Атака РФ на Полтаву 3 июля: число раненых возросло до 64

В Полтаве возросло количество раненых в результате атаки российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавщины.

"По уточненным данным, в результате обстрела Полтавы вражескими БПЛА погибли два человека, еще 64 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - гражданские, в частности те, кто находился неподалеку от зданий, куда попали дроны.

Самые большие разрушения зафиксированы в районе Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Частично повреждена и частная жилая застройка.

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На местах продолжают работать оперативные службы, полиция и специалисты Службы безопасности Украины документируют последствия атаки как военного преступления.

Напомним, утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территории Полтавского областного ТЦК и СП.