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Новости Удар россиян по Полтавщине Атака шахедов на Полтаву
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Атака РФ на Полтаву 3 июля: число раненых возросло до 64

Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года

В Полтаве возросло количество раненых в результате атаки российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавщины.

"По уточненным данным, в результате обстрела Полтавы вражескими БПЛА погибли два человека, еще 64 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - гражданские, в частности те, кто находился неподалеку от зданий, куда попали дроны.

Самые большие разрушения зафиксированы в районе Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Частично повреждена и частная жилая застройка.

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На местах продолжают работать оперативные службы, полиция и специалисты Службы безопасности Украины документируют последствия атаки как военного преступления.

Напомним, утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территории Полтавского областного ТЦК и СП.

Автор: 

обстрел (28318) Тахтаулове (780) Полтавская область (1212) Полтавский район (59)


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Топ комментарии
+2
Співчуваю людям. ДОКИ по мацкве з сант- чЛенібургом, Казані, Махачкалі, Саранську, Владикавказу, Пензі, Нальчику тощо не почне прилетати так само як по Полтаві Харькову, Києву тощо, тупе стадо свинособак не буде замислюватись а накуя їм така війна.
Ще мені цікаво скільки постраждало від обстрилу тіх хто ховается від мобілізації.
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04.07.2025 11:45 Ответить
+1
Ти ж пацюк не постраждав а не мобілізований ... Тільки не кизди мені шо хвора нога,,ти козел просто сцикун сам а других носом тикаш
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04.07.2025 11:52 Ответить
+1
Шо козел сцикливий руки трусяться🤣🤣🤣ну ти гнида сциклива і надриставі думаєш шо я твоє сциколе блеяння читати буду????🤣🤣🤣і кацапів приплів🤣🤣🤣....Ти гнида сциклива за себе відповідай ..а не других носом тикай...
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04.07.2025 12:10 Ответить
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нема слів,,, нелюди кацапські
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04.07.2025 11:36 Ответить
Співчуваю людям. ДОКИ по мацкве з сант- чЛенібургом, Казані, Махачкалі, Саранську, Владикавказу, Пензі, Нальчику тощо не почне прилетати так само як по Полтаві Харькову, Києву тощо, тупе стадо свинособак не буде замислюватись а накуя їм така війна.
Ще мені цікаво скільки постраждало від обстрилу тіх хто ховается від мобілізації.
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04.07.2025 11:45 Ответить
Ти ж пацюк не постраждав а не мобілізований ... Тільки не кизди мені шо хвора нога,,ти козел просто сцикун сам а других носом тикаш
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04.07.2025 11:52 Ответить
Нужбо скажи мені антон-сруський кондом, як шо ти не сцікливий ухилянт, на якому напрямку ти ховаєш власну сраку від мобілвзації?
Тільки не кизди мені шо ти хвора стара потвора і просто сцикун у штані при русі та не кузді шо ти у лавах СРУ чи бесь там на реалібітаціїї після поранення на колчаківських фронтах.
До речи, кацап, в Украінї козел це ко***** зеленського, а як шо ти хотів
сказати про козу чоловічого роду то це цап. Тому у нас кажуть - чому кацап бо він як цап. Зрозумів, кацап?
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04.07.2025 12:07 Ответить
Шо козел сцикливий руки трусяться🤣🤣🤣ну ти гнида сциклива і надриставі думаєш шо я твоє сциколе блеяння читати буду????🤣🤣🤣і кацапів приплів🤣🤣🤣....Ти гнида сциклива за себе відповідай ..а не других носом тикай...
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04.07.2025 12:10 Ответить
То ти за себе відповідь надаси, кацап?
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04.07.2025 12:16 Ответить
Ти ж чмо сцикливе не постраждав а не мобілізований ... Тільки не кизди мені шо хвора нога,,ти козел просто сцикун сам а других носом тикаш
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04.07.2025 12:18 Ответить
Кацап, ти повторюєшся. Криза свинособачого жанру? То не твого папу свинні сжерли? Давай адресу, я тобі свинячче гівно відправля, поховаеш урочисто.
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04.07.2025 12:21 Ответить
Ти ге намагайся українською писати, чуваш, смішно читати. Пиши своєю рідною свинособачей.
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04.07.2025 12:19 Ответить
Я тебе питаю Сцикливе ти чмо ..чому ти сам не мобілізуєшся а киздиш на інших?🤣🤣
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04.07.2025 12:20 Ответить
Не на інших, кацап, а на ухилянтів. От ти де сраку ховаєш?
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04.07.2025 12:23 Ответить
 
 