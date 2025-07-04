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Новости Результат работы ПВО Работа ПВО на Киевщине
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Ночью в рамках экспериментального проекта в Киевской области было перехвачено около 60 вражеских дронов, - ОВА

Результат работы дронов-перехватчиков в Киевской области

В ночь на 4 июля оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами различных типов. Воздушная тревога на Киевщине продолжалась более 15 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевщиной уже поражено почти 550 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

О дронах-перехватчиках сегодня сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: 

Киевская область (4243) обстрел (28318) дроны (4243)


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Топ комментарии
+8
Без перехоплень ви б чули та відчували набагато більше.
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04.07.2025 12:08 Ответить
+3
На фото усе красиво, в реальності - 3,14здець підкрався непомітно.
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04.07.2025 12:05 Ответить
+1
із 500 мопедів типу перехопили 60 от которих упалі обломкі?
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04.07.2025 11:59 Ответить
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Без перехоплень ви б чули та відчували набагато більше.
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04.07.2025 12:08 Ответить
У них в підмосков'ї поки достатньо тихо
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04.07.2025 12:35 Ответить
із 500 мопедів типу перехопили 60 от которих упалі обломкі?
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04.07.2025 11:59 Ответить
Суть "експеременту"? Судячи по наслідках не дуже то і вдався. І до речі, а скільки бабла вбухали у той "експеремент?"
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04.07.2025 12:02 Ответить
немєряно. ну тут аби діяло, та схоже що не зовсім діє
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04.07.2025 12:05 Ответить
Не вдався повністю, бо замовили мало перехоплювачів. Це експеримент, а не повноцінне застосування. Тепер потрібне масштабування.
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04.07.2025 12:14 Ответить
На фото усе красиво, в реальності - 3,14здець підкрався непомітно.
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04.07.2025 12:05 Ответить
Он,як активно забурлили та запінилося, московське лайно по мережі, як реакція на експеримент!! Коригувальників, треба вішати, на 4 році московської повномасштабки, без втручання, отих портновських з «доброчесністю» щодо їх «покарання», після убивства ними Українці!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам з їх вертухаями!!
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04.07.2025 12:16 Ответить
Повна брехня. Кожну хвилину два, три шахеда і так більше години прильотів.
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04.07.2025 12:33 Ответить
 
 