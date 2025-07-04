Вночі у рамках експериментального проєкту на Київщині було перехоплено близько 60 ворожих дронів, - ОВА
У ніч на 4 липня окупанти атакували Київщину безпілотниками та ракетами різних типів. Повітряна тривога на Київщині тривала понад 15 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Про дрони-перехоплювачі сьогодні повідомив і президент України Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар04.07.2025 12:08 Відповісти Посилання
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+3 Alexander Berezansky
показати весь коментар04.07.2025 12:05 Відповісти Посилання
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