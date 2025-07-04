[DRAFT] Атака "шахедов" в Кировоградской области: ранена женщина, поврежден дом
Российские оккупанты атаковали Кировоградскую область десятками беспилотников.
Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"В Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью ничего не угрожает. Поврежденное домовладение осмотрит комиссия", - говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты с вечера 3 июля атаковали Украину сотнями БпЛА и ракетами различных типов.
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