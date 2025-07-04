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Новости Обстрелы Кировоградщины
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[DRAFT] Атака "шахедов" в Кировоградской области: ранена женщина, поврежден дом

Атака шахидов на Кировоградскую область. Что известно о последствиях

Российские оккупанты атаковали Кировоградскую область десятками беспилотников.

Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"В Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью ничего не угрожает. Поврежденное домовладение осмотрит комиссия", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты с вечера 3 июля атаковали Украину сотнями БпЛА и ракетами различных типов.

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обстрел (28318) Кировоградская область (646) Кропивницкий район (16) Знаменка (1)


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