07.2025 09:30 Відповісти
Ще ж є Лазер!
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04.07.2025 10:19 Відповісти
Про що ти? У росії в союзниках одна з найпотужніших економік світу, яка болт клала на всі санкції та ескалації. Побачив би я, що б рашка навиробляла б без Китаю...
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04.07.2025 08:49 Відповісти
Росія до санкцій мала величезну промислову базу і величезну фінансову подушку. Чомусь всі це забувають. А мудрий нарід продавав і закривав заводи за безцінь.
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04.07.2025 09:15 Відповісти
Збили 2 з 11 ракет??
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04.07.2025 08:49 Відповісти
Припливли...18% ракет збито...
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04.07.2025 08:55 Відповісти
кацапи вже давно перевели своє воєнне(і, напевно, не тільки воєнне) виробництво на військові рейки, а в Україні реконструюють вулиці і трамвайні лінії "під нові типи трамваїв", як, наприклад, у Дніпрі. а де "три тисячі українських ракет" чи мільйон дронів? риторичне питання.
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04.07.2025 08:57 Відповісти
Друже, а розкажи , як перевести на військові рейки коли уся територія України прострілюється
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04.07.2025 09:08 Відповісти
 
 