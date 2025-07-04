Внаслідок удару РФ по Полтаві загинув 21-річний працівник ОВА Олександр Ляшик

Внаслідок російського удару по Полтаві загинув працівник обласної військової адміністрації Олександр Ляшик.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Юнакові був лише 21 рік. Він навчався на магістратурі Полтавського державного аграрного університету. У лютому цього року прийшов на стажування до Полтавської ОВА. Після успішного проходження почав працювати головним спеціалістом.

Життя Олександра обірвав цинічний ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Унаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.

Внаслідок удару двоє людей загинули, ще 59 –- зазнали поранень.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

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