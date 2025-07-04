Ночью в рамках экспериментального проекта в Киевской области было перехвачено около 60 вражеских дронов, - ОВА
В ночь на 4 июля оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами различных типов. Воздушная тревога на Киевщине продолжалась более 15 часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.
"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевщиной уже поражено почти 550 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.
О дронах-перехватчиках сегодня сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.
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