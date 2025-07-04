В результате удара РФ по Полтаве погиб 21-летний сотрудник ОГА Александр Ляшик
В результате российского удара по Полтаве погиб работник областной военной администрации Александр Ляшик.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Юноше был всего 21 год. Он учился на магистратуре Полтавского государственного аграрного университета. В феврале этого года пришел на стажировку в Полтавскую ОГА. После успешного прохождения начал работать главным специалистом.
Жизнь Александра оборвал циничный вражеский обстрел", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. В результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.
В результате удара два человека погибли, еще 59 - получили ранения.
На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
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