Атака "шахедів" на Кіровоградщині: поранено жінку, пошкоджено будинок
Російські окупанти атакували Кіровоградську область десятками безпілотників.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
"В Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує. Пошкоджене домоволодіння огляне комісія", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти з вечора 3 липня атакували Україну сотнями БпЛА та ракетами різних типів.
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