УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11745 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО Робота ППО на Київщині
2 953 10

Вночі у рамках експериментального проєкту на Київщині було перехоплено близько 60 ворожих дронів, - ОВА

Результат роботи дронів-перехоплювачів на Київщині

У ніч на 4 липня окупанти атакували Київщину безпілотниками та ракетами різних типів. Повітряна тривога на Київщині тривала понад 15 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Про дрони-перехоплювачі сьогодні повідомив і президент України Володимир Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 2 з 11 ракет і 476 з 539 БпЛА знешкодила ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київська область (4137) обстріл (29640) дрони (5053)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Без перехоплень ви б чули та відчували набагато більше.
показати весь коментар
04.07.2025 12:08 Відповісти
+6
Гарна картинка. Гарний *******.

Але ми все чули та відчували зовсім інакше.
показати весь коментар
04.07.2025 11:56 Відповісти
+3
На фото усе красиво, в реальності - 3,14здець підкрався непомітно.
показати весь коментар
04.07.2025 12:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без перехоплень ви б чули та відчували набагато більше.
показати весь коментар
04.07.2025 12:08 Відповісти
У них в підмосков'ї поки достатньо тихо
показати весь коментар
04.07.2025 12:35 Відповісти
із 500 мопедів типу перехопили 60 от которих упалі обломкі?
показати весь коментар
04.07.2025 11:59 Відповісти
Суть "експеременту"? Судячи по наслідках не дуже то і вдався. І до речі, а скільки бабла вбухали у той "експеремент?"
показати весь коментар
04.07.2025 12:02 Відповісти
немєряно. ну тут аби діяло, та схоже що не зовсім діє
показати весь коментар
04.07.2025 12:05 Відповісти
Не вдався повністю, бо замовили мало перехоплювачів. Це експеримент, а не повноцінне застосування. Тепер потрібне масштабування.
показати весь коментар
04.07.2025 12:14 Відповісти
На фото усе красиво, в реальності - 3,14здець підкрався непомітно.
показати весь коментар
04.07.2025 12:05 Відповісти
Он,як активно забурлили та запінилося, московське лайно по мережі, як реакція на експеримент!! Коригувальників, треба вішати, на 4 році московської повномасштабки, без втручання, отих портновських з «доброчесністю» щодо їх «покарання», після убивства ними Українці!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам з їх вертухаями!!
показати весь коментар
04.07.2025 12:16 Відповісти
Повна брехня. Кожну хвилину два, три шахеда і так більше години прильотів.
показати весь коментар
04.07.2025 12:33 Відповісти
 
 