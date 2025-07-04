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Новини Удар росіян по Полтавщині Атака шахедів на Полтаву
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Атака РФ на Полтаву 3 липня: кількість поранених зросла до 64

Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року

В Полтаві зросла кількість поранених унаслідок атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Полтавщини.

"За уточненими даними, внаслідок обстрілу Полтави ворожими БПЛА загинули двоє людей, ще 64 - отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих - цивільні, зокрема ті, хто перебував неподалік будівель, куди влучили дрони.

Найбільші руйнування зафіксовано в районі Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Частково пошкоджено й приватну житлову забудову.

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На місцях продовжують працювати оперативні служби, поліція та фахівці Служби безпеки України документують наслідки атаки як воєнного злочину.

Нагадаємо, уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев уточнив, що у Полтаві було два влучання по будівлях ТЦК: одне на території Полтавського міського ТЦК та СП, друге — на території Полтавського обласного ТЦК та СП.

Автор: 

обстріл (29640) Полтава (572) Полтавська область (1167) Полтавський район (64)


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Топ коментарі
+2
Співчуваю людям. ДОКИ по мацкве з сант- чЛенібургом, Казані, Махачкалі, Саранську, Владикавказу, Пензі, Нальчику тощо не почне прилетати так само як по Полтаві Харькову, Києву тощо, тупе стадо свинособак не буде замислюватись а накуя їм така війна.
Ще мені цікаво скільки постраждало від обстрилу тіх хто ховается від мобілізації.
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04.07.2025 11:45 Відповісти
+1
Ти ж пацюк не постраждав а не мобілізований ... Тільки не кизди мені шо хвора нога,,ти козел просто сцикун сам а других носом тикаш
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04.07.2025 11:52 Відповісти
+1
Шо козел сцикливий руки трусяться🤣🤣🤣ну ти гнида сциклива і надриставі думаєш шо я твоє сциколе блеяння читати буду????🤣🤣🤣і кацапів приплів🤣🤣🤣....Ти гнида сциклива за себе відповідай ..а не других носом тикай...
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04.07.2025 12:10 Відповісти
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нема слів,,, нелюди кацапські
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04.07.2025 11:36 Відповісти
Співчуваю людям. ДОКИ по мацкве з сант- чЛенібургом, Казані, Махачкалі, Саранську, Владикавказу, Пензі, Нальчику тощо не почне прилетати так само як по Полтаві Харькову, Києву тощо, тупе стадо свинособак не буде замислюватись а накуя їм така війна.
Ще мені цікаво скільки постраждало від обстрилу тіх хто ховается від мобілізації.
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04.07.2025 11:45 Відповісти
Ти ж пацюк не постраждав а не мобілізований ... Тільки не кизди мені шо хвора нога,,ти козел просто сцикун сам а других носом тикаш
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04.07.2025 11:52 Відповісти
Нужбо скажи мені антон-сруський кондом, як шо ти не сцікливий ухилянт, на якому напрямку ти ховаєш власну сраку від мобілвзації?
Тільки не кизди мені шо ти хвора стара потвора і просто сцикун у штані при русі та не кузді шо ти у лавах СРУ чи бесь там на реалібітаціїї після поранення на колчаківських фронтах.
До речи, кацап, в Украінї козел це ко***** зеленського, а як шо ти хотів
сказати про козу чоловічого роду то це цап. Тому у нас кажуть - чому кацап бо він як цап. Зрозумів, кацап?
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04.07.2025 12:07 Відповісти
Шо козел сцикливий руки трусяться🤣🤣🤣ну ти гнида сциклива і надриставі думаєш шо я твоє сциколе блеяння читати буду????🤣🤣🤣і кацапів приплів🤣🤣🤣....Ти гнида сциклива за себе відповідай ..а не других носом тикай...
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04.07.2025 12:10 Відповісти
То ти за себе відповідь надаси, кацап?
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04.07.2025 12:16 Відповісти
Ти ж чмо сцикливе не постраждав а не мобілізований ... Тільки не кизди мені шо хвора нога,,ти козел просто сцикун сам а других носом тикаш
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04.07.2025 12:18 Відповісти
Кацап, ти повторюєшся. Криза свинособачого жанру? То не твого папу свинні сжерли? Давай адресу, я тобі свинячче гівно відправля, поховаеш урочисто.
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04.07.2025 12:21 Відповісти
Ти ге намагайся українською писати, чуваш, смішно читати. Пиши своєю рідною свинособачей.
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04.07.2025 12:19 Відповісти
Я тебе питаю Сцикливе ти чмо ..чому ти сам не мобілізуєшся а киздиш на інших?🤣🤣
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04.07.2025 12:20 Відповісти
Не на інших, кацап, а на ухилянтів. От ти де сраку ховаєш?
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04.07.2025 12:23 Відповісти
 
 