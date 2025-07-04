Атака РФ на Полтаву 3 июля: число раненых возросло до 64
В Полтаве возросло количество раненых в результате атаки российских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавщины.
"По уточненным данным, в результате обстрела Полтавы вражескими БПЛА погибли два человека, еще 64 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших - гражданские, в частности те, кто находился неподалеку от зданий, куда попали дроны.
Самые большие разрушения зафиксированы в районе Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Частично повреждена и частная жилая застройка.
На местах продолжают работать оперативные службы, полиция и специалисты Службы безопасности Украины документируют последствия атаки как военного преступления.
Напомним, утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками. Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территории Полтавского областного ТЦК и СП.
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Ще мені цікаво скільки постраждало від обстрилу тіх хто ховается від мобілізації.
Тільки не кизди мені шо ти хвора стара потвора і просто сцикун у штані при русі та не кузді шо ти у лавах СРУ чи бесь там на реалібітаціїї після поранення на колчаківських фронтах.
До речи, кацап, в Украінї козел це ко***** зеленського, а як шо ти хотів
сказати про козу чоловічого роду то це цап. Тому у нас кажуть - чому кацап бо він як цап. Зрозумів, кацап?