Атака РФ на Полтаву 3 липня: кількість поранених зросла до 64

В Полтаві зросла кількість поранених унаслідок атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Полтавщини.

"За уточненими даними, внаслідок обстрілу Полтави ворожими БПЛА загинули двоє людей, ще 64 - отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих - цивільні, зокрема ті, хто перебував неподалік будівель, куди влучили дрони.

Найбільші руйнування зафіксовано в районі Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Частково пошкоджено й приватну житлову забудову.

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На місцях продовжують працювати оперативні служби, поліція та фахівці Служби безпеки України документують наслідки атаки як воєнного злочину.

Нагадаємо, уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев уточнив, що у Полтаві було два влучання по будівлях ТЦК: одне на території Полтавського міського ТЦК та СП, друге — на території Полтавського обласного ТЦК та СП.