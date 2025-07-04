Атака РФ на Полтаву 3 липня: кількість поранених зросла до 64
В Полтаві зросла кількість поранених унаслідок атаки російських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Полтавщини.
"За уточненими даними, внаслідок обстрілу Полтави ворожими БПЛА загинули двоє людей, ще 64 - отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Серед постраждалих - цивільні, зокрема ті, хто перебував неподалік будівель, куди влучили дрони.
Найбільші руйнування зафіксовано в районі Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Частково пошкоджено й приватну житлову забудову.
На місцях продовжують працювати оперативні служби, поліція та фахівці Служби безпеки України документують наслідки атаки як воєнного злочину.
Нагадаємо, уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев уточнив, що у Полтаві було два влучання по будівлях ТЦК: одне на території Полтавського міського ТЦК та СП, друге — на території Полтавського обласного ТЦК та СП.
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Ще мені цікаво скільки постраждало від обстрилу тіх хто ховается від мобілізації.
Тільки не кизди мені шо ти хвора стара потвора і просто сцикун у штані при русі та не кузді шо ти у лавах СРУ чи бесь там на реалібітаціїї після поранення на колчаківських фронтах.
До речи, кацап, в Украінї козел це ко***** зеленського, а як шо ти хотів
сказати про козу чоловічого роду то це цап. Тому у нас кажуть - чому кацап бо він як цап. Зрозумів, кацап?